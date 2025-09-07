Home News TV-News

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier": Kritik zum ARD-Krimi mit Richard Crouchley

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"

Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord

07.09.2025, 06.25 Uhr
von Susanne Bald
Im Staffelfinale von "Brokenwood – Mord in Neuseeland" wird Chefermittler Mike Sheperd mit einem alten Fall konfrontiert, während seine Kollegen Sims und Chalmers einen Doppelmord aufklären müssen. Eine Feier endet tödlich, und Eifersucht scheint das Motiv zu sein.
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Die sich anbahnende Romanze zwischen Detective Sims (Fern Sutherland) und Glenn Tyson (Ryan O'Kane) wird nicht nur dadurch kompliziert, dass er in den Kreis der Verdächtigen gerät.  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Detective Sims (Fern Sutherland) und D. C. Chalmers (Jarod Rawiri) müssen im Mord an Anne Robinson (Sara Wiseman) ohne ihren Chef ermitteln.  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Wer hat Anne (Sara Wiseman) auf der Geburtstagsparty ihrer Kinder mit einem Bierglas erstochen? Nicht nur ihr Mann Jim (Toby Leach) ist schockiert.  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Kurz nach der Leiche von Mrs. Robinson wird die ermordete Sascha (Vida Gibson) von Detective Sims (Fern Sutherland, links) und D. C. Chalmers (Jarod Rawiri) aufgefunden. Sie lebte seit dem Tod ihrer Eltern bei den Robinsons.   Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Detective Sims (Fern Sutherland) führt in Abwesenheit von Mike Sheperd die Ermittlungen. Mit dem vorbestraften Caleb Brantlock (Ryan Carter) findet sich ein alter Bekannter der Ermittler unter den Verdächtigen.  Fotoquelle: South Pacific Pictures & All3Media International

Deutsche Fans der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" haben es nicht leicht. Statt im wöchentlichen Abstand bekommen sie neue Folgen manchmal erst nach Monaten zu sehen. So kommt es auch, dass nun am Sonntagabend sowie vorab in der Mediathek die sechste und letzte Episode der siebten Staffel im Ersten ausgestrahlt wird, die bereits im Oktober 2024 startete. "Here's To You, Mrs. Robinson" lautet der Originaltitel der Folge aus dem Jahr 2021, ein Zitat aus dem berühmten Song von Simon & Garfunkel.

ARD
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Krimi • 07.09.2025 • 21:45 Uhr

Mrs. Robinson – Anne Robinson nämlich – wird nach der Feier zum 21. Geburtstag ihrer Zwillinge Olivia (Emma Jenkins-Purro) und Fraser (Richard Crouchley) ermordet aufgefunden. Sie wurde mit einem abgebrochenen, überdimensionalen Bierglas erstochen, wie es unter anderem in Neuseeland für Trinkspiele verwendet wird. Kurz darauf wird auch die Leiche von Sascha entdeckt, der Tochter verstorbener Freunde der Robinsons, die bei ihnen lebte. Sie war zudem mit Sohn Fraser zusammen. Hat das Motiv mit Eifersucht zu tun?

Mike Sheperd und der letzte Wille

In Abwesenheit von Chefermittler Mike Shepherd (Neill Rea) versuchen Detective Sims (Fern Sutherland) und D. C. Chalmers (Jarod Rawiri) Licht ins Dunkle zu bringen. Gar nicht so leicht, denn nicht alle Partygäste sind noch bei klarem Verstand. Doch Sims und Chalmers können im Lauf der Folge beweisen, was in ihnen steckt, denn das kommt an der Seite ihres charismatischen Chefs oft zu kurz.

Wo genau treibt Mike Sheperd sich eigentlich herum? Das ist eine so traurige wie tiefgründige Geschichte im Staffelfinale. Denn der Ermittler wird mit einem früheren Fall konfrontiert. Damals musste eine Mutter in ein Zeugenschutzprogramm gehen, weil sie wusste, wer die Mörder ihres Mannes sind, und der Polizei Beweise dafür lieferte. Nun liegt sie im Sterben und hat eine letzte Bitte an Mike, die ihre Kinder betrifft ...

Bei allem Ernst, vor allem im Handlungsstrang um Mike, ist auch das Finale der siebten Staffel mit dem serientypischen skurrilen, schwarzhumorigen Humor versetzt. Insgesamt umfasst die Serie mittlerweile elf Staffeln, bei dem bisherigen Ausstrahlungstempo der ARD können sich Fans also noch auf einige Jahre "Brokenwood" freuen.

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier" – So. 07.09. – ARD: 21.45 Uhr

