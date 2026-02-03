Home News TV-News

Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund

Nach 25 Jahren

Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund

03.02.2026, 10.57 Uhr
von Ingo Gatzer
Für Fans von Jan Maybach heißt es Abschied nehmen. Marco Girnth, der den Kriminaloberkommissar in „SOKO Leipzig“ verkörperte, verlässt die erfolgreiche ZDF-Serie nämlich. Aber warum und wie geht es für den deutschen Schauspieler weiter?
Schauspieler Marco Girnth steht am Set der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig".
Schauspieler Marco Girnth steigt bei der ZDF-Serie aus.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Marco Girnth ist nicht nur irgendein Schauspieler bei „SOKO Leipzig“. Er ist ein Urgestein und in der Rolle von Jan Maybach seit der ersten Folge dabei, die bereits 2001 lief. Aber warum endet das „SOKO“-Kapitel für den gebürtigen Düsseldorfer nach einem Vierteljahrhundert überhaupt? An den Einschaltquoten liegt es nicht. So lockten etwa die letzten beiden Folgen der Krimireihe jeweils mehr als vier Millionen Zuschauer – bei guten Marktanteilen von rund 18,5 Prozent – vor die Bildschirme.

Warum verlässt Marco Girnth „SOKO Leipzig“?

Auch die Drehbuchschreiber sind „unschuldig“. Der Ausstieg war vielmehr die Entscheidung von Marco Girnth selbst, dem der Abschied jedoch schwergefallen ist: „Es bricht mir das Herz, meine Serienfigur Jan Maybach aus dem Kreis seiner tollen Kollegen treten zu lassen.“ Dennoch wollte er unbedingt ausgetretene Pfade verlassen: „Mittlerweile bin ich aber schon 55 Jahre und wenn ich noch mal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren.“ Außerdem wollte der Schauspieler mehr Zeit für die Familie – Girnth ist seit 1998 mit seiner Kollegin Katja Woywood („Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“) verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

Achtung: Spoiler! So endet Jan Maybachs Karriere bei „SOKO Leipzig“

Marco Girnth hatte für das Ende seiner Figur Ideen, die die Drehbuchschreiber aufgegriffen haben. Der Schauspieler war von den „wirklich schönen Ausstiegsfolgen“ angetan: „Ich war sehr gerührt, als ich die Geschichte schließlich lesen durfte.“ Doch wie endet die Karriere von Jan Maybach? Fans, die sich nicht spoilern lassen möchten, sollten die folgenden Zeilen am besten überspringen. Der Kriminaloberkommissar erleidet eine Schussverletzung, als er einen bewaffneten Verbrecher stellt. Der verständigte Notarzt ist ausgerechnet sein Sohn Benni, der vergeblich versucht, seinen Vater zu reanimieren. Jan Maybachs Kollegen befinden sich nach seinem Tod im Ausnahmezustand, sind aber fest entschlossen, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Derzeit beliebt:
>>"Flummis und Hundemasken": Moderator Jan Köppen spricht über skurrile Sammel-Leidenschaft
>>„Let’s Dance“-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So sehr hat sich ihr Leben verändert
>>2. Staffel: So geht es mit der ARD-Erfolgsserie „Oderbruch“ weiter
>>„Ponies“: Haley Lu Richardson spricht über ihre bisher persönlichste Rolle

So geht es für Marco Girnth weiter

Marco Girnth blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freu’ mich auf alles, was da jetzt Neues auf mich zukommen wird, auf die Räume, die frei werden und die ich gerne noch füllen möchte.“ Der Schauspieler verschwindet nach seinem Ausstieg bei „SOKO Leipzig“ jedoch nicht von den Bildschirmen. So wird der 55-Jährige unter anderem als Tierarzt Dr. David Mandel in der ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ auftreten. In ähnlicher Funktion – als Veterinär Dr. Mark Weber – ist der Schauspieler auch immer wieder in der ZDF-Reihe „Frühling“ dabei. Zudem hat Girnth einen Kurzfilm gedreht, den er bei mehreren Filmfestivals präsentieren möchte.



Dann laufen die letzten „SOKO Leipzig“-Folgen mit Marco Girnth

Der Abschied von Jan Maybach bei „SOKO Leipzig“ bzw. dessen letzter Fall ist eigentlich ein Dreiteiler. Die Episode „Was bleibt (1)“ lief am 23. Januar 2026. Die Fortsetzung „Was bleibt (2)“ folgt sieben Tage später. „Abschied“ – und damit das Finale der „Maybach“-Trilogie – ist schließlich am 6. Februar zu sehen. Das ZDF strahlt die Folgen jeweils ab 21:15 Uhr aus. Alternativ sind schon jetzt alle Episoden im Streamingportal des ZDF verfügbar. Das Anschauen lohnt sich: Denn so emotional und ergreifend war „SOKO Leipzig“ selten.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
SOKO Leipzig

Das könnte dich auch interessieren

„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie
„Natürlich wird es spannend“
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
Keine „Let’s-Dance“-Rückkehr für Christina Hänni: Was steckt dahinter?
Nicht dabei
Profitänzerin Christina Hänni und Profitänzer Sergiu Maruster bei der Lets Dance Profi-Challenge 2025
"Petra Kelly – Act Now!": Alle Infos zum ARD-Biopic über Friedensikone
Aktivistin
"Petra Kelly - Act Now!"
"Allmen und das Geheimnis des Koi": Kritik zum ARD-Krimi mit Heino Ferch
Kunstdetektiv
"Allmen und das Geheimnis des Koi"
"Frühling"-Hauptfigur taucht in neuer Folge nicht mehr auf – das ist der Grund
Geheimnisse in Staffel 15
Frühling
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller
"Ultimatum – Die Bombe tickt"
Ultimatum - Die Bombe tickt
„Tatort“-Liebling plötzlich Täter? Neuer Film mit Jan Josef Liefers überrascht
"Der schwarze Schwan"
Der schwarze Schwan
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Fabian und Die mörderische Hochzeit
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt den Sendestart
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
"Isch komm da her": So entstand die schicksalhafte Liebe zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Bares für Rares“: Picasso im Gepäck – Händler können’s kaum glauben
Ausgabe vom 3. Februar
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
Frisch verliebt? Marie Nasemann überrascht Fans mit Knutsch-Foto aus dem Urlaub
Urlaubsflirt
Marie Nasemann
40 Jahre Pixar: So wurde eine Lampe zum Maskottchen des Animationsstudios
Lampen-Maskottchen
Pixar
Dschungelcamp-Begleitung Claudia Obert über Eva Benetatou: „Sie hält sich an gar nix“
Streit im Dschungel
Eva Benetatou und Claudia Obert am Flughafen.
Schockierende Expertise bei „Bares für Rares“: „Leck mich am Arsch“
Große Überraschung
Hörst Lichter beim "Bares für Rares"-Set.
Christoph Maria Herbst über Zärtlichkeit und Eifersucht in der Ehe
"Extrawurst"
Christoph Maria Herbst trägt eine Brille und eine rote Mütze.
„Let’s-Dance“-Absage: Isabel Edvardsson verrät den Grund
Sie lehnte ab
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Seltene Aufnahmen: Mareile Höppner teilt gemeinsame Urlaubsfotos mit ihrem Partner
Privater Einblick
Mareile Höppner
Überraschungshit: "Melania"-Kinofilm startet stark
Erfolg
Melania Trump
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
Zeit statt Luxusgüter: Frauke Ludowig spricht über das Geheimnis ihrer Zufriedenheit
Erfolgsformel
Frauke Ludowig auf dem roten Teppich.
Oliver Pocher verrät den wahren Grund für das Podcast-Aus mit Sandy Meyer-Wölden
Podcast-Ende
Oliver Pocher spricht in ein Mikrofon.
Barbara Wussow spricht über „Traumschiff“-Kollegen Florian Silbereisen
Star-Charisma
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Dr. Bob im Dschungelcamp: Diese Prüfung würde sogar er aussetzen
Alter Hase packt aus
Dr. Bob im Overall
Wolfgang Petry überrascht seine Fans mit neuem Song – auf Kölsch
Schlager mal anders
Wolfgang Petry auf der Bühne
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli die heikle Frage
Im Gespräch
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Nach Krisen: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken stärker denn je
Gefestigtes Paar
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Ein Liebesmuster fällt sofort auf
Prominente Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.