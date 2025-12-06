Home News TV-News

ARD setzt Erfolgsreihe fort: „Spurlos in Venedig“ mit Max Riemelt

"Spurlos in Venedig"

Ein Ex-Soldat gegen die Mafia: Überzeugt das wirklich?

06.12.2025, 08.00 Uhr
von Susanne Bald
Max Riemelt gerät als Ex-Elitesoldat in "Spurlos in Venedig" unfreiwillig in einen tödlichen Kampf gegen die Mafia. Der ARD-Film verspricht packende Krimi-Unterhaltung.
Spurlos in Venedig
Wenn Kinder bedroht werden, kann Gabriel (Max Riemelt) nicht wegsehen. Als die Mafia nach einem schief gelaufenen Drogengeschäft den kleinen Luca (Ettore Rosetto) entführen will, sieht er rot.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Gabriels Nachbar Nico (Andrea Volpetti, Mitte) hat sich mit der Mafia eingelassen und steckt nun in der Klemme. Er war in einen Drogendeal verwickelt, bei dem mehrere Tonnen Kokain unterschlagen wurden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Gaia Contarini (Jeanette Hain) hat seit der Inhaftierung ihres Mannes die Geschäfte übernommen. Um das unterschlagene Kokain zurückzubekommen, pirscht sie sich an Luca (Ettore Rosetto), den Sohn von Nico, heran, den sie hinter der Unterschlagung vermutet.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Gaia Contarini (Jeanette Hain) hat den kleinen Luca (Ettore Rosetto, Mitte) in ihre Gewalt gebracht. Mit ihm als Druckmittel bringt sie Gabriel dazu, nach den verschwundenen Drogen zu suchen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Gaia Contarini (Jeanette Hain) ist eine Mafiosa, die weiß, was gut ist - "Moeche", venezianische Lagunenkrebse.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Gabriel (Max Riemelt) möchte seiner Nachbarin Sofia (Lisa Lendaro) helfen. Ihr Mann wurde ermordet, ihr Sohn entführt. Auslöser des Dilemmas ist ein Drogendeal, in den Sofias Mann verwickelt war und bei dem drei Tonnen Kokain verschwanden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Die Leute nennen ihn "Angelo" (Max Riemelt), in Wahrheit heißt er Gabriel. Der Ex-Elitesoldat möchte unauffällig leben, doch dann wird er in einen Krieg mit der Mafia hineingezogen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Der Fischer Zennaro (Claudio Caiolo, rechts) hilft Gabriel dabei, den kleinen Luca (Ettore Rosetto) zu beschützen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Die Patin Gaia Contarini (Jeanette Hain) und ihr Ziehsohn Paolo (Federico Mainardi) arbeiten eng zusammen. Als Gabriel Paolo im Kampf tötet, sieht Gaia rot.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro
Spurlos in Venedig
Sofia (Lisa Lendaro) und ihr Sohn Luca (Ettore Rosetto) werden von Gaias Männern verfolgt. Grund ist ein Drogendeal, in den Sofias Mann verwickelt war und bei dem drei Tonnen Kokain verschwanden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Lailaps Films/Alfio Sambataro

2020 verschwand eine Bankerin "Spurlos in Marseille", 2023 war ein deutscher Student plötzlich "Spurlos in Athen" abgetaucht. Beim ersten Film der losen ARD-Reihe ohne feste Besetzung schalteten durchschnittlich 5,42 Millionen Menschen ein, beim zweiten 6,05 Millionen. Gute Voraussetzungen also für den dritten Film "Spurlos in Venedig" (Regie: Claudia Garde, Drehbuch: Florian Iwersen), der am Samstagabend im Ersten zu sehen ist. Im Zentrum steht der Ex-Elitesoldat Gabriel (Max Riemelt), der in ein tödliches Duell mit der Mafia gerät.

ARD
"Spurlos in Venedig"
Thriller

Als Tellerwäscher versucht er, in der Lagunenstadt ein unauffälliges Leben zu führen. Ohne soziale Kontakte, mal von den Menschen abgesehen, mit denen er bei der Arbeit im Restaurant zu tun hat. Seinen echten Namen kennt niemand hier, man nennt ihn "Angelo", manche auch "Il tedescho", den Deutschen. In einer der ersten Szenen des Films bietet ihm der Fischer Zennaro (Claudio Caiolo) Moeche venezianische Lagunenkrabben an. Sie werfen zweimal im Jahr ihre Panzer ab, nur dann sind sie zart und essbar. Danach wachse ein neuer Panzer: "Das wäre gar nicht schlecht, oder?", fragt Zennaro Gabriel. "Das alte Leben abwerfen und jemand anderes sein."

