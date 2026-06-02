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"Wer stiehlt mir die Show?" ab Herbst wieder im TV: Diese Promis sind dabei

Promi-Quiz

"Wer stiehlt mir die Show?" ab Herbst wieder im TV: Diese Promis sind dabei

02.06.2026, 09.00 Uhr
von Franziska Wenzlick
Joko Winterscheidt wagt es erneut und setzt seine Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" aufs Spiel. In der zwölften Staffel treten bekannte Gesichter wie Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens "Knossi" Knossalla gegen ihn an.
"Wer stiehlt mir die Show?"
Ab Herbst 2026 wird die zwölfte Staffel von Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" auf Joyn und ProSieben zu sehen sein.  Fotoquelle: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu
"Wer stiehlt mir die Show?"
Joko Winterscheidt (links) tritt gegen Moritz Wagner (Mitte), Carolin Kebekus und Jens "Knossi" Knossalla an.  Fotoquelle: Joyn

Joko Winterscheidt setzt wieder seine Sendung aufs Spiel. Wie ProSieben am Montag bekannt gab, begrüßt der Entertainer ab Herbst 2026 wieder neue Prominente, die ihm die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" abluchsen wollen.

In den sechs neuen Folgen der bereits zwölften Staffel stellen sich demnach Komikerin Carolin Kebekus, Basketballstar Moritz Wagner sowie Entertainer Jens "Knossi" Knossalla dem ungewöhnlichen Quiz. Zudem ist wie gewohnt jede Woche ein neuer, nicht-prominenter Fan als "Wildcard"-Kandidat mit dabei.

Joko Winterscheidt: "Was für eine gute Kombination"

Er freue sich "wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich", lässt sich Joko Winterscheidt in einer Mitteilung des Senders zitieren. Ein genaues Startdatum der Staffel ist bislang nicht bekannt, zuletzt lief das Format immer sonntags, wöchentlich, um 20.15 Uhr bei ProSieben.

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Am Konzept der Sendung hat sich seit dem Start im Januar 2021 nichts geändert: In mehreren verschiedenen und vor allem außergewöhnlichen Quiz-Kategorien kämpfen die drei Prominenten gemeinsam mit einer Wildcard wöchentlich um möglichst viele Punkte. Wer bis zum Finale die meisten Fragen korrekt beantworten konnte, tritt dann in einem Eins-gegen-eins-Wissensduell gegen Joko Winterscheidt um die Moderation der Show an. Gewinnt einer der Promis oder sogar die Wildcard, gesellt sich Joko Winterscheidt in der Folgewoche zu den Herausforderern. Der Sieger darf die Sendung dann als Moderator nach seiner eigenen Vorstellung gestalten.

Zuletzt waren Komiker Till Reiners, Tennisprofi Andrea Petković und Sänger Nico Santos gegen den ProSieben-Moderator angetreten. In der Vergangenheit waren unter anderem Klaas Heufer-Umlauf, Bill Kaulitz, Lena Meyer-Landrut, Anke Engelke und Heike Makatsch Teil der Show.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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