Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker

Gil Ofarim löste 2021 einen der größten Promi-Skandale in Deutschland aus. Der Musiker behauptete, ein Hotel-Mitarbeiter wäre antisemitisch ihm gegenüber geworden. Es ging vor Gericht. Dort fiel dann die Maske von Gil Ofarim und er konnte seine Lüge nicht mehr aufrechterhalten. Die Häme gegenüber dem 42-Jährigen war groß, seine Karriere dahin und bei Instagram ging er offline. Umso größer die Überraschung, dass der Musiker sich nun, erstmals nach dem Skandal, mit einer neuen Botschaft an die Öffentlichkeit gewendet hat.

Betrug, Verleumdung, Falschbeschuldigung: Das sind die Vorwürfe gegen Gil Ofarim Nachdem Gil Ofarim im Laufe des Prozesses seine Schuld eingestand und erklärte, dass der Hotel-Mitarbeiter sich nicht antisemitisch verhalten habe, wie zuvor behauptet, tauchte er für eine lange Zeit unter. Seine Sympathie-Werte lagen am Boden. Nun war es dem Musiker wohl ein Bedürfnis, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. In einem Video-Clip auf Instagram, das in schwarz-weiß gehalten ist, liest Gil Ofarim seine Gedanken vor. Er erklärt, dass er durch diesen Skandal viele Menschen verletzt und enttäuscht habe und dies mit einer Entschuldigung nicht wiedergutzumachen sei. Er möchte die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen.

Der gebürtige Münchner habe sich bewusst aus der Öffentlichkeit gezogen und die Zeit für sich gebraucht. "In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten. 25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer", erklärt Gil Ofarim.

Gil Ofarim plant sein Comeback: Fokus soll wieder auf Musik liegen Es sei "ein langer Weg, Vertrauen und Respekt wieder aufzubauen", so der Musiker, doch an diesem Weg möchte er arbeiten. "Ich möchte den Fokus von heute an konsequent auf eine Sache legen: die Musik", schließt der Sohn vom verstorbenen Schlagerstar Abi Ofarim sein Video ab. Ob er es tatsächlich schafft, zurück ins Rampenlicht zu treten, wird sich zeigen.



