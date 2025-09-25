„Krimi aus Passau“: Gelingt in „Bis auf den Knochen“ die große Rettung?

In "Bis auf den Knochen", dem dritten neuen "Krimi aus Passau" (Regie: Jan Fehse, Buch: Michael Vershinin, Robert Hummel), treibt ein Serienkiller sein Unwesen in der Drei-Flüsse-Stadt: Berti Ottensamer (Daniel Christensen) stellt in seiner Werkstatt einzigartigen Trachtenschmuck her. Anstelle der üblichen Tierknochen verwendet er für seine Charivari allerdings kleine Fingerknochen von Menschen. Der Tierschützerin Tessa (Clara Vogt) ist der bayerische Kult von Natur aus ein Dorn im Auge. Auch ihr WG-Mitbewohner Franz Hertel (Alexander Gaida) weiß das. Um Mia zu imponieren, entreißt er Ottensamer die Hosenkette und verschwindet.

Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau Krimi • 25.09.2025 • 20:15 Uhr

Können die Ex-Polizistin und der Privatdetektiv Mia Bader rechtzeitig retten? Ottensamer, der das Unikat selbstverständlich zurückhaben möchte, bricht daraufhin in der WG der jungen Erwachsenen ein. Vor Ort trifft er aber überraschend auf Mitbewohnerin Mia Bader (Nadja Sabersky), die kurz darauf wie vom Erdboden verschluckt ist. Können ihre Mutter, die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger), und der Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) sie rechtzeitig finden?

"Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau" bietet allein schon durch die ungewöhnliche Geschichte Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. In der ARD Medithek steht der Film bereits ab Montag, 8. September, zum Abruf bereit. Wann die Krimireihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

