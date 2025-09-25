Home News TV-News

„Krimi aus Passau“: Gelingt in „Bis auf den Knochen“ die große Rettung?

"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau"

Entführung in Passau: Wird Frederike Bader ihre Tochter retten?

25.09.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Der neunte Film der ARD-Krimireihe aus Passau erzählt von einem Serienkiller, der menschliche Fingerknochen als Schmuck nutzt. Frederike Bader kämpft gegen die Zeit, um ihre Tochter Mia zu retten.
Ihr neunter gemeinsamer Kriminalfall führt den Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) und die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) unter anderem auf den Friedhof.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Berti Ottensamer (Daniel Christensen) stellt Trachtenschmuck aus menschlichen Knochen her.  Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Mia Bader (Nadja Sabersky) begegnet in ihrer WG einem Einbrecher ...   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Franz Hertel (Alexander Gaida, zweiter von links), Tessa Stingl (Clara Vogt, zweite von rechts) und Frederike Bader (Marie Leuenberger) machen sich Sorgen um Mia.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) soll eigentlich ein Grab observieren, doch seine gesamte Aufmerksamkeit gilt Johanna Trencker (Teresa Rizos) vom Ordnungsamt.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

In "Bis auf den Knochen", dem dritten neuen "Krimi aus Passau" (Regie: Jan Fehse, Buch: Michael Vershinin, Robert Hummel), treibt ein Serienkiller sein Unwesen in der Drei-Flüsse-Stadt: Berti Ottensamer (Daniel Christensen) stellt in seiner Werkstatt einzigartigen Trachtenschmuck her. Anstelle der üblichen Tierknochen verwendet er für seine Charivari allerdings kleine Fingerknochen von Menschen. Der Tierschützerin Tessa (Clara Vogt) ist der bayerische Kult von Natur aus ein Dorn im Auge. Auch ihr WG-Mitbewohner Franz Hertel (Alexander Gaida) weiß das. Um Mia zu imponieren, entreißt er Ottensamer die Hosenkette und verschwindet.

ARD
Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau
Krimi • 25.09.2025 • 20:15 Uhr

Können die Ex-Polizistin und der Privatdetektiv Mia Bader rechtzeitig retten?

Ottensamer, der das Unikat selbstverständlich zurückhaben möchte, bricht daraufhin in der WG der jungen Erwachsenen ein. Vor Ort trifft er aber überraschend auf Mitbewohnerin Mia Bader (Nadja Sabersky), die kurz darauf wie vom Erdboden verschluckt ist. Können ihre Mutter, die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger), und der Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) sie rechtzeitig finden?

"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau" bietet allein schon durch die ungewöhnliche Geschichte Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. In der ARD Medithek steht der Film bereits ab Montag, 8. September, zum Abruf bereit. Wann die Krimireihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau – Do. 25.09. – ARD: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

