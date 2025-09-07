"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier": Kritik zum ARD-Krimi mit Richard Crouchley

Deutsche Fans der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" haben es nicht leicht. Statt im wöchentlichen Abstand bekommen sie neue Folgen manchmal erst nach Monaten zu sehen. So kommt es auch, dass nun am Sonntagabend sowie vorab in der Mediathek die sechste und letzte Episode der siebten Staffel im Ersten ausgestrahlt wird, die bereits im Oktober 2024 startete. "Here's To You, Mrs. Robinson" lautet der Originaltitel der Folge aus dem Jahr 2021, ein Zitat aus dem berühmten Song von Simon & Garfunkel.

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier" Krimi • 07.09.2025 • 21:45 Uhr

Mrs. Robinson – Anne Robinson nämlich – wird nach der Feier zum 21. Geburtstag ihrer Zwillinge Olivia (Emma Jenkins-Purro) und Fraser (Richard Crouchley) ermordet aufgefunden. Sie wurde mit einem abgebrochenen, überdimensionalen Bierglas erstochen, wie es unter anderem in Neuseeland für Trinkspiele verwendet wird. Kurz darauf wird auch die Leiche von Sascha entdeckt, der Tochter verstorbener Freunde der Robinsons, die bei ihnen lebte. Sie war zudem mit Sohn Fraser zusammen. Hat das Motiv mit Eifersucht zu tun?

Mike Sheperd und der letzte Wille In Abwesenheit von Chefermittler Mike Shepherd (Neill Rea) versuchen Detective Sims (Fern Sutherland) und D. C. Chalmers (Jarod Rawiri) Licht ins Dunkle zu bringen. Gar nicht so leicht, denn nicht alle Partygäste sind noch bei klarem Verstand. Doch Sims und Chalmers können im Lauf der Folge beweisen, was in ihnen steckt, denn das kommt an der Seite ihres charismatischen Chefs oft zu kurz.

Wo genau treibt Mike Sheperd sich eigentlich herum? Das ist eine so traurige wie tiefgründige Geschichte im Staffelfinale. Denn der Ermittler wird mit einem früheren Fall konfrontiert. Damals musste eine Mutter in ein Zeugenschutzprogramm gehen, weil sie wusste, wer die Mörder ihres Mannes sind, und der Polizei Beweise dafür lieferte. Nun liegt sie im Sterben und hat eine letzte Bitte an Mike, die ihre Kinder betrifft ...

Bei allem Ernst, vor allem im Handlungsstrang um Mike, ist auch das Finale der siebten Staffel mit dem serientypischen skurrilen, schwarzhumorigen Humor versetzt. Insgesamt umfasst die Serie mittlerweile elf Staffeln, bei dem bisherigen Ausstrahlungstempo der ARD können sich Fans also noch auf einige Jahre "Brokenwood" freuen.

"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier" – So. 07.09. – ARD: 21.45 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.