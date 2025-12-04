Home News TV-News

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi

Mord im Schacht

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord": Darum geht's im ARD-Krimi

04.12.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Im 23. Fall des "Anwalts ohne Lizenz", Thomas Borchert, wird die Leiche einer Ex-Geliebten gefunden. Eine überraschende Wendung deckt Schulden und Geheimnisse auf.
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Die Grafikdesignerin Hannah Wagner (Sophie Pfennigstorf) und der Bauunternehmer Rick Spoery (Helgi Schmid) sind ein verliebtes Paar.   Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Schöner Schock: Hannah (Sophie Pfennigstorf) findet Luisa Weiss (Barbara Prakopenka, vorne) nackt im Bett ihres Verlobten Rick (Helgi Schmid). Der behauptet, dass alles ein "Irrtum" sei.  Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Die Anwälte Dominique Kuster (Ina Paule Klink) und Thomas Borchert (Christian Kohlund) sind auch im 23. Fall seit 2016 ein starkes Team.   Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Hannah (Sophie Pfennigstorf) glaubt ihrem unter Mordverdacht stehenden Verlobten Rick Spoery (Helgi Schmid) nicht, gestalkt zu werden.   Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Bauunternehmer Rick Spoery (Helgi Schmid) steht unter dem Verdacht, seine frühere Buchhalterin ermordet zu haben.  Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Rick Spoery (Helgi Schmid, Mitte) sucht Hilfe bei Thomas Borchert (Christian Kohlund) und Dominique Kuster (Ina Paule Klink).  Fotoquelle: Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord

Im 23. Zürich-Krimi wird die Ex-Sekretärin und ehemalige Geliebte eines Bauunternehmers tot in einem Schacht aufgefunden. Tags zuvor wurde sie, noch lebend, im Bett des Unternehmers von dessen Verlobter entdeckt.

ARD
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord
Krimi • 04.12.2025 • 20:15 Uhr

Im 23. Fall des "Anwalts ohne Lizenz" Thomas Borchert alias Christian Kohlund wird die Leiche der Sekretärin und Ex-Geliebten eines Bauunternehmers in einem tiefen Schacht entdeckt. Tags zuvor wurde die Frau von dessen neuer Verlobter überraschend in seinem Bett entdeckt. Da half es wenig, dass Rick, der Bauunternehmer (Helgi Schmid), der Verlobten hinterherhechelte und sie innigst um Vergebung bat. Einen "Irrtum" will er anmahnen. Schließlich hatte er Hannah (Sophie Pfennigstorf) gerade noch einen Verlobungsring an den Finger gesteckt und ihr die attraktive Baustelle mit der gemeinsamen neuen Wohnung gezeigt.

Starker Tobak, doch nur schlichtere Gemüter mögen glauben, dass hier nichts weiter als eine erotische Verfehlung oder gar seltsames Stalking im Spiele sei. Anwalt Borchert, der stets der Devise folgt, dass jeder Beschuldigte "das Recht auf die bestmögliche Verteidigung" habe, "egal, was er getan oder verschuldet hat", mag nicht an Ricks Schuld glauben. Wer aber konnte Interesse daran haben, Rick den Mord in die Schuhe zu schieben? Könnte nicht auch dessen neu Verlobte aus Eifersucht gehandelt haben?

Derzeit beliebt:
>>"Roter Himmel": Kritik zum zweiten Teil der Petzold-Triologie
>>"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella
>>Von „Schwarzwaldklinik“ bis „Zürich-Krimi“: Christian Kohlund wird 75!
>>"Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz": So gut war der neue Krimi mit Kohlund

Alles nimmt eine überraschende Wendung, als sich herausstellt, dass der Bauherr schwer verschuldet ist – verschleppte Insolvenz, geschönte Bilanzen werden ruchbar. Und immerhin hatte Luisa, die Ermordete, alle Einblicke in die Buchhaltung. Gekündigt hatte er ihr schon vor längerer Zeit. Wer aber sind die Typen, die immerzu an Ricks Handy hängen, um hohe Beträge einzufordern? Ist's die Zürcher Mafia oder doch nur Luisa, die Sekretärin und Stalkerin?



"Man verteidigt nicht die Tat, sondern den Mandanten"

Man muss da schon ein Gutmensch wie Borchert sein, um nicht am zwielichtigen Mandanten und der Welt zu verzweifeln. Einer seiner Wahlsprüche lautet: "Man verteidigt nicht die Tat, sondern den Mandanten." Gleich eingangs soll Borcherts Begegnung mit einer Ex-Geliebten, die wohl "schwere Schuld" auf sich geladen hat, die hohe Moral des guten Advokaten demonstrieren. Merke: Jeder kann im Leben einmal fehlen, und selbst Borchert täuscht sich zuweilen in den Menschen.

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Roland Suso Richter (Regie) gibt dem verzwickten Whodunit-Puzzle des Drehbuchs von Wolf Jakoby einen angemessen düsteren Touch. Ein paar Vogelperspektiven von der Limmat-Stadt reichen (anders als bei sonstigen Donnerstagskrimis), um Schauplatz-Treue zu suggerieren. Ansonsten bewegen sich die Darsteller in stylishen Räumen vor Jalousie-Lamellen, Glas und weißen Wänden. Da tut es gut, wenn Borchert zwischendurch seinen Rückzugsort, den silbernen Camper im Garten hoch über Zürich aufsucht und sich von Koanwältin Dominique (Ina Paule Klink) seinen "besten Rotwein" zum Happyend servieren lässt.

Die Hauptfrage aller Borchert-Fans und seines melancholischen Baritons ist ohnehin, wie es weitergeht. Der nächste Borchert-Film folgt bereits am 11. Dezember. Es geht um den Anschlag auf eine Synagoge – ein härteres Thema als das etwas verquälte Puzzle dieses Mal. Kohlund, der im August 75 wurde, und der Sender (ARD Degeto) halten sich bedeckt. Die Quoten, regelmäßig um die sechs Millionen, sollten jedenfalls kein Hinderungsgrund für das Weiterwirken des breitschultrig zeitlosen Anwalts sein.

Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schlüssel zum Mord – Do. 04.12. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
"Stranger Things": Neue Staffel stellt in der ersten Woche Netflix-Rekord auf
Serienrekord
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"
WM-Auslosung 2026
Heidi Klum
HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!
HBO Max Launch
HBO Max
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Leon Windscheid packt in Podcast über "Wer wird Millionär?"-Castingprozess aus
Wie läuft das ab?
Leon Windscheid
Nach Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
Emotionales Liebes-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
"Bauer sucht Frau"
Bauer sucht Frau
Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Single oder vergeben?
Laura Wontorra
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalk
Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"
Brüderliche Konflikte
Tom und Bill Kaulitz
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
Cameo in Kultserie
"Die Landarztpraxis"
"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
Gedenken an Olympia-Star
Laura Dahlmeier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand