„Echt – Unsere Jugend“: BR zeigt Doku über 90er-Band um Kim Frank

Kim Frank blickt zurück: Die Geschichte der Band "Echt" im TV

25.02.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Die Band "Echt" prägte die 90er Jahre. Die neue Dokumentation "Echt – Unsere Jugend" im BR zeigt ihre Geschichte von innen und gibt Einblicke in das Leben im Rampenlicht.
Echt gingen in den 90-ern aus einer Schülerband hervor. Fünf Freunde, die sich seit Kindesbeinen kannten, wurden für wenige Jahre zum Teenie-Popnabel der Nation. Über Höhen und Tiefen jener Jahre berichtet die dreiteilige Doku "Echt - Unsere Jugend", die Sänger und Regisseur Kim Frank (dritter von links) aus Tonnen von eigenem Material erschuf.  Fotoquelle: SWR / Mathias Bothor
Geständnisse zum Geschlechtsverkehr: Die Band Echt offenbart sich beim Videodreh zum Song "Wir haben's getan" (von links: Puffi, Kim, Gunnar).  Fotoquelle: SWR/Echt
Die ehemaligen Mitglieder der Band Echt heute. Am Ende von drei Dokustunden stellen sich die fünf Männer in den Vierzigern ihren Erinnerungen. Es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass sie sich zu fünft wiedertreffen (von links: Gunnar Astrup, Florian Sump, Kim Frank, Kai Fischer, Andreas Puffpaff).   Fotoquelle: SWR/Stephie Braun
Frühe Jahre, die wie im Rausch vergingen: Die Mitglieder der Band Echt waren zwischen 15 und 20 Jahre alt, als sie ihre gigantischen Erfolge feierten. Unter anderen mit "Freischwimmer" (1999) ein deutsches Nummer-eins-Album.  Fotoquelle: SWR/Echt
Irgendwann schämte man sich, wenn man Playback spielen musste: Die Band Echt macht sich 1999 Backstage bereit für einen Auftritt beim ZDF Fernsehgarten im Jahr 1999 (von links: Flo, Puffi, Kim, Gunnar, Kai).  Fotoquelle: BR/SWR/Echt

Es ist schon ein Glück, dass fünf Flensburger Jungs, die in den 90-ern eine Band hatten, verrückt nach Videofilmerei waren. Denn so haben sie ihre Geschichte von innen betrachtet und ausführlich dokumentiert der Nachwelt hinterlassen. Kim Frank, damals Sänger der Band und mittlerweile Grimme-Preis nominierter Regisseur, hat aus Tonnen von Bewegtbild den etwa dreistündigen Dokumentarfilm "Echt – Unsere Jugend" zusammengeschnitten. Der BR zeigt den Dreiteiler nun in linearer Ausstrahlung.

BR
Musikdoku • 25.02.2026 • 22:45 Uhr

Echt war nicht irgendeine Band. Im jugendlichen, ja minderjährigen Alter schaffte man es 1999 mit "Freischwimmer" auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Gleichzeitig war die Band aber auch so "gewöhnlich" im Sinne von natürlich, dass die Langzeitbeobachtung aus erster Hand heute wie ein Zeitporträt wirkt.

Bravo, VIVA, Fan-Hysterie: Der plötzliche Ruhm der Schulband "Echt"

Es ist die Geschichte eines Erwachsenwerdens im Rampenlicht. Daueranfragen des Bravo-Magazins oder des Musiksenders VIVA, die kreischenden Fans vor Hotels – das erlebt natürlich nicht jeder Jugendliche aus der Provinz. Echt begannen ihre Karriere als Schulband. Ab dem 14. Lebensjahr von Sänger Kim Frank wurde man professionell gemanagt. Songs wie "Weinst du", "Du trägst keine Liebe in dir" oder "Junimond" als Titelsong des Films "Crazy" schrieben erst mal andere.

Später wollte man sich mit dem dritten Album "Recorder" (2001) als erwachsene Band mit eigener Handschrift etablieren, doch da war die Band trotz guter Kritiken fürs neue Album schon von innen und außen betrachtet auf dem absteigenden Ast. Für die Dokumentation "Echt – Unsere Jugend" bringt Kim Frank nicht nur fürs Finale des Films die alten Bandmitglieder wieder zusammen, die sich zum Teil jahrzehntelang nicht mehr gesehen haben. Er erzählt auch in einfachen, aber fast schmerzhaft offenen Worten eine Coming-of-Age-Geschichte inklusive ersten großen Lieben, Drogenrausch, gelebter und zerbrechender Freundschaft, Euphorie, Scham und Depression.

90er-Hype vorbei: Warum "Echt" aus dem Rampenlicht verschwand

Während die jungen VIVA-Gesichter von damals heute fast alle Karriere gemacht haben, ist die Band Echt, das Teenie-Massenphänomen von einst, weitgehend ins bürgerliche Glied zurückgekehrt. Drei Mitglieder haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, sie gehen bürgerlichen Berufen nach. Sänger Kim Frank ist Filmemacher geworden.

Der ehemalige Schlagzeuger und Texter Florian Sump lernte zunächst Erzieher und gründete später die erfolgreiche Kinder-HipHop-Band Deine Freunde. Einer der meistgehörten Sätze in beiden Dokus aus dem Mund der älter gewordenen Protagonisten lautet: "Wir dachten, es würde ewig so weitergehen." Doch wie fast immer im Leben traf diese Prophezeiung dann doch nicht ein. Umso schöner ist es, wenn eine so gut gemachte, ja sensible Doku-Serie an die aufregenden 90er erinnert.

Echt – Unsere Jugend – Mi. 25.02. – BR: 22.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

