Home News TV-News

„Das schwarze Quadrat“: Kritik zur 3sat-Komödie von Peter Meister

"Das schwarze Quadrat"

Verwirrspiel auf hoher See: Kunstdiebe als Entertainer

24.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
In "Das schwarze Quadrat" versuchen zwei Kunstdiebe, ein gestohlenes Kunstwerk auf einem Kreuzfahrtschiff zu verkaufen. Chaos, schrille Kostüme und skurrile Showauftritte sorgen für Lacher.
Das schwarz Quadrat
Die Kunstdiebe Vincent (Bernhard Schütz, links) und Nils (Jacob Matschenz) müssen - durch einen blöden Zufall - auf einem Kreuzfahrtschiff die Identitäten zweier Imitations-Künstler annehmen. Der unmusikalische Vincent hat leider das Los David Bowie gezogen, Nils macht es als Elvis etwas besser.  Fotoquelle: ZDF / Felix Novode Oliveira
Das schwarze Quadrat
Martha (Sandra Hüller) und Vincent Kowalski (Bernhard Schütz) kommen sich beim Tanzen näher.  Fotoquelle: ZDF/Felix Novo de Oliveira
Das schwarz Quadrat
Kreuzfahrt-Gentleman Levi (Christopher Schärf) und Pianistin Mia (Pheline Roggan) kochen an Bord ihr eigenes Süppchen.  Fotoquelle: ZDF/Felix Novo de Oliveira
Das schwarz Quadrat
Vincent (Bernhard Schütz, links) und Nils (Jacob Matschenz) oder Martha (Sandra Hüller) - wer wird "Das schwarze Quadrat" am Ende der Kreuzfahrt erobern?  Fotoquelle: ZDF/Gordon Timpen
Das schwarz Quadrat
Vincent (Bernhard Schütz, links) und Nils (Jacob Matschenz) wollten an Bord eigenlich nur ihr gestohlenes Bild an den Käufer übergeben. Doch dann gerät ihre Kreuzfahrt zum Katz-und-Maus-Spiel.   Fotoquelle: ZDF/Felix Novo de Oliveira
Das schwarz Quadrat
Vincent (Bernhard Schütz) gibt als David Bowie eine eher traurige Figur ab.  Fotoquelle:  ZDF/Felix Novo de Oliveira

"Stell Dir vor, Du willst Dich verstecken, aber Du musst auf die Bühne", stand auf dem Kinoplakat zu Peter Meisters Debütfilm "Das schwarze Quadrat" (2021), der 2023 Free-TV-Premiere feierte und nun am späteren Mittwochabend bei 3sat wiederholt wird. In der Tat ist der Plot dieser durchgeknallten Komödie, die gleichzeitig an Peter Alexanders "Charleys Tante" und an den absurden Mummenschanz eines Peter Sellers erinnert, ziemlich genial.

ZDF
Das schwarze Quadrat
Komödie

Identitätsklau mit weitreichenden Folgen

Die beiden Kunstdiebe Vincent (Bernhard Schütz) und Nils (Jacob Matschenz) haben "Das schwarze Quadrat" aus einem Museum gestohlen. Das real existierende Werk des russischen Künstlers Kasimir Malewitsch, das als Ikone der Moderne gilt, ist viele Millionen wert. Die Kriminellen sollen es auf einem Kreuzfahrtschiff dem Käufer übergeben, doch leider geht die Organisation ihrer Tickets und falschen Pässe am Terminal schief.

Also überfallen Vincent und Nils kurzerhand zwei Männer, die noch spät an Bord gehen wollen und nehmen deren Identität an. Blöderweise handelt es sich bei den Opfern um zwei Kleinkünstler, die für die Bordunterhaltung zuständig sind. Tatsächlich erfahren die Kunstdiebe, kaum an Bord gegangen und von Crew-Managerin Helen (Victoria Trauttmansdorff) begrüßt, dass sie beide zweimal täglich Auftritte als Elvis respektive David Bowie auf der Showbühne zu absolvieren haben. Leider sind auch die Rollen schon festgelegt, und so zwängt sich der gänzlich unmusikalische Senior-Dieb Vincent in ein schrilles Bowie-Kostüm aus dessen Glamrock-Phase, während Nils einen schmalen Elvis geben darf.

Derzeit beliebt:
>>Krach im Sommerhaus: Intrigen, Feindbilder und zerplatzte Liebe
>>RTL streicht Laura-Dahlmeier-Szenen aus „Drei gegen Einen“
>>Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
>>"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)": Kritik zum Krimi mit Matthias Brandt

Fremdschäm-Momente gepaart mit lustig-klugen Twists

Noch andere merkwürdige Gestalten sind an Bord des Schiffes unterwegs. Zum Beispiel die mysteriöse Martha (Sandra Hüller), die sich ebenfalls sehr für das Bild interessiert, oder ein sexuell recht aktives Paar, bestehend aus Bordpianistin Mia (Pheline Roggan) und Kreuzfahrt-Gentleman Levi (Christopher Schärf). Dazu kommen ein Schiffsdetektiv (Wolfgang Packhäuser), der in besagte Crew-Managerin Helen verliebt ist, und ein namenloses Touri-Publikum, das die merkwürdigen Auftritte von Vincent und Nils über sich ergehen lassen muss.



Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
Heute Abend ist es wieder soweit: „Das Sommerhaus der Stars“ startet um 20:15 Uhr auf RTL. Doch woher kennt man die Prominenten der diesjährigen Jubiläumsstaffel? Hier findet ihr einen Überblick.
Neue Staffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.

Tatsächlich sind die Fremdschäm-Bühnenmomente von Vincent und Nils ein Höhepunkt der von der Kritik gefeierten Kinokomödie "Das schwarze Quadrat" des Newcomer-Autors und Regisseurs Peter Meister, der im Anschluss die ebenfalls erstaunliche Vampir-Posse "Der Upir" mit Fahri Yardim und Rocko Schamoni für Joyn realisierte.

Peter Meister wurde in Bonn geboren, wuchs jedoch in Südhessen an der Bergstraße auf. Schon mit einigen brillanten Kurzfilmen machte der junge Filmemacher von sich reden. Als Produzent fungierte meist Frédéric Hambalek, mit dem er 2015 die Produktionsfirma Kabakon Film & Medien in Bensheim gründete. Hambalek wiederum hat sich als Drehbuchautor von großartig erzählten Fernsehfilmen wie "Jackpot" oder "Der Polizist und das Mädchen" hervorgetan. Vom Power-Duo aus Bensheim können deutscher Film und deutsche Serienlandschaft also noch einiges erwarten. Auch deshalb, weil man wie in "Das schwarze Quadrat" alte Filmgenres liebevoll zu bedienen weiß, aber darin so viele lustig-kluge Twists und Ideen einbaut, dass man sich exzellent unterhalten fühlt.

Bernhard Schütz brilliert als Bowie der traurigen Gestalten

Dass der besondere Humor der Kreuzfahrt-Komödie funktioniert, liegt auch am starken Schauspiel-Ensemble: Bernhard Schütz ist als Bowie der traurigen Gestalt wie immer eine (lakonische) Wucht. Auch Sandra Hüller, die als Darstellerin der Martha für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde, Pheline Roggan und Victoria Trauttmansdorff sind als "Varianten" unterschiedlicher Femme-fatale-Ideen stark.

„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Sat.1 gibt weitere Teilnehmer der neuen Promi Big Brother Staffel bekannt: Christina Dimitriou kehrt aus der Babypause zurück, begleitet von TV-Detektiv Michael Naseband und Achim Petry.
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou

Insgesamt hat man auf dieser überdrehten Kreuzfahrt, in der es im Subtext auch immer wieder um Definitionen von Kunst und Unterhaltung geht, einfach eine gute Zeit, sofern man sich auf das hanebüchene, aber keineswegs völlig abwegige Ideen-Feuerwerk Peter Meisters einlässt.

Das schwarze Quadrat – Mi. 24.09. – ZDF: 22.25 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
Hollywood-Ikone verstorben
Robert Redford und Sibylle Szaggars
"Ich will kein alter weißer Mann werden" - Walter Sittler
Im Interview
Walter Sittler im Interview
"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?
Motivationsstrategien
Superkraft Motivation
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
Bleibtreu, Riemann und Co.
"Call My Agent Berlin"
Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung
"Alles Schwindel"
Alles Schwindel
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?
Herzschmerz
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.
Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
Staffelstart
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
Neue Staffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Rekord-Exit im "Sommerhaus": Hanka Rackwitz hat ihren "Dämon nicht im Griff"
Flucht aus Reality-Show
Sommerhaus der Stars
Die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Ehrlich Brothers
Magische Jubiläumsfeier
Andreas Ehrlich im Interview
Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen
"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen
"Tatort: Die letzte Wiesn"
"Tatort: Die letzte Wiesn"
ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Demenzkranke auf der Bühne: Das berührende Theaterprojekt
"37°: Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne"
Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne
Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait
Dokumentation bei MagentaTV
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Barbara Schöneberger und Steffen Henssler: Klartext im Podcast
Privatsphäre und politische Statements
Barbara Schöneberger
Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Wie brutal ist „Wolfssommer – Blutige Spuren“ im ZDF wirklich?
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou
Schock am Set: Tom Holland verletzt sich bei „Spider-Man 4“-Dreh
Stuntverletzung
Tom Holland
Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue
Podcast-Geständnis
Marlene Lufen
Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!
Kindheitstrauma
Dwayne "The Rock" Johnson
„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
Selbstzweifel, Träume, neue Staffel
Promi Big Brother - Die Late Night Show