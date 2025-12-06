Home News TV-News

„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version

"Ronja Räubertochter"

„Ronja Räubertochter“ als Serie: So anders ist die neue Version

06.12.2025, 07.30 Uhr
von John Fasnaugh
40 Jahre nach dem Originalfilm feiert "Ronja Räubertochter" als Serie in der ARD Premiere. Die erste Staffel wird nun wiederholt, mit einer modernen Erzählweise und neuen Figuren.
Ronja Räubertochter
40 Jahre nach dem Originalfilm lief im ARD-Weihnachtsprogramm 2024 eine neue Fassung von "Ronja Räubertochter" - diesmal in Serienform. Nun wird die erste Staffel wiederholt.   Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Die neue Ronja: Kerstin Linden setzte sich im Casting gegen 4.000 weitere Kandidatinnen für die Rolle durch.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Ronja (Kerstin Linden) liebt das Burgleben, würde aber gerne auch mal wissen, was die Welt jenseits dieser dicken Mauern zu bieten hat.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Ronja (Kerstin Linden) und Birk (Jack Begenholz Henriksson) stammen aus zwei verfeindeten Räuberfamilien, schließen aber trotzdem Freundschaft.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Räubersohn Birk (Jack Begenholz Henriksson) tummelt sich genau wie Ronja gerne im Wald.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
"Ronja Räubertochter" verzaubert immer wieder mit atemberaubenden Bildern, die es so im Film von 1984 noch nicht gab.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Borka (Sverrir Gudnason), selbst Hauptmann einer Räuberbande, ist der größte Feind von Mattis.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Der alte Glatzen-Per, seit jeher eine der beliebtesten Figuren in der Welt von "Ronja Räubertochter", wird in der Serien-Neufassung von Johan Ulvesson verkörpert.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
In bisherigen "Ronja Räubertochter"-Versionen kam der Vogt (Peter Vitanen) nur indirekt vor, in der Serie erhalten er und weitere neue Figuren einen eigenen Erzählstrang.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas
Ronja Räubertochter
Die Mattis-Räuber fühlen sich pudelwohl auf ihrer Burg - bis eines Tages plötzlich auch die Borka-Bande dort auftaucht.  Fotoquelle: 2023 Viaplay Group/Filmlance International AB/Film i Väst/Ahil Films/ARD Degeto Film/Audrius Solominas

Als Ronja zum ersten Mal in einer stürmischen Donnerdrummel-Nacht im Turm der kahlen Mattisburg zur Welt kam, war ihre wahre Mutter bereits 74 Jahre alt. Als eines der spätesten Werke von Astrid Lindgren zählt "Ronja Räubertochter" (1981) zugleich zu ihren beliebtesten. Auch der Film von 1984, inszeniert von Tage Danielsson, gilt bis heute als großer Klassiker der Kinder-Unterhaltung. Neben dem alten "Michel aus Lönneberga" und der "Pippi Langstrumpf"-Reihe mit Inger Nilsson ist "Ronja Räubertochter" wohl die populärste Verfilmung eines Lindgren-Stoffs überhaupt.

ARD
Ronja Räubertochter
Abenteuer • 06.12.2025 • 20:15 Uhr

Große Fußstapfen also für eine neue, modernere Ronja, die erstmals 2024 im ARD-Weihnachtsprogramm über den Bildschirm tollte – statt eines Spielfilms ist es diesmal eine Serie, die nach sechs Folgen in Staffel eins zu Ostern 2025 um eine ebenso lange zweite Staffel verlängert wurde. Nun wiederholt das Erste die erste Staffel am Samstag, 6. Dezember, und Sonntag, 7. Dezember, im Kinderprogramm. Die zwiete Staffel aus dem Jahr 2025 wird am Samstag, 3. Januar, und Sonntag, 4. Januar 2026, wiederholt.

Kult oder Katastrophe? So reagieren Fans auf das "Ronja Räubertochter"-Remake

Ein Remake von "Ronja Räubertochter"? Da werden viele Kinder der 80-er direkt reflexartig schimpfen wie damals im Originalfilm die kleinen Rumpelwichte, als die junge Heldin ihnen versehentlich aufs Miniaturdach stieg: "Wieso denn bloß, wieso denn bloß!?" Die Kids von heute hingegen, die sich erfahrungsgemäß viel weniger für kultige Kinderfilme aus den 70ern oder 80ern begeistern, als ihre Eltern es sich wünschen, werden die neue Ronja schnell ins Herz schließen.

Derzeit beliebt:
>>"Alfred Nobel und Bertha von Suttner": So entstand der Nobelpreis
>>„Ein Herz für Kinder“: Die große Charity-Gala mit Johannes B. Kerner
>>"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach
>>„Asbest 2“ startet: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe

Lovis (Krista Kosonen) in den Wehen, Räuberhauptmann Mattis (Christopher Wagelin) als werdender Papa in heller Aufregung, dazu die unheilvoll über dem Turm kreisenden Wilddruden und dann der Blitz, der die Burg mit Geburt des Kindes in zwei Hälften spaltet: Die ersten Szenen wirken beinahe wie eine Eins-zu-eins-Kopie des Films von 1984 – eine von mehreren charmanten Verneigungen vor der übergroßen Vorlage. Aber vieles läuft im weiteren Verlauf dann doch anders, allein schon aufgrund des Formats.



„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" wurden zuletzt drei grausame, ungeklärte Kriminalfälle thematisiert. In einem Update präsentierte nun ein Ermittler die neuesten Entwicklungen, die durch das ZDF-Publikum erst möglich wurden.
Mordfall von 1986
Akltenzeichen XY ... ungelöst

Vertiefung und Veredlung des Klassikers von Astrid Lindgren

Wo in den 120 Minuten von 1984 vieles noch arg verkürzt wirkte, ist jetzt mehr Raum zum Erzählen. Eine gute Sache, schließlich erlebt Ronja (Kerstin Linden) innerhalb und außerhalb der Burgmauern eine ganze Menge – vom ersten Auszug in den wilden Mattiswald mit all seinen wundersamen Geschöpfen über die komplizierte Freundschaft mit Birk (Jack Begenholz Henriksson), dem Sohn von Mattis' Erzfeind Borka (Sverrir Gudnason), bis zu der Episode, als Ronja in eine Bärenhöhle zieht.

Ein bisschen ausgeschmückt und ergänzt wird in den sechs Episoden der ersten Staffel (jeweils circa 45 Minuten) auch. Der Vogt (Peter Vitanen) und seine Landsknechte etwa, die Mattis und Borka mitsamt ihren Räuberbanden aus dem Wald verscheuchen sollen, fanden in bisherigen "Ronja Räubertochter"-Versionen nur indirekt statt. Hier bekommen sie und ein paar neue Figuren nun ihren eigenen Erzählstrang, der zusätzlich Action und Spannung in die Geschichte (empfohlen für ein Publikum ab zehn Jahren) bringt.

Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Thomas Gottschalk verabschiedet sich von der Bühne. Mit 75 Jahren sagt der Entertainer, der als Gesicht der Samstagsabend-Unterhaltung galt, "Tschüss" zum Showgeschäft.
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk

Die neue Ronja: Warum Kerstin Linden eine Idealbesetzung ist

Eine aufregende, fantasievolle Geschichte von Freundschaft, Selbstfindung und großer Abenteuerlust: Das Team um Regisseurin Lisa James Larsson und Drehbuchautor Hans Rosenfeldt macht vieles richtig mit seiner international produzierten Neufassung von "Ronja Räubertochter" und erzeugt auch über die gesteigerten Produktionsmittel, die heute natürlich ganz andere sind als vor 40 Jahren, echten Mehrwert.

So verzaubert "Ronja Räubertochter" in der Serienform immer wieder mit sensationell fotografierten nordischen Naturkulissen (Kamera: Frida Wendel), die es so im Film von Tage Danielsson noch nicht gab, und auch beim Casting bewies man ein gutes Händchen – vor allem mit der Hauptrollen-Besetzung von Lockenschopf Kerstin Linden, die sich gegen 4.000 andere Kandidatinnen durchsetzte und eine erstklassige moderne Räubertochter gibt. Ein bisschen vermisst man als alter "Ronja"-Fan vielleicht die Raufereien, das ständige Gefluche der Räuber und den derben anarchischen Witz von einst. Gerechtfertigt ist so eine zeitgemäß geschliffene Neuinterpretation nach 40 Jahren aber allemal. Vielleicht war sie sogar überfällig.

Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
Der 29-jährige Friedrich Dieckmann aus Lippetal begeistert bei "Bauer sucht Frau" mit einem neuen Bewerber-Rekord und einem spannenden Lebensweg. Wir werfen einen Blick auf die unbekannten Seiten des Bauers.
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau

"Ronja Räubertochter" ist nach zwei Staffeln nun zu Ende erzählt, doch zumindest in Schweden dürfen sich Fans bereits über die nächste Neuauflage eines Astrid-Lindgren-Klassikers freuen: Eine neue Serienverfilmung von "Vi på Saltkråkan" (in Deutschland bekannt als "Ferien auf Saltkrokan") wurde Mitte Oktober in Cannes vorgestellt und feierte kurz danach Premiere in Schweden. Ob und wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. In der Entwicklung befinden sich zudem eine Fernsehversion der "Brüder Löwenherz" unter Regie des dänischen Oscar-Preisträgers Thomas Vinterberg sowie eine Neuauflage von "Pippi Langstrumpf".

Ronja Räubertochter – Sa. 06.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi
Mord im Schacht
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella
TV-Tipp
Giovanni Zarrella
"Stranger Things": Neue Staffel stellt in der ersten Woche Netflix-Rekord auf
Serienrekord
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
Mordfall von 1986
Akltenzeichen XY ... ungelöst
Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
Satire-Reporter
Lutz van der Horst
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix
Die Oscar-Hoffnung von Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025