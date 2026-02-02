ZDF zeigt „Ultimatum – Die Bombe tickt“: Spanischer Actionthriller im Montagskino

Mit dem Actionthriller "Ultimatum- Die Bombe tickt" sorgt das ZDF im Montagskino für Hochspannung. Nach einem Terroranschlag am Flughafen von Madrid rettet der Taxifahrer Santiago (Luis Tosar) einen schwer verletzten jungen Mann. Was wie ein Akt der Menschlichkeit beginnt, entwickelt sich zum Albtraum. Der Gerettete (Nourdin Batan) ist der einzige Überlebende der Attentäter und nimmt Santiago als Geisel. Während die Militärpolizei die Verfolgung aufnimmt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Santiago trägt eine Sprengstoffweste mit Bewegungssensor und Fernzünder. Jeder falsche Schritt könnte tödlich sein.

Ultimatum – Die Bombe tickt Actionfilm • 02.02.2026 • 22:15 Uhr

Wettlauf gegen die Zeit: Polizeikommandantin kämpft um ein Leben Inmitten dieses Wettlaufs gegen die Zeit versucht Polizeikommandantin Pilar Montero (Inma Cuesta), einen Ausweg zu finden und Santiago lebend nach Hause zu bringen. Gleichzeitig machen sich seine Frau Laura (Patricia Vico), sein Sohn Raúl (Lucas Nabor) sowie sein Freund und Kollege Ramón (Fernando Cayo) auf eigene Faust auf die verzweifelte Suche nach dem Familienvater ...

Gedreht wurde der nervenaufreibenden spanische Thriller von Regisseur Daniel Calparsoro unter anderem auf der eigens gesperrten Gran Vía, einer der bekanntesten Hauptverkehrs- und Einkaufsstraßen Madrids. Die Free-TV-Premiere "Ultimatum – Die Bombe tickt" eröffnet die diesjährige "Adrenalin"-Reihe im "Montagskino", die insgesamt fünf spannungsgeladene Filme aus Europa und Hollywood umfasst.

Am Montag, 9. Februar, folgt mit "The Ice Road" der nächste Thriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Ultimatum – Die Bombe tickt – Mo. 02.02. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!