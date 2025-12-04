Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
2100 Euro Bußgeld muss Anna Werner Friedmann zahlen, weil sie einem Kollegen bei einer Theateraufführung in den Hintern gebissen hatte. Damit wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Neunkirchen in Österreich im Zuge einer Diversion beigelegt. Neben dem Bußgeld muss Friedmann 1300 Euro Schadensgutmachung an ihren damaligen Kollegen zahlen. Der hatte erst rund ein Jahr nach dem Vorfall Anzeige erstattet, berichtet der „Kurier“.
Die 33-Jährige Schauspielerin hatte vor Gericht eingeräumt, dass der so oft geübte Biss bei eben jener Aufführung im August 2023 wohl etwas fester ausgefallen sein könnte. „Das Spiel war wesentlich intensiver als normalerweise“, sagte die 33-Jährige. Außerdem soll sie dem Kollegen mit einer Fackel Brandverletzungen zugefügt haben. Das sei jedoch keine Absicht gewesen, erklärte ihr Anwalt Manfred Ainedter, sondern durch ein Stolpern geschehen.
Schauspielerin ist froh
Mit der Entscheidung entgeht die Schauspielerin, die zuletzt als Inspektorin Mara Eisler in der ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ zu sehen war, einer Verurteilung. Gleichzeitig wurde sie vom Verdacht der sexuellen Belästigung freigesprochen. Das Herunterziehen der Hose des Kollegen reiche nicht zur Begründung des Vorwurfs der sexuellen Belästigung, erklärte die Richterin. Seine Mandantin sei über das Ende des Verfahrens erleichtert: „Sie ist froh, dass dieser Spuk ein Ende hat“, sagte Friedmanns Anwalt Ainedter der Nachrichtenagentur dpa.