"Ein Fall für zwei": Der ZDF-Krimiklassiker mit Antoine Monot und Wanja Mues

Mit vier neuen Folgen geht der ZDF-Dauerbrenner um Anwalt Benni (Antoine Monot Jr.) und Detektiv Leo (Wanja Mues) in die elfte Staffel. Gleich in der Auftaktfolge muss Benni seinen Freund und Kollegen rausboxen.

"Ein Fall für zwei" Serie • 26.09.2025 • 20:15 Uhr

"Ein Fall für zwei" zählt seit über 40 Jahren zu den Krimi-Kultserien des ZDF. Ab 1981 wurden 300 Folgen ausgestrahlt, und all diese Zeit verlässlich dabei: Privatdetektiv Josef Matula, gespielt von Claus Theo Gärtner. Nur die Anwälte, an deren Seite der alte Haudegen in Frankfurt am Main freitags zur Primetime ermittelte, wechselten mehrfach. Los ging es mit dem unvergessenen Günter Strack, gefolgt von Rainer Hunold, Mathias Herrmann und zuletzt Paul Frielinghaus. 2013 dann war Schluss, Matula hängte seine Lederjacke an den Nagel, die Serie wurde eingestellt. Allerdings nicht für lange. Denn bereits 2014 startete unter bewährtem Namen, aber mit neuen Hauptdarstellern die Neuauflage des Klassikers. Im letzten Jahr feierten Antoine Monot und Wanja Mues als Anwalt Benjamin "Benni" Hornberg und Privatdetektiv Leo Oswald zehn gemeinsame Jahre. Nun startet Staffel elf mit vier neuen Episoden zur gewohnten Sendezeit, jeweils wöchentlich im ZDF sowie komplett vorab in der Mediathek.

Gleich die Auftaktepisode "Falsches Spiel" bringt Leo so richtig in Schwierigkeiten: Er soll die rumänische Zwangsprostituierte Malvina erschlagen haben und wird in U-Haft gesteckt. Wer hat die belastenden Spuren gelegt, die Leo lebenslang hinter Gitter bringen könnten? Und weshalb?

Wer will sich an Leo rächen? Benni schlägt vor, Malvinas Zuhälter zu befragen: Nico Leibold (Max Rothbart). Leo ist überrascht, als er den Namen hört, denn er kennt Leo von früher. Sein Vater ist der Rotlichtkönig Hendrik Leibold (Horst Kotterba), von dem sich Nico damals aber stets distanziert habe. Nun, diese Zeiten scheinen vorbei zu sein.

Da Leo aus offensichtlichen Gründen nicht die übliche Detektivarbeit übernehmen kann, muss Benni seine Lizenz riskieren und in Malvinas Wohnung einbrechen. Dort kommt er auf die Spur eines Vereins, der Prostituierten beim Ausstieg aus dem Milieu hilft. Als Malvina das mit einer Freunidn vor einigen Jahren versucht hatte, überlebte sie die Aktion nur schwer verletzt – ihre Freundin wurde getötet. Ihr damaliger Zuhälter – besagter Hendrik Leibold – konnte der Tat überführt werden und zwar dank Malvina und Leo. Seitdem sitzt Leibold Gefängnis und will sich nun ganz offensichtlich an den beiden rächen. Nur wie soll man das nachweisen?

In altbekannter Hollywood-Thrillermanier gelingt Leo die Flucht aus der U-Haft, um gemeinsam mit Benni die wahren Drahtzieher hinter dem Mord zu finden. Für die Staatsanwältin (Helene Grass) ist das ein Schuldeingeständnis ...

Apropos Staatsanwältin: Claudia Strauss (Bettina Zimmermann), seit Staffel zwei Teil des Teams, weilt im Urlaub in Südamerika und lässt im ersten neuen "Fall für zwei" nur per Postkarte von sich hören. Ab der zweiten Folge, die zu einem Geflüchtetentreff führt, ist sie ab kommender Woche aber wieder im Einsatz. Die beiden weiteren neuen Episoden drehen sich um die Immobilienwelt sowie ein Resozialisierungsprogramm in einem Ruderclub.

