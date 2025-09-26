Home News TV-News

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!

Krimi mit Sperrvermerk

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!

26.09.2025, 09.22 Uhr
von Annika Schmidt
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
BILDERGALERIE
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?  Fotoquelle: picture alliance / Noah Wedel/Kirchner-Media

Seit über fünf Jahrzehnten begeistert der ARD-Krimi „Tatort“ Millionen Zuschauer und gehört längst zu den erfolgreichsten TV-Formaten im deutschsprachigen Raum. Doch nicht jede Folge der Kultreihe darf heute noch gezeigt werden. Manche Episoden sind aus dem Programm verschwunden – zu brisant, zu heikel oder schlicht nicht mehr zeitgemäß. Was steckt hinter diesen verbotenen „Tatorten“? Und warum gelten einige Krimis als so problematisch, dass sie nie wieder im Fernsehen laufen?

Als 1970 die allererste Folge über die Bildschirme flimmerte, ahnte wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte daraus werden würde. Mit regelmäßig über zehn Millionen Zuschauern ist „Tatort“ die unangefochtene Nummer eins unter den deutschen Krimiserien. Ausgezeichnet mit Preisen wie dem Grimme-Preis oder der Goldenen Kamera, hat das Format Fernsehgeschichte geschrieben. Manche Kommissare – allen voran Götz George in seiner Rolle als Horst Schimanski – sind längst zu Ikonen geworden.

Diese "Tatort"-Folgen laufen nicht mehr

Trotz der zahlreichen erfolgreichen Folgen gingen einige Episoden so richtig daneben – und manche sogar so sehr, dass sie dem Publikum nicht mehr gezeigt werden dürfen. Sogar die Politik mischte in manchen Fällen mit!

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe": Kritik zum ARD-Drama mit Christoph Schechinger
>>"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"

CDU-Politiker: "Brutal, sexistisch und menschenverachtend"

Bei der "Tatort"-Folge "Krokodilwächter" schaltete sich sogar die Politik ein. 1996 ermittelten Ernst Roiter (Winfried Glatzeder) und Michael Zorowski (Robinson Reichel) in zwei Mordfällen in Berlin. In einem Postwagen ging eine Briefbombe hoch und eine junge Russin wurde später tot im Wald aufgefunden. Die Spur führte zum Handel mit osteuropäischen Frauen, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen wurden. Doch warum regte dieser Film Politik, die Medien und zahlreiche Zuschauer so auf?

Die "Tatort"-Folge überraschte und schockierte mit Gewalt- und Sexszenen zur Sendezeit um 20.15 Uhr. "Brutal, sexistisch und menschenverachtend" urteilte damals der Medienbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Hans-Otto Wilhelm. Er kritisierte die "unerträglichen Gewaltszenen", wenn Frauen "Sex und Gewalt in demütigender Weise über sich ergehen lassen müssen". Auch bei den Zuschauern und bei der Presse kam die heftige Szenerie im Film nicht gut an, die den "Tatort" zerrissen. Nicht nur die Gewalt entsetzte, auch von „billigen Dialogen“ war zu lesen. Der Fall ging auch an den Kommissare Roiter und Zorowski nicht spurlos vorbei. Nach zwei Jahren und 12 "Tatort"-Fällen endete der Dienst der beiden Ermittler. 

Ein antisemitischer "Tatort"?

Ein weiteres Mal schockierten die Berliner Kommissare Roiter und Zorowski. In "Tod im Jaguar" von 1996 sollten die Polizisten den Mord an einem jüdischen Geschäftsmann aufklären. Es stellte sich heraus, dass dieser sein Geld mit illegalen Geschäften gemacht hat. Natürlich regte diese klischeebesetzte Darstellung die Gemüter auf. Eine Pressemitteilung, die durchs Land ging, befeuerte die Thematik. Laut zahlreichen Medienberichten soll darin anti-jüdischer Inhalt verbreitet worden sein. Diese Pressemitteilung ist nicht mehr zu finden. Die Episode soll auf keinen Fall mehr gezeigt werden.

Probleme hinter der Kamera

Etwas schlichter ist es bei der Folge "Der Fall Geisterbahn" aus dem 1972 abgelaufen. Kommissar Konrad (Klaus Höhne) und Hauptmeister Klipp (Herbert Bötticher) klären darin den Mord an einem Geisterbahnbesitzer auf. Ihr Weg führt sie weiter in die Drogenszene. Das Problem der Folge waren die Lizenzrechte. Kurze Zeit nach der Ausstrahlung musste die Produktionsfirma Horst Film Berlin Konkurs anmelden. Die Episode sollte bis zur Klärung nicht wieder ausgestrahlt werden. Diese Einigung scheint bis heute nicht erfolgt zu sein. 

Krankheit völlig falsch dargestellt

Bereits vor der Ausstrahlung soll das Drehbuch zu "Mit nackten Füßen" umstritten gewesen sein. Der Sender WDR soll die Geschichte vorab abgelehnt haben, doch der HR entschied sich für eine Produktion. Darin ermittelt Hauptkommissar Sander (Volkert Kraeft) an dem Mord an einer Frau, die mit nackten Füßen und eingeschlagenem Kopf gefunden wurde. Ins Visier gerät ihre Arbeitskollegin Verena, die an einer besonderen Form von epileptischen Anfällen leidet. In der Folge wird die Krankheit so dargestellt, als würden Betroffene in eine Art Dämmerzustand fallen, in dem sie unkontrolliert aggressiv und gefährlich werden könnten. Dass dies nicht der Wahrheit entspricht, regte viele Zuschauer und Patienten auf. 

Wenn der "Tatort" angezeigt wird

Maria Furtwängler bekamt für ihren Hannover "Tatort" Probleme mit einer ganzen Gemeinde. 2007 ging es in "Wem Ehre gebührt" um einen Ehrenmord an einer Türkin. Bei ihren Ermittlungen erfährt sie von einem inzestuösem Verhältnis innerhalb der Familie. Diese Darstellung sorgte bei der alevitischen Gemeinde für große Aufregung. Der Dachverband aus Berlin stellte sogar eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Daher soll diese "Tatort"-Folge nie wieder dem Publikum gezeigt werden. 

Diese "Tatort"-Episoden liegen in der Grauzone

Es gibt noch weitere Episoden, die den Zuschauern verborgen bleiben sollten. "Tod im U-Bahnschacht" durfte knapp 20 Jahre lang niemand sehen. 1975 wurde in dem Krimi ein Arbeiter von einer Planierraupe zermalmt. Sein Todeskampf wurde in einer Großaufnahme gezeigt. Doch die Presse vermutete, dass dieser "Tatort" nicht nur wegen dieser Szene gesperrt wurde. Der CSU-Politiker Franz Josef Strauß machte seine Kritik an der Episode öffentlich und bezeichnete die Folge als "dümmlich und geschmacklos". Dennoch ging "Tod im U-Bahnschacht" 1995 und 2018 erneut auf Sendung.

Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Jan Josef Liefers wuchs in Dresden auf und begann seine Karriere als Tischler, bevor er mit Rollen wie im Tatort als Boerne zum beliebten Schauspieler wurde. So sah der Schauspieler früher aus - hättest du ihn erkannt?
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.

"Der gelbe Unterrock" sorgte 1980 für großes Aufsehen. Kommissarin Buchmüller, gespielt von Nicole Heesters, suchte in ihrem letzten Fall den Mörder des Mädchens Marianne. Die dargestellte Gewalt an Frauen wurde den Zuschauern damals zu drastisch vor Augen geführt. Die damalige TV-Chefin soll sich persönlich dafür eingesetzt haben, dass diese Folge nie wieder gezeigt wird. Das änderte sich allerdings 2016. 36 Jahre nach der Erstausstrahlung hatte der Krimi allerdings an Aufreger-Potenzial verloren. Da waren die Zuschauer längst andere TV-Kaliber gewöhnt und kaum einer störte sich noch an der Folge.

Ziemlich brutal ging es auch 1970 in der Folge "Drei Schilling" aus dem Jahr 1977 zu. Nachdem man zwei besonders heftige Szenen herausgeschnitten hatte, durfte der Film 2003 ausgestrahlt werden.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Weitere Bildergalerien

"Tatort": Das sind die Ermittler-Teams
Unsere liebsten Gäste am Sonntagabend: Sie kommen aus Berlin&hellip;

Das könnte dich auch interessieren

Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
„Sturm der Liebe“: Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?
Telenovela-Jubiläum
Sturm der Liebe
Premiere bei ntv: Friedrich Merz zu Gast bei „Pinar Atalay“
Talkshow-Premiere
Friedrich Merz
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Diese ARD-Serie zeigt die wahre Seite des Klinikalltags!
"David und Goliath (1)"
David und Goliath
Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
Staffelstart
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam
Abschied von Wilhelmine Klemm
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Die Millionenidee": Investor Ralf Dümmel jetzt mit eigener Show
Innovationsshow
Ralf Dümmel
Zum dritten Mal Mama: So heißt Rihannas Tochter
Familienglück
Rihanna
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
Kultur, Krawall und Klassiker: So hat "aspekte" die Medienwelt geprägt
Kulturelles Erbe
Katty Salié im Interview
Kleider machen Leute? Die überraschende Wahrheit!
"Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens"
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
Kann Wissenschaft bei der Liebe helfen? Jetzt "All Of You" streamen!
Sci-Fi-Romanze
"All Of You" | Apple TV+
Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany
ZDF-Doku begleitet Nachwuchsoffiziere auf hoher See
"On Deck – Ausbildung auf dem Meer"
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Entführung in Passau: Wird Frederike Bader ihre Tochter retten?
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"
"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"