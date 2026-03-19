Darum wird Henry Cavill wohl nicht der neue James Bond

In den Sozialen Medien tauschen sich Fans schon lange aus, auf Reddit gibt es ganze Unterhaltungen zu dem Thema. Jetzt scheint Henry Cavill zu bestätigen, was dort schon lange vermutet wird: Er könnte für die Rolle des Doppelagenten inzwischen zu alt sein. So berichtet es zumindest das Magazin „Collider“. In einem Interview soll Cavill gesagt haben: „Ich habe die Rolle nicht abgelehnt – es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Welcher Schauspieler würde nicht gerne Bond spielen?“.

Bewerbung vor 20 Jahren Gemeint ist damit das Casting aus dem Jahre 2005. Im vergangenen Jahr war auf Youtube das 20 Jahre alte Video aufgetaucht, mit dem sich Cavill für die Rolle des 007-Agenten beworben hatte. Mit seinen 23 Jahren war er damals für die Rolle wohl schlicht zu jung gewesen.

Fans müssen mit Enttäuschung leben Während Fans sich also die Hoffnung auf einen „Full circle moment“ machten – also, dass sich der Kreis schließen und Cavill nach all den Jahren doch noch die begehrte Rolle erhalten würde, scheint der Traum nun endgültig geplatzt zu sein. Denn im Interview erklärte er sehr direkt weiter: „Mit 42 wäre ich wahrscheinlich schon etwas zu alt, um jetzt damit anzufangen.“

Diese Namen stehen noch im Raum Denis Villeneuve wird für den nächsten Bond-Film die Regie übernehmen, das Drehbuch wird Peaky-Blinders-Chef Steven Knight liefern. Im Rennen um die Rolle der Titelfigur sind momentan noch Callum Turner und Jacob Elordi. Wir berichteten hier.

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