Max Riemelts Rolle ist von Anfang an durchschaubar – Spannung verschenkt

Als wäre es dem Großteil der Zuschauerschaft da nicht ohnehin schon klar gewesen – nicht zuletzt Max Riemelts angeklebter Bart verriet es sofort -, wird ihr der Zaunpfahl hier direkt vor die Nase gehalten: Angelo, der nicht so heißt, läuft offensichtlich vor seiner traumatischen Vergangenheit davon, wie zusätzlich wiederkehrende Erinnerungsfetzen belegen, die ihn als Soldat zeigen, der mit der Waffe auf einen Jungen zielt. Was genau damals passiert ist, erfährt man erst am Ende, man ahnt es aber auch hier von Anfang an.

Derzeit beliebt:
>>„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version
>>"Alfred Nobel und Bertha von Suttner": So entstand der Nobelpreis
>>„Ein Herz für Kinder“: Die große Charity-Gala mit Johannes B. Kerner
>>"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach

Denn leider wird die Spannung in diesem wie am Reißbrett entworfenen ARD-Degeto-Krimi immer wieder im Keim erstickt. Zu viel Vorhersehbares, zu viel Offensichtliches. Dabei bilden die im mystischen Nebel fotografierte Lagunenstadt als atmosphärisch-beklemmende Kulisse und die beiden hochkarätigen Hauptdarsteller eigentlich die perfekten Voraussetzungen für beste Krimiunterhaltung.



„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version
40 Jahre nach dem Originalfilm feiert "Ronja Räubertochter" als Serie in der ARD Premiere. Die erste Staffel wird nun wiederholt, mit einer modernen Erzählweise und neuen Figuren.
"Ronja Räubertochter"
Ronja Räubertochter

Viel Drama, wenig Glaubwürdigkeit: Der Thriller kippt ins Klischee

Mit Gabriels ruhigem Leben ist es vorbei, als ein Mann versucht, seine Nachbarin Sofia (Lisa Lendaro) und ihren siebenjährigen Sohn Luca (Ettore Rosetto) zu entführen. Gabriel tötet den Angreifer, der sich dummerweise als Ziehsohn der mächtigen Gaia (Jeanette Hain) entpuppt. Sie kümmert sich seit der Inhaftierung ihres Mannes um dessen Mafiageschäfte. Sofias spurlos verschwundener Mann war in einen von Gaias Drogendeals involviert. Drei Tonnen Kokain wurden dabei unterschlagen, und die möchte die Patin nun dringend zurück.

Gabriel ist bereits dabei, Venedig zu verlassen und andernorts unterzutauchen, als Gaia den kleinen Luca entführen lässt. Ein Kind in Gefahr, das triggert den Ex-Soldaten, und so nimmt er den Kampf auf – allein gegen die Mafia ...

Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Laura Wontorra, bekannt aus der deutschen Medienlandschaft, sorgt bei "Europa grillt den Henssler" für Aufsehen. Filip Pavlovic stellt pikante Fragen zu ihrem Beziehungsstatus und erhält eine Antwort, die Raum für Spekulationen lässt.
Single oder vergeben?
Laura Wontorra

Wieso sich Max Riemelt, einer der bekanntesten, auch international erfolgreichen deutschen Schauspielstars, auf diese zwischen klischeehaftem Thriller und Mafiakitsch changierende Degeto-Produktion einließ? Das erklärt er selbst: "Was mich daran gereizt hat, war diese universelle Botschaft: Man kann vor seiner Vergangenheit und den daraus resultierenden Ängsten nicht wegrennen, man muss sich ihnen stellen, um eine Perspektive und eine Zukunft zu haben. Die Tatsache mit Claudia Garde und anderen Bekannten aus der Serie 'BONN' in Venedig arbeiten zu dürfen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, war ein zusätzlicher Bonus."

"Spurlos in Venedig" – Sa. 06.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
"Asbest 2"
Asbest 2
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi
Mord im Schacht
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Wenn Angst vom Scheitern die Freude am Leben raubt
Petzolds Trilogie
"Roter Himmel"
Nach Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
Emotionales Liebes-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
Mordfall von 1986
Akltenzeichen XY ... ungelöst
Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
Satire-Reporter
Lutz van der Horst
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix
Die Oscar-Hoffnung von Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder