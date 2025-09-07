Home News TV-News

Promi-Blamagen bei „Gefragt – Gejagt“: Wer patzt am schlimmsten?

Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?

07.09.2025, 15.43 Uhr
von Rupert Sommer
In der ARD-Show "Gefragt – Gejagt" treten insgesamt 16 Promis, darunter Fredi Bobic, Jens Riewa und Max Giesinger, gegen die Quiz-Elite an, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Spannung und Unterhaltung sind dabei garantiert!
Fußballmanager Fredi Bobic (links) sieht den Fragen von Moderator Alexander Bommes offensichtlich gelassen entgegen.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst
Wie wird sich Michael Mittermeier im Duell mit einem Quiz-Experten schlagen? Rechts: Moderator Alexander Bommes.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst
Schauspieler Tom Wlaschiha (links) freut sich auch darüber, dass Alexander Bommes ihn nicht aus der Ruhe bringen konnte.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst
Spielen um Geld für einen guten Zweck, von link): Michael Mittermeier, Paula Lambert und Panagiota Petridou, beobachtet von Moderator Alexander Bommes.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst
Ex-"Tatort"-Kommissar Axel Milberg verfügt über reichlich Quiz-Erfahrung. Er ist auch regelmäßig im ZDF in Quizshows am Samstagabend zu Gast.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst
Atze Schröder (Mitte) möchte sich nicht unbedingt blamieren.  Fotoquelle: NDR/Uwe Ernst

Sie ist ja schon erlaubt – die Freude darüber, Promis strauchelnd oder gar öffentlich blamierend zu erleben. Diesen Schlüsselreiz bedient die neue "Gefragt – Gejagt"-Sonderausgabe, die die ARD bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Primetime zeigt.

Show • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Drei-stündige Spezialausgabe: Quizzen für den guten Zweck

Mehr als drei Stunden Sendezeit werden dafür freigeräumt. Alexander Bommes, Moderator und Spielleiter mit dem besonders süffisanten, nie lauten, aber treffend spitzzüngigen Humor, hat dafür 16 bekannte Zeitgenossen zusammengetrommelt. Sie eint ein Ziel: möglichst viel Geld für einen guten Zweck einzuspielen. Heiterkeit und Spielspaß ist garantiert!

Hochmotiviert ist in der neusten Ausgabe natürlich wieder die Quiz-Elite des Senders, die es zu schlagen gilt: Die Damen und Herren mit den berühmt-berüchtigten Beinamen wollen es den Promis so schwer wie möglich machen. Zu schlagen sind unter anderem der "Besserwisser" Sebastian Klussmann, der sogenannte "Quizvulkan" Manuel Hobiger, die "Generalistin" Adriane Rickel, die "Schlagfertige" Annegret Schenkel, der promovierte "Quizdoktor" Thomas Kinne sowie der "Quizgott" Sebastian Jacoby.

Pinar Atalay, Jens Riewa, Fredi Bobic und Co.

Das Lager der Persönlichkeiten, die man aus Film-, Fernseh-, Sport- und Unterhaltungswelt kennt, teilt sich in vier Teams. Es treten unter anderem die Journalistin und Moderatorin Pinar Atalay, der Nachrichtensprecher Jens Riewa, der Ex-Fußballprofi und Team-Manager Fredi Bobic, die Autorin und Kolumnistin Paula Lambert sowie der Sänger Max Giesinger an. Von der Schauspielerei kommen Elisabeth Lanz, Axel Milberg, Oliver K. WnukTom Wlaschiha sowie Eva Padberg, die bekanntlich vorrangig Model und Musikerin ist. Ebenfalls mit von der Partie sind die Schlagersängerin Stefanie Hertel, die Moderatorin Panagiota Petridou sowie die Humorkünstler Atze Schröder, Michael Mittermeier und Florian Schroeder.

Spannend ist auch die Frage, wie sich die Show in der Quoten-Betrachtung schlägt. Bei der zurückliegenden XXL-Ausgabe Ende Mai hatten sich im Durchschnitt 2,73 Millionen Gesamtzuschauer zugeschaltet. Das war ein passabler Wert, allerdings liegt so manche reguläre Folge auf dem gewohnten Sendeplatz am Vorabend wochentags um 18.00 Uhr auch schon mal mit einer höheren Reichweite über der Drei-Millionen-Marke.

Gefragt – Gejagt – Sa. 06.09. – ARD: 20.15 Uhr

