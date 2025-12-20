Hättest du ihn erkannt? So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus

Seit über zehn Jahren prägt Sebastian Ströbel als Markus Kofler das Bild der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Jahr für Jahr verfolgen Millionen Zuschauer seine Einsätze in den Alpen. Doch seine Schauspielkarriere begann lange vor dieser Rolle: Bereits Ende der 1990er-Jahre stand Ströbel erstmals vor der Kamera. Seit diesen frühen TV-Jahren hat sich vieles verändert – nicht nur in seinem Privatleben, auch optisch ist der Schauspieler heute kaum noch mit seinem früheren Ich zu vergleichen.

So sah Schauspieler Sebastian Ströbel vor dem "Bergretter"-Durchbruch aus Nach seinem Auftritt bei „Kommissar Rex“ ging Sebastian Ströbels Schauspielkarriere konsequent weiter. Zwischen 2001 und 2009 übernahm er eine größere Rolle in der TV-Serie „Powder Park“ und konnte sich damit weiter im Fernsehen etablieren.

2004 war der spätere „Bergretter“ in der Komödie „Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe“ zu sehen, in der er an der Seite von Felicitas Woll und Nina Tenge spielte.

Sebastian Ströbels erste Erfolge nach „Kommissar Rex“ Auf der nächsten Aufnahme aus dem Jahr 2007 präsentiert sich Sebastian Ströbel bereits deutlich gereifter. In dieser Phase wirkte der gebürtige Karlsruher im Film „Wenn Liebe doch so einfach wär“ mit. Neben ihm standen unter anderem Grischa Huber, Yvonne Catterfeld, Stephan Luca und Ingeborg Westphal vor der Kamera.

Der Bart als Markenzeichen: Sebastian Ströbels Look ab 2010 2010 präsentierte sich Sebastian Ströbel bereits mit seinem markanten Dreitagebart. In diesem Jahr stand der 47-Jährige gemeinsam mit Chiara Schoras für den Krimi „Countdown – Die Jagd beginnt“ vor der Kamera.

