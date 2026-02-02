Home News TV-News

ZDF zeigt „Ultimatum – Die Bombe tickt“: Spanischer Actionthriller im Montagskino

"Ultimatum – Die Bombe tickt"

Wie entkommt man mit einer Sprengstoffweste? ZDF zeigt Extrem-Thriller

02.02.2026, 08.00 Uhr
von Paula Oferath
Nach einem Terroranschlag in Madrid wird Taxifahrer Santiago zum Geiselnehmer seines Lebens. Der ZDF-Thriller "Ultimatum – Die Bombe tickt" sorgt für Hochspannung.
Ultimatum - Die Bombe tickt
Santiago (Luis Tosar) muss im Actionthriller "Ultimatum - Die Bombe tickt" dafür sorgen, dass seine Sprengstoffweste nicht explodiert.  Fotoquelle: ZDF/Nicolás de Assas
Ultimatum - Die Bombe tickt
Nach einem Terroranschlag am Flughafen rettet der Taxifahrer Santiago (Luis Tosar, rechts) den Verletzen Hamza (Nourdin Batan).  Fotoquelle: ZDF/Nicolás de Assas
Ultimatum - Die Bombe tickt
Santiagos Frau Laura (Patricia Vico), sein Sohn Raúl (Lucas Nabor, rechts) und sein Kollege und Freund Ramón (Fernando Cayo) suchen eigenmächtig nach dem Familienvater.  Fotoquelle: ZDF/Nicolás de Assas
Ultimatum - Die Bombe tickt
Der Attentäter Hamza (Nourdin Batan) ist von dem Tatort des Terroranschlags geflohen.  Fotoquelle: ZDF/Nicolás de Assas
Ultimatum - Die Bombe tickt
Die Polizeikommandantin Pilar Montero (Inma Cuesta) nimmt die Ermittlungen zum Fall auf.  Fotoquelle: ZDF/Nicolás de Assas

Mit dem Actionthriller "Ultimatum- Die Bombe tickt" sorgt das ZDF im Montagskino für Hochspannung. Nach einem Terroranschlag am Flughafen von Madrid rettet der Taxifahrer Santiago (Luis Tosar) einen schwer verletzten jungen Mann. Was wie ein Akt der Menschlichkeit beginnt, entwickelt sich zum Albtraum. Der Gerettete (Nourdin Batan) ist der einzige Überlebende der Attentäter und nimmt Santiago als Geisel. Während die Militärpolizei die Verfolgung aufnimmt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Santiago trägt eine Sprengstoffweste mit Bewegungssensor und Fernzünder. Jeder falsche Schritt könnte tödlich sein.

ZDF
Ultimatum – Die Bombe tickt
Actionfilm • 02.02.2026 • 22:15 Uhr

Wettlauf gegen die Zeit: Polizeikommandantin kämpft um ein Leben

Inmitten dieses Wettlaufs gegen die Zeit versucht Polizeikommandantin Pilar Montero (Inma Cuesta), einen Ausweg zu finden und Santiago lebend nach Hause zu bringen. Gleichzeitig machen sich seine Frau Laura (Patricia Vico), sein Sohn Raúl (Lucas Nabor) sowie sein Freund und Kollege Ramón (Fernando Cayo) auf eigene Faust auf die verzweifelte Suche nach dem Familienvater ...

Gedreht wurde der nervenaufreibenden spanische Thriller von Regisseur Daniel Calparsoro unter anderem auf der eigens gesperrten Gran Vía, einer der bekanntesten Hauptverkehrs- und Einkaufsstraßen Madrids. Die Free-TV-Premiere "Ultimatum – Die Bombe tickt" eröffnet die diesjährige "Adrenalin"-Reihe im "Montagskino", die insgesamt fünf spannungsgeladene Filme aus Europa und Hollywood umfasst.

Derzeit beliebt:
>>Toni Kroos wagt sich nach 15 Jahren in Friseursalon: "Kostet Überwindung"
>>Spannung und Humor: Bastian Pastewka im Krimi-Fieber
>>Marco Girnth verlässt „SOKO Leipzig“ – das ist der Grund
>>"Frühling"-Hauptfigur taucht in neuer Folge nicht mehr auf – das ist der Grund

Am Montag, 9. Februar, folgt mit "The Ice Road" der nächste Thriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Ultimatum – Die Bombe tickt – Mo. 02.02. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Miami Vice" trifft "Police Academy": Diese Fortsetzung ist besser als das Original und läuft im Free-TV
Verbrecherjagd in Miami
Ride Along: Next Level Miami
Lena Kesting moderiert Olympia im ZDF: Ex-Schwimmerin berichtet live aus Italien
Alle Infos zur Moderatorin
Lena Kesting im Interview
„Tatort“-Liebling plötzlich Täter? Neuer Film mit Jan Josef Liefers überrascht
"Der schwarze Schwan"
Der schwarze Schwan
ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
Drogen-Thriller
Sicario
Darum ist der Actionfilm mehr als eine James Bond-Parodie
"Kingsman: The Secret Service"
Array
Irrer als "Hot Shots", härter als "Rambo": Starbesetzte Kriegsfilmparodie im Free-TV
Irre Kriegsfilm-Parodie
Tropic Thunder
Nach über zehn Jahren: Christoph Süß verabschiedet sich vom ZDF-Krimi
"München Mord – Im Zweifel für den Zweifel"
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
TV-Ermittler verabschiedet sich heute nach zwölf Jahren von ZDF-Erfolgskrimi
Abschied eines Kriminaloberrats
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Neue Netflix-Serie „Unfamiliar“: Spionagethriller mit Beziehungsdrama
Russische Spione und Auftragskiller
Unfamiliar
"Sonst hast du verloren": Überraschung beim Dreh zum "München Mord"-Krimi, der auf wahrem Fall basiert
Dreh-Herausforderung
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Bastian Pastewka als falscher Kommissar: „Fabian und Die mörderische Hochzeit“ im Check
Krimi-Komödie
Fabian und Die mörderische Hochzeit
Giovanni di Lorenzo kommentiert Olympia-Eröffnung im Ersten – alle Infos
Plötzlich Sportkommentator
Giovanni di Lorenzo
Warum zeigt die ARD diese Kult-Sendung nicht mehr zur Primetime?
"Wider den tierischen Ernst"
"Wider den tierischen Ernst"
„Ponies“: Haley Lu Richardson spricht über ihre bisher persönlichste Rolle
Spionage-Dramatik
Ponies
Clark Gable: Seine größten Filme jetzt im Streaming – alle Klassiker im Überblick
125. Geburtstag
Vom Winde verweht (1939)
Kommt „The Biggest Loser“ zurück – oder ersetzt „The Boot Villa“ die Show?
Neues Abnehm-Show
Bavarian Sport Award 2019
Felix Neureuther kritisiert Olympia 2026 in Mailand und Cortina
"ARD Story: Felix Neureuther – Olympia im Wandel?"
ARD Story: Felix Neureuther - Olympia im Wandel?
„Gefahrengebiet“: Corinna Harfouchs finaler „Tatort“ im Überblick
Nach nur sechs Folgen
Tatort: Gefahrengebiet
Herz, Humor und Abschied: Til Schweigers bewegender Film im Free-TV
"Das Beste kommt noch!"
"Das Beste kommt noch!"
Unterhaltungsmusik im Dienst der Propaganda
"Terra X History: Hits unterm Hakenkreuz"
Array
Berliner Ermittler jagen Wolf – Corinna Harfouchs Abschied
"Tatort: Gefahrengebiet"
Tatort: Gefahrengebiet
Tanzyn Crawford spricht über hohe Erwartungen an "GoT"-Prequel: "Es war ein Balanceakt"
Faszinierende Fantasywelt
Tanzyn Crawford
"Habe da große Zweifel": Toni Kroos ledert gegen BVB und macht düstere Prophezeiung
Kroos' Champions-League-Kritik
Toni Kroos
Im Free-TV: Mit diesem empathischen Meisterwerk überraschte Kultregisseur David Lynch alle
Lynchs optimistische Seite
The Straight Story
Unglaublich, aber wahr: So verdienten diese Stars früher ihr Geld
Ungewöhnliche Star-Anfänge
Johnny Depp
Eine queere Eishockey-Story begeistert weltweit: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heated Rivalry"
Nervenschäden, Pflege, Hoffnung: Phil Collins spricht offen wie nie
Rückblick einer Musiklegende
Phil Collins
Unfall im Haushalt: Judith Rakers erzählt von blutiger Verletzung
Schnittverletzung bei Moderatorin
Judith Rakers
"Empfinde keinerlei Stolz dabei": Tochter von Prinzessin Caroline ätzt gegen royales Leben
Casiraghis Abrechnung
Charlotte Casiraghi
Brad Pitt im Panzerkrieg: Darum wirkt „Fury – Herz aus Stahl“ so beklemmend
Düsteres Kriegsdrama
Herz aus Stahl