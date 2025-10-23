Home News TV-News

Constantin Schreiber wird deutlich: "Wo leben wir denn?"

Ernste Worte

Constantin Schreiber wird deutlich: "Wo leben wir denn?"

23.10.2025, 09.22 Uhr
von Jens Szameit
Constantin Schreiber verlässt die "Tagesschau" nach vier Jahren und erklärt in seinem neuen Podcast die Hintergründe. Seine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam führte zu bedrohlichen Situationen, die seine Sicherheitsempfindung nachhaltig beeinflussten.
Maischberger
Über den "bedrohlichen" Vorfall nach einem öffentlichen Auftritt hatte Constantin Schreiber zuletzt auch im ARD-Talk "Maischberger" gesprochen.  Fotoquelle: WDR / Oliver Ziebe
Constantin Schreiber
Als Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" wurde Constantin Schreiber einem Millionenpublikum bekannt. Im Mai 2025 nahm er von den ARD-Nachrichten Abschied.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander (M)

Vier Jahre lang war er Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" – mehr Renommee haben nicht viele Jobs im deutschen Fernsehen. Im Mai dieses Jahres jedoch nahm Constantin Schreiber Abschied von den ARD-Nachrichten. Über die Motivation hinter diesem Schritt sprach der 46-Jährige jetzt in der Auftaktfolge seines neuen Podcasts.

Wie Schreiber erläutert, habe er sich in der Rolle des Nachrichtensprechers journalistisch nicht ausreichend gefordert gefühlt: "Ich kam gegen 18.30 Uhr in den Sender, zum NDR, habe mich umgezogen und mir überlegt: Welche Krawattenfarbe soll's heute sein?", beschreibt er den typischen Ablauf. "Gegen 19.45 Uhr bekam ich Zettel, die ich vorlesen sollte, auf denen ich keinen einzigen Satz selbst geschrieben habe."

Ex-"Tagesschau"-Sprecher: "Das biss sich mit der Marke, mit der Erwartungshaltung an die Sendung"

Es sei bei der "Tagesschau" vorgesehen, "dass man als Sprecher dort arbeitet und nicht als Redakteur, auch nicht als Moderator". Bei ihm sei über die Jahre jedoch der Wunsch immer größer geworden, wieder journalistisch zu arbeiten und hinauszugehen in die Welt: "Das biss sich mit der Marke, mit der Erwartungshaltung an die Sendung."

Derzeit beliebt:
>>Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“
>>"Wendepunkt – Der Usedom-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Katrin Sass
>>Nach drei Jahren in Dubai: Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
>>"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens

Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit seinem "Tagesschau"-Abschied hat offenbar auch die Kontroverse über Schreibers Positionen zum Islam gespielt, wie er in seinem Podcast ausführt. Der langjährige Auslandskorrespondent ist Autor von Sachbüchern und Romanen, die sich kritisch mit Islam und Islamismus auseinandersetzen. 2023 wurde er nach einer Lesung an der Universität Jena mit einer Torte beworfen. Danach erklärte er, sich zum Thema Islam vorerst nicht mehr äußern zu wollen.

Schreiber räumt im Rückblick ein: "Das passte auch nicht zur Rolle als 'Tagesschau'-Sprecher zu dem Zeitpunkt, dass ich in so hochkontroversen Debatten unterwegs war." In diesem Sinne sei es "ein bewusster Teil dieses Wechsels" gewesen, "dass ich es falsch finde zu sagen: Ich äußere mich zu bestimmten Dingen nicht, weil die Rahmenbedingungen so feindselig sind."

Constantin Schreiber back to the roots – und schon bald live zu erleben
Nach seinem Abschied von der "Tagesschau" widmet sich Constantin Schreiber neuen Herausforderungen bei Axel Springer. Der erfahrene Journalist kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird über den Nahen Osten berichten.
Abschied und Neuanfang
Constantin Schreiber (links) und Alexander Stevens (rechts) gehen mit der True-Crime-Show „Angeklagt – Schuldig oder nicht?“ auf Tour.

Constantin Schreiber: "Das hat mein Sicherheitsempfinden bei Security sehr verändert"

Der Journalist blickt besorgt auf den Zustand der freien Meinungsäußerung in den Medien: "Wo leben wir denn?", frage er sich. Es sei "Teil der Meinungsfreiheit und auch der Pressefreiheit, alle Themen journalistisch bearbeiten zu können". Er kenne jedoch inzwischen viele Kollegen, "die sich journalistisch ein Stück weit zurückziehen, weil es bei vielen Themen inzwischen so ist, dass Hass zurückkommt". Schreiber: "Den muss man schon aushalten können."

Ihm selbst habe ein Vorfall vor einigen Monaten in einer großen deutschen Veranstaltungshalle vor Augen geführt, wie bedrohlich die Lage inzwischen ist. Er sei damals von einem Security-Mitarbeiter nach seinem Auftritt durch einen langen Gang begleitet worden. "Auf einmal blieb der unvermittelt vor mir stehen, drehte sich um und sagte zu mir: 'Das hast du nicht ernst gemeint mit deinen Büchern, oder? Das mit dem Islam hast du nicht so gemeint, oder?'", berichtet Schreiber.

Er habe die Situation "als sehr bedrohlich empfunden". Um eine Auseinandersetzung zu vermeiden, habe er geantwortet: "Nee, das habe ich nicht so gemeint." Noch heute mache ihm das Erlebnis zu schaffen: "Ich gebe zu, dass das mein Sicherheitsempfinden bei Security sehr verändert hat. Es hat mich sehr schockiert."

"Haltung mit Meinung wird immer wichtiger"

Seit September arbeitet Constantin Schreiber als Reporter und Autor für die zum Springer-Konzern gehörende Medienmarke "Welt" – und äußert sich auch wieder zu den Themen Islam und Islamismus. Seine neue Rolle im konservativ-marktliberal wahrgenommenen Medienhaus reflektiert er im Podcast durchaus kritisch.

Menschen seien heute "Gefangene der Algorithmen", man bekomme mehr vom Gleichen angezeigt anstelle journalistischer Vielfalt, so Schreiber. Dieses Muster schwappe inzwischen auch auf die klassischen Medien über: "Haltung mit Meinung wird immer wichtiger, weil darüber letztlich die Bindung (zum Publikum, d.Red.) funktioniert." Dadurch gerate die Annahme ins Rutschen, dass Medien objektiv und ausgewogen sind.

Er selbst frage sich: "Ist das die neue Form des Journalisten? Auch wenn einige den Kopf schütteln würden und sagen 'Das darf nicht sein': Ich fürchte, es ist so." Er selbst sehe "auch die Schattenseiten dabei, dass man in politische Debatten gerät". Aber "die Wirkmechanismen des Journalisten", so Constantin Schreiber, hätten sich eben geändert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Esther Sedlaczek moderiert den renommierten TV- und Streamingpreis "Blauer Panther". Ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere, die einst im Sportjournalismus begann.
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
Wie kam es zu Frauke Ludowigs kurioser Blitzer-Verwechslung?
Außergewöhnliches Kompliment
Frauke Ludowig
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
"Polizeiruf 110: Tu es!": Wie war der düstere ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau?
Krimi-Kritik
Polizeiruf 110: Tu es!
ARD-Doku: Mutter und Tochter leben ihren Traum vom "Starlight Express"
"Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?"
Echtes Leben: Starlight Express statt Midlifecrisis?
Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Marlene Lufen spricht über den schlimmsten Gast im Frühstücksfernsehen
Unangenehmes Interview
Marlene Lufen
Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen
ARTE
The Deal
"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?
Bürokratie-Hindernis
RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn! Wie wird Deutschland schneller?
Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
TV-Duell
Die Unzerquizbaren
Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
Gastronomie-Experte
Giovanni Zarrella
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser
Diese Stotterer haben es zu Weltruhm gebracht
Prominenz und Stottern
Weltberühmte Stotterer
Seitenhieb auf Donald Trump? Michael J. Fox spricht über "Kultur der Tyrannei"
Fox über Tyrannen
"Zurück in die Zukunft"
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.