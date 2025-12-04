Home News Star-News

Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann

Was war da los?

Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann

04.12.2025, 16.10 Uhr
von Natasa Unkel
Nachdem sie während einer Theateraufführung im August 2023 einem Schauspielkollegen zu fest in den Po gebissen hatte, musste sich die Schauspielerin Anna Werner Friedmann vor Gericht verantworten. Sie wird freigesprochen und kommt mit einer Geldbuße davon.
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Matthias Röder

2100 Euro Bußgeld muss Anna Werner Friedmann zahlen, weil sie einem Kollegen bei einer Theateraufführung in den Hintern gebissen hatte. Damit wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Neunkirchen in Österreich im Zuge einer Diversion beigelegt. Neben dem Bußgeld muss Friedmann 1300 Euro Schadensgutmachung an ihren damaligen Kollegen zahlen. Der hatte erst rund ein Jahr nach dem Vorfall Anzeige erstattet, berichtet der „Kurier“.

Die 33-Jährige Schauspielerin hatte vor Gericht eingeräumt, dass der so oft geübte Biss bei eben jener Aufführung im August 2023 wohl etwas fester ausgefallen sein könnte. „Das Spiel war wesentlich intensiver als normalerweise“, sagte die 33-Jährige. Außerdem soll sie dem Kollegen mit einer Fackel Brandverletzungen zugefügt haben. Das sei jedoch keine Absicht gewesen, erklärte ihr Anwalt Manfred Ainedter, sondern durch ein Stolpern geschehen.

Schauspielerin ist froh

Mit der Entscheidung entgeht die Schauspielerin, die zuletzt als Inspektorin Mara Eisler in der ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ zu sehen war, einer Verurteilung. Gleichzeitig wurde sie vom Verdacht der sexuellen Belästigung freigesprochen. Das Herunterziehen der Hose des Kollegen reiche nicht zur Begründung des Vorwurfs der sexuellen Belästigung, erklärte die Richterin. Seine Mandantin sei über das Ende des Verfahrens erleichtert: „Sie ist froh, dass dieser Spuk ein Ende hat“, sagte Friedmanns Anwalt Ainedter der Nachrichtenagentur dpa.

Derzeit beliebt:
>>Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
>>WM-Knaller! Mats Hummels stößt zu Thomas Müller und Jürgen Klopp
>>Falsche Behauptungen? Anne Wünsche gewinnt vor Gericht gegen Oliver Pocher
>>"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn" - War alles ein Justizirrtum?



Das könnte dich auch interessieren

Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
"Liebesbrief an Jenny": So gut war die Klinik-Romanze mit Stefanie Reinsperger & Golo Euler
Was sich lohnt
Liebesbriefe an Jenny
"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella
TV-Tipp
Giovanni Zarrella
Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"
WM-Auslosung 2026
Heidi Klum
Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
Gedenken an Olympia-Star
Laura Dahlmeier
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.
Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk
"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern
Moderne Vaterrolle
Bappas
"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE
Was sich lohnt
The Tower
"2025! Menschen, Bilder, Emotionen": Alle Infos zum RTL-Jahresrückblick im TV
Jahresrückblick 2025
2025! Menschen, Bilder, Emotionen
"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi
Mord im Schacht
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Wenn Angst vom Scheitern die Freude am Leben raubt
Petzolds Trilogie
"Roter Himmel"
"Stranger Things": Neue Staffel stellt in der ersten Woche Netflix-Rekord auf
Serienrekord
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Leon Windscheid packt in Podcast über "Wer wird Millionär?"-Castingprozess aus
Wie läuft das ab?
Leon Windscheid
Nach Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
Emotionales Liebes-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau
Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Single oder vergeben?
Laura Wontorra
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalk
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"
Brüderliche Konflikte
Tom und Bill Kaulitz
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna