Judith Williams zeigt sich ungeschminkt: „Ja, ich bin müde!“

Wenn Judith Williams vor der TV-Kamera steht, sitzen Make-up, Frisur und Outfit. Dass die Unternehmerin nicht bereits gestylt aus dem Bett fällt, beweist nun ein Beitrag auf Instagram. "Okay: 6.30 Uhr in Deutschland", sagt die gänzlich ungeschminkte Williams in einem Video vom Montagmorgen. "Und wenn jetzt einer schreibt: 'Äh, die Judith sieht aber müde aus' – Ja! Ich bin müde!"

Sie habe "viereinhalb Stunden geschlafen", verrät die 54-Jährige. "Es ist gerade in der Firma so viel los und privat auch." Sie sei überzeugt: "Alle Frauen da draußen: You can feel me. Es gibt diese Tage, und es gibt auch mal eine Woche, und manchmal gibt es auch einen Monat, da sehen wir einfach wahnsinnig müde aus. Und so ist es bei mir."

"Richte dein Auge auf alles Positive" Davon unterkriegen lasse sie sich jedoch nicht, betont die "Höhle der Löwen"-Investorin. "Es gibt eine Sache, die gibt mir so viel Energie. Und das ist mein Herz und die Kraft, die ich mir selber gebe, indem ich morgens aufwache und nicht nur Dankbarkeit verspüre, sondern ich mache eine Mediation." Dabei sage sie sich selbst: "Judith, richte dein Auge auf alles Positive, was da ist und atme einfach durch."

Williams rät ihren Fans: "Versuche, dich selber so zu leiten, wie ein Mega-Coach das machen würde. Und der würde auch nicht sagen: 'Ne, du Arme, du siehst aber fertig aus.'" Vielmehr sei es sinnvoll, sich den Problemen "in kleinen Dosen" zu widmen: "Ein Schritt nach dem anderen."

Die rund 350.000 Instagram-Follower der Deutsch-Amerikanerin scheinen Williams' Worte ebenso zu begeistern wie ihr natürlicher Look. "So wunderbar, dass du so wertvolle Botschaften in die Welt verschickst", findet eine Nutzerin. "Müde ja, siehst trotzdem schön aus", merkt eine weitere Userin an. Der Look des TV-Stars sei "herrlich", schwärmt eine Kommentatorin, während eine andere gesteht, von Williams' "Authentizität" zu lernen.



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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