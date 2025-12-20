ARD-Primetime: "Die Beatrice Egli Show" feiert Schlager kurz vor Weihnachten

Gute Laune, das können sie ja alle. Aber ihr nimmt man's wirklich bei jedem Auftritt ab, von der ersten bis zur letzten Sekunde: Beatrice Egli gehört seit über zehn Jahren zu den größten Stars der deutschsprachigen Musikszene, neben der großen Stimme gilt seit jeher die natürlich-sympathische Art der Schweizerin als eine ihrer großen Stärken. Beatrice Egli – eine, bei der man sich schnell zu Hause fühlt. Das wird sicher auch wieder für die nächste Ausgabe ihrer eigenen Samstagabend-Show gelten.

Die Beatrice Egli Show Show • 20.12.2025 • 20:15 Uhr

„Die Beatrice Egli Show“ in der Primetime: Schlagerglanz kurz vor Weihnachten Seit 2022 läuft "Die Beatrice Egli Show" zweimal jährlich über den Bildschirm, nach einigem Hin und Her bei den Sendeplätzen (zwischen SWR, MDR, NDR und ARD) ist es aktuell wieder die ganz große Primetime-Plattform im Ersten (und beim SRF). Und: Diesmal hat es die Sendung sogar ins Vorwei hnachtsprogramm geschafft. Vier Tage vor Heiligabend wird Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli gewiss noch ein bisschen mehr strahlen und glänzen als sonst.

Festtags-Kontext hin oder her, am bewährten Showprinzip wird nicht viel verändert. "Die Beatrice Egli Show" setzt wie gehabt auf "musikalische Vielfalt" mit etablierten Stars und spannenden Newcomern. Zwischendurch lädt die Moderatorin ihre Gäste immer wieder für "Gespräche mit Tiefgang" aufs Sofa. Vorab angekündigt wurden unter anderem Auftritte von Maite Kelly, Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan, Ben Zucker, Santiano, Chris Norman, Kerstin Ott, Francine Jordi, Oimara und Dick Brave.

Die Beatrice Egli Show – Sa. 20.12. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

