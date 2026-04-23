Sänger fehlt vor DSDS-Liveshows: Menowin hat offenbar wieder mit "Dämonen zu kämpfen"

Mit "DSDS – Die Reality" geht RTL neue Wege. In insgesamt zehn Folgen verfolgt die Quasi-Doku-Serie den Weg der verbliebenen Talente vom Einzug in das DSDS Loft mit "Landschulheimvibes deluxe" bis zu den Liveshows. Einquartieren, sich zusammenraufen, sich gegenseitig stressen, feiern, proben, leiden und lachen.

Gleich in der ersten Folge fiel einer auf, der gar nicht da war. Menowin Fröhlich. Zwar war er noch dabei, als Jurorin Isi Glück den Kandidaten verkündete, dass Delijah Haile (24) freiwillig ausgestiegen sei und durch die eigentlich im Recall ausgeschiedenen Noemi Stefaniak (23) und Tyrell Hagedorn (18) ersetzt worden sei. Aber als die Talente unmittelbar darauf ihre Koffer in die neue Bleibe schoben, war Menowin schon wieder weg. "Er ist krank, wir müssen ohne ihn einziehen", richtete Peter Heimerdinger aus, mit 42 ältester Liveshow-Qualifikant und DSDS-Herbergsvater.

Später dann wurde klar, dass das nur die halbe Wahrheit war. Schon im Februar, so zeigten Sequenzen im dramatischen Schwarzweiß, hatten sich Menowin und Vocalcoach Joyello Sabatelli getroffen. Sabatelli begrüßte Menowin mit den Worten "Ich habe mir Sorgen gemacht."

Vocalcoach über Menowin: "Ich habe mir Sorgen gemacht" Zudem ist auffällig, was in der Pressemitteilung von RTL steht, die am 22. April veröffentlicht wurde und Steckbriefe der elf Liveshow-Talente enthält. Bei Menowin steht unter anderem: "Menowin hat auch in der jetzigen Staffel immer wieder mit seinen Dämonen aus seiner letzten Teilnahme bei DSDS zu kämpfen. Beim Songfinding hat ihn seine Vergangenheit eingeholt und aufgrund zusätzlicher, privater Probleme mit seinem Sohn ist Menowin nicht zur Songverkündung des möglichen Gewinnersongs erschienen."

Das klingt alles nicht nach heiler Fröhlich-Welt. Im Gespräch mit Sabatelli sprach Menowin davon, wie ihn der Einzug in das DSDS Hotel triggerte – denn es sei dasselbe Hotel gewesen, in dem er damals bei DSDS wohnte. Da seien ihm die Schlagzeilen von damals eingefallen, als 2010 vor und nach dem Finale der siebten Staffel gegen ihn medial Stimmung gemacht wurde. "Ruft nicht für den Knacki an!", "Menowin lässt seine Kinder verhungern", "Menowin steckt Menschen mit HIV an", zitierte der 38-Jährige gegenüber dem Coach damalige Headlines.

Wurde er von den DSDS-Dämonen von einst eingeholt? Zieht er doch noch in die DSDS-Wohngemeinschaft ein? Dort ist die Stimmung angespannt, wenn Menowin Thema wird. "Wir wissen nicht, wann er kommt", heißt es. Paco Lazar Simic (23) sagt aber klar, dass er die Situation für schwierig hält. Sie alle hätten immer ihre Arbeit gemacht, Menowin dagegen habe immer mal wieder gefehlt, sei zurückgekommen. "Würde sich das jemand anderes erlauben, kann ich mir gut vorstellen, dass wir nicht so leicht eine zweite Chance bekommen. Das ist schon unfair."

Und die größte aller Fragen: Verpasst Menowin die Liveshow und setzt auch seine dritte Teilnahme bei DSDS in den Sand?

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels