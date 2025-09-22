Home News TV-News

Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film

22.09.2025, 17.55 Uhr
von Elisa Eberle
Inga Lindström, das Pseudonym von Christiane Sadlo, präsentiert mit "Ein Traummann zum Üben" ihren neuesten Film im ZDF. Eine Geschichte voller Herzschmerz und Romantik, eingebettet in die malerische Schärenlandschaft Schwedens.
Finja (Ina Hout) will ihren Ex-Freund zurückgewinnen. Helfen soll ihr ein alter Beziehungsratgeber.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Stine (Nadine Menz, links), Finja (Ina Hout, Mitte) und Anni (Lena Conzendorf) sind beste Freundinnen.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Finja (Ina Hout, links) und Anni (Lena Conzendorf, Mitte) sind auf Männerfang, ihre beste Freundin Stine (Nadine Menz) bleibt skeptisch.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Auf einer Party sprühen zwischen Mats (Thiago Braga de Oliveira) und Anni (Lena Conzendorf) die Funken.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Mit roten Accessoires soll es Frauen angeblich leichter fallen, Männer für sich zu gewinnen. Im Fall von Finja (Ina Hout) und Viggo (Benedikt Kalcher) scheint der Plan aufzugehen.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Wer nach seichter Herzschmerz-Fernsehunterhaltung sucht, kommt an ihrem Namen nicht vorbei: Inga Lindström steht genau wie Rosamunde Pilcher auch für romantische Geschichten vor traumhafter Kulisse.

ZDF
Romanze • 21.09.2025 • 20:15 Uhr

Spielen Pilchers Romane und Kurzgeschichten stets im englischen Cornwall, so hat die deutsche Drehbuchautorin Christiane Sadlo, die hinter dem Pseudonym Inga Lindström steckt, das traumhafte Schweden als ihren Haupthandlungsort auserkoren. Genauer gesagt die traumhafte Schärenlandschaft. Mit "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" (Regie: Anna Schuchardt, Buch: Gerlind Becker, Kirsten Harder) feiert nun der 105. Film seine TV-Premiere im ZDF.

Ein verletzender Betrug: Kann der alte Ratgeber von Annis Cousine helfen?

Die Postbotin Finja (Ina Hout) plant einen Heiratsantrag: "Ich werde ihn entführen", erzählt sie ihrer Freundin Anni (Lena Conzendorf): "Ich hole ihn in seiner Werkstatt ab und dann verkündige ich, dass wir ein Überraschungspicknick machen. Dann nehme ich ihn mit zum alten Baum, wo wir uns das erste Mal geküsst haben, und da mache ich dann den Antrag." Doch noch bevor es so weit kommt, erwischt Finja ihren Torben (Lukas T. Sperber) mit seiner Angestellten Lilly (Eva Nürnberg) knutschend in der Werkstatt.

Natürlich ist Finja verletzt, doch unterkriegen lassen will sie sich nicht: Sie ist fest entschlossen, Torben zurückzugewinnen! Helfen soll ihr ein alter Ratgeber von Annis Cousine: "Werde seine Traumfrau. Wie du jeden Mann verzauberst" lautet der vielversprechende Titel. Ob das klappen kann? Finjas Freundin Stine (Nadine Menz) ist skeptisch. Doch Anni ist sofort dabei. Und so stürzen sich die beiden Freundinnen voller Elan in ihr Flirt-Experiment mit Viggo (Benedikt Kalcher) und Mats (Thiago Braga de Oliveira).

Seit 2023 laufen nur noch drei neue "Inga Lindström"-Filme pro Jahr

Den ersten "Inga Lindström"-Film "Sehnsucht nach Marielund" zeigte das ZDF vor 21 Jahren. Seither gilt die Reihe als zuverlässiger Quotengarant. Auch wenn sich treue Fans seit 2023 mit nur drei neuen Filmen pro Jahr anstelle der zuvor üblichen fünf bis sechs Neuproduktionen abfinden müssen.

"Ein Traummann zum Üben" ist sicher nicht das stärkste Drehbuch aus der "Inga Lindström"-Reihe: "Wieder ein belegtes Brot mit Schinken?", fragt Anni ihren Kunden Mats. Es folgt eine unbeholfen-peinliche Rezitation der Toten Hosen: "Ja, genau. Und dann noch so ein Walnussbrot mit Ei." – "Gern, also zwei belegte Brote, eins mit Schinken, eins mit Ei." Dass treue "Inga Lindström"-Fans diese Anspielung unbedingt verstehen geschweige denn lustig finden, ist eher zu bezweifeln. Auch muss das Publikum gerade in der ersten Filmhälfte so manchen inhaltsleeren Kalenderspruch à la "Was gut war, bleibt gut" überstehen. Immerhin trösten zumindest die farbenfrohen Outfits der Portagonistin und die typischen Schweden-Aufnahmen über die Drehbuchschwächen hinweg.

In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben" bereits am Sonntag, 14. September, zum Abruf bereit.

Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben – So. 21.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

