Home News Star-News

"Let's Dance"-Star Sharon Battiste teilt diskriminierende Kindheitserfahrung

"bis heute nicht vergessen"

"Let's Dance"-Star Sharon Battiste teilt diskriminierende Kindheitserfahrung

03.06.2026, 09.06 Uhr
von Gianluca Reucher
Sharon Battiste teilt im Podcast "Zwischen den Zeilen" eine schmerzhafte Erfahrung aus ihrer Kindheit. Die "Let"s Dance'-Teilnehmerin erinnert sich an einen Vorfall, der sie bis heute begleitet.
Sharon Battiste
Sharon Battiste hat über eine unschöne Erfahrung aus ihrer Kindheit gesprochen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
Sharon Battiste
Sharon Battiste tanzte bei "Let's Dance" mit Profi-Partner Christian Polanc.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Joshua Sammer

Bei "Let's Dance" belegte sie vor drei Jahren in der 16. Staffel der RTL-Show den sechsten Platz. Doch Sharon Battiste hat schon weitaus früher mit dem Tanzen begonnen. Die TV-Darstellerin ("Köln 50667") war als Kind in einem klassischen Tanzchor in Flörsheim (Hessen) aktiv. In der neusten Folge des Podcasts "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger erinnert sich die heute 34-Jährige an einen schrecklichen Moment aus dieser Zeit, der sie bis heute prägt.

"Ich hatte jetzt keine reine Mobbing-Vergangenheit – zum Glück nicht. Aber den ein oder anderen Spruch, den habe ich kassiert", erzählt Sharon Battiste und bezieht sich damit auf Diskriminierungen wegen ihrer Hautfarbe. Damals habe es eine Person im Kinderhort gegeben, "die mir sehr nahe stand", so der "Let's Dance"-Star. Doch als sie sich mit ihr zum Spielen habe verabreden wollen, sei es unschön geworden. "Eines Tages sagte mir diese damalige Freundin ab, mit der Begründung: 'Mit ihr möchte ich nicht spielen, die Frau sieht anders aus und die hat dunkle Haut.' Und das werde ich bis heute nicht vergessen."

Sie sei damals sieben oder acht Jahre alt gewesen, berichtet Sharon Battiste in dem Podcast weiter. Bettina Böttinger fühlt mit: "Das stelle ich mir ja schon hart vor, wenn man als Kind so etwas gesagt bekommt." Im Nachhinein überlegt die "Bachelorette" von 2022, ob diese frühere Freundin womöglich "zu wenig aufgeklärt wurde als Kind". Sie sei immer die einzige Person of Color in ihrer Klasse gewesen, sagt Sharon Battiste, aber Unterschiede wegen des Aussehens zu machen – "für mich gab es so etwas gar nicht".

Derzeit beliebt:
>>Deshalb will Ruth Moschner Vätern "Dampf unterm Hintern machen"
>>Ingo Zamperoni erklärt, wie Trump die Fußball-WM für sich nutzen will
>>"Ich hatte so eine Angst": Lola Weippert enthüllt schockierende Stalker-Erfahrung
>>Marlene Lufen rechnet mit Steuerflucht ab: "Wo wollen sie denn hin?"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Comeback von Peter Kloeppel: Glücksbringer für Deutschland?
Kloeppels TV-Comeback
Peter Kloeppel
Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt
Eigenständigkeit
Joelina Drews in einem Kleid schaut über die Schülter.
Isabel Edvardsson kehrt für die "Let’s Dance"-Profichallenge zurück
Das ändert sich
Profitänzerin Anastasia Maruster und Profitänzer Zsolt Sandor Cseke
Campino rechnet mit Kanzler Merz ab: "empfinde manchmal echte Scham"
Rockstar in Rage
Campino / Friedrich Merz
Longevity? "Total bescheuert", finden Schöneberger und Hoëcker
Longevity-Debatte
Bernhard Höcker sitzt und lacht.
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
"Let`s Dance: Anna-Carina Woitschack gibt Einblick in ihre Jugend
Schlagerstar-Hintergrund
Let's Dance
"Let's Dance" 2026: Dieses Finale bringt Llambi zum Staunen
Finale der Tanzshow
Let's Dance - Das Finale
Nach 25 Jahren: Serien-Star verlässt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Serienausstieg
Felix von Jascheroff
"Let's Dance"-Finale: Llambi nennt die Schwächen der Stars
Wer wird "Dancing Star"?
Joachim Llambi trägt einen rosafarbenen Anzug und schaut ernst.
Laura Wontorra und Riccardo Basile – Neue Liebe in der Fußball-TV-Welt?
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
25 Jahre ohne Anthony Quinn: Der unvergessene Hollywood-Star
Hollywood-Ikone
"Alexis Sorbas"
ZDF-„Fernsehgarten“ unter Beschuss – Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm
Kritik
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Das "ist schon etwas Besonderes": Moderator Elton feiert Debüt auf der Musical-Bühne
Musical-Debüt
"Zurück in die Zukunft - Das Musical"
"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge
Spektakuläres TV-Duell
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
"Nach uns der Rest der Welt": Kritik zum ARD-Drama mit Julius Gause
Jugenddrama
Nach uns der Rest der Welt
"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Alle Infos zur Juni-Ausgabe mit Rudi Cerne
Ungelöste Verbrechen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat
Touristenansturm
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
"Blindgänger": Kritik zum ARTE-Film mit Anne Ratte-Polle
Ensemblefilm
Blindgänger
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Rätsel um zwei Babyleichen nach über 20 Jahren klären
Ungeklärter Fall
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt ihr Hammer-Foto
Gummihammer-Debatte
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
XXL-Porträt
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben sich im Arm.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Filmkritik zu „The Mandalorian and Grogu“: Ist die Macht noch mit Disney?
Star Wars
Eine Filmszene aus "The Mandalorian and Grogu"
"Kaulitz & Kaulitz" geht weiter: Netflix nennt den Starttermin
Kaulitz-Show
"Kaulitz & Kaulitz"
Judith Williams zeigt sich ungeschminkt: „Ja, ich bin müde!“
Natürlicher Look
Judith Williams
Von Beatrice Egli bis Alexander Klaws: Das wurde aus den DSDS-Gewinnern
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
Sportfreunde Stiller: Peter Brugger spricht Klartext zur WM 2026
Im Interview
Sportfreunde Stiller
Jahrzehnte verschollen: Alte "Dracula"-Szenen wiederentdeckt
Verlorene Filmszenen
Dracula Christopher Lee
Lee Majors: Der TV-Held, der für seinen Ruhm teuer bezahlte
Ein Colt für alle Fälle
Colt Seavers