Home News TV-News

„Rhythm is a Dancer“: VOX feiert 30 Jahre Eurodance mit DJ Bobo

"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"

Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars

07.09.2025, 15.53 Uhr
von Jasmin Herzog
Die VOX-Doku "Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance" geht den Ursprüngen des Genres nach und begleitet DJ Bobo zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum. Mit dabei sind Kultstars der 90er und frische Interpretationen von Yvonne Catterfeld und Co.
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Loona ("Mamboleo") gehört zu den bekanntesten Interpretinnen des Eurodance.  Fotoquelle: RTL
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
"Ladies and gentlemen, this is Mambo Number Five" - und schon startet der Ohrwurm. Lou Bega gelang mit "Mambo No. 5" ein Megahit.  Fotoquelle: RTL
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Auch Tim Bendzko (links) wurde durch die Musik der 90er-Jahre geprägt.  Fotoquelle: RTL
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Wie heißen Yvonne Catterfelds Eurodance-Lieblingslieder? In der VOX-Doku präsentiert sie sie in neuem Gewand.  Fotoquelle: RTL
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Die große Zeit der Band Culture Beat lässt sich zwischen 1993 und 1998 verorten.  Fotoquelle: RTL
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Captain Jack wird bis heute gerne auf entsprechenden Partys gespielt.  Fotoquelle: RTL

Für manche ist es Trash, für manche ein "Guilty Pleasure" und für andere einfach gute Musik: In den 90er-Jahren wurde Eurodance zum Kult. Bis heute feiern viele junge Menschen immer noch zu Liedern, die älter sind als sie selbst. "Mr. Vain", "What Is Love" oder "Cotton Eye Joe" funktionieren immer noch auf zahlreichen Partys.

VOX
Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance
Dokumentation • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Von Snap bis RAF Camora: Berichte über ein Lebensgefühl eines ganzen Jahrzehnts

Doch wo liegt der Ursprung des Genres, und was ist aus den Stars geworden, die es prägten? Drei Jahrzehnte nach den ersten Tracks widmet sich die nun wiederholte VOX-Doku "Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance" dem Musik-Phänomen der 90er-Jahre und begleitet DJ Bobo, der sich während der Dreharbeiten 2022 auf sein 30-jähriges Bühnenjubiläum vorbereitete, welches ein Jahr später folgte.

Der Film beleuchtet die Eurodance-Dance-Geschichte seit 1990 und lässt dabei zahlreiche Vertreter sowie Fans zu Wort kommen, welche die Ära selbst erlebten. Unter anderem geht die Doku der Frage nach, warum zahlreiche Rapper Eurodance lieben und bei welchen angesagten Künstlern sich der Einfluss aus den 90ern in aktueller Musik wiederfindet.

Derzeit beliebt:
>>Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
>>Promi-Blamagen bei „Gefragt – Gejagt“: Wer patzt am schlimmsten?
>>"Goodbye-Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Das sagen sie zu ihren Vorwürfen
>>Erfolgsserie kehrt zurück: Das sind die neuen Gesichter im "Club der roten Bänder"

Musikstars von damals und heute sowie weitere Prominente berichten vom Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. Unter anderem kommen Snap, Masterboy, 2 Unlimited, Fun Factory, Real McCoy, Captain Jack, Culture Beat, Alex Christensen, Mola Adebisi und Nico Santosl zu Wort. Auch Peter Maffay, Lou Bega, Linda Hesse, Julian David oder die Rapper Finch und RAF Camora schildern ihre ganz persönlichen Erlebnisse mit dem Genre.



Neuinterpretationen von Yvonne Catterfeld, Tim Bendzko, Beatrice Egli und Tom Beck

Die großen Eurodance-Interpreten von damals führen teilweise heute ein ganz anderes Leben als zu ihrer musikalischen Glanzzeit. So gibt die Sängerin von Mr. President, T-Seven, einen Einblick in ihr Leben als Pferdetrainerin. Zudem weiht Dr. Pop die Zuschauer komödiantisch in die Geheimnisse des Genres ein. Doch es gibt auch neue Musik für das TV-Publikum, beziehungsweise neue Versionen alter Hits. Dafür zeichnen Yvonne Catterfeld, Tim Bendzko, Beatrice Egli und Tom Beck verantwortlich, die ihre Eurodance-Lieblingssongs neu interpretieren.

Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
In einem bewegenden Interview mit dem SZ-Magazin spricht Tennislegende Boris Becker über seine entwürdigende Zeit im Gefängnis und die bewusste Entscheidung, den Besuch seiner Tochter Anna abzulehnen, um sie zu schützen.
Hinter Gittern
Boris Becker

Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf DJ Bobo, dem wohl erfolgreichsten Eurodance-Künstler überhaupt. Seit über 30 Jahren steht der Schweizer, der in den 90-ern Stammgast in Magazinen wie der "Bravo" oder "Popcorn" war, auf der Bühne. Anlässlich seines Bühnenjubiläums blickt die Produktion von Bildergarten Entertainment auf die lange Karriere des Schweizer Sängers zurück, der sich im Fahrtwind des Eurodance zum "King of Dance" mauserte. Bis heute veröffentlicht Bobo neue Musik. Erst 2022 veröffentlichte er passenderweise das Album "Evolut30n", das in Deutschland auf Platz 22 einstieg und das Jubiläum bereits im Namen trägt.

Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance – Sa. 06.09. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
Schlagerstars
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Wird der entflohene Mörder erneut zuschlagen?
"Tatort: Flash"
Tatort: Flash
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
Digitalisierungsoffensive
ZDF-Moma
Evelyn Burdecki fordert Stefan Raab und Elton heraus: Wird sie die Poker-Königin?
Poker-Duell
Evelyn Burdecki
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker