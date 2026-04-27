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"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)": Das steckt hinter der Überraschungs-Sendung

Joko und Klaas unterwegs

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)": Das steckt hinter der Überraschungs-Sendung

27.04.2026, 14.28 Uhr
von Rupert Sommer
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bringen mit "Ein sehr gutes Quiz" eine neue TV-Show nach Deutschland. Die Sendung verspricht Spannung und Überraschungen, da sie an wechselnden Orten live ausgestrahlt wird. Zuschauer haben die Chance, spontan dabei zu sein und Teil der Show zu werden.
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Sie lieben es, die Fans - und sich selbst - immer wieder zu überraschen: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle: Joyn / Nadine Rupp
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Augen auf: Gut möglich, dass in nächster Nachbarschaft plötzlich Klaas Heufer-Umlauf (links) und Joko Winterscheidt auftauchen - für eine neue Ausgabe ihrer Unterwegs-Show.  Fotoquelle: Joyn / Benedikt Müller
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf scheuen auch den hohen logistischen Aufwand nicht, um direkt mit den Fans in Kontakt zu treten.  Fotoquelle: Joyn / Nadine Rupp

Auf Deutschland-Entdeckungsreise: Mit vier neuen Folgen von "Ein sehr gutes Quiz" sorgen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt wieder für Wettkampfspannung, spontan chaotische Situationen und unerwartete Begegnungen – möglicherweise schon bald in nächster Nähe!

ProSieben
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Show • 19.04.2026 • 20:15 Uhr

Überraschend, spontan und mit großer Gewinnchance: Mit der kuriosen Programmidee "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", die einst selbst aus einer Art Warum-denn-nicht-mal-probieren-Laune heraus entstand, startet ProSieben eine Frühjahrstour und setzt dabei wieder voll auf Unberechenbarkeit. Vier neue Ausgaben sind zunächst geplant. Neu ist der Sendeplatz: jetzt immer am Sonntagabend – unter anderem in Konkurrenz zum ARD-"Tatort".

Das Besondere am Format: Weder Ort noch Setting stehen lange im Voraus fest. "Live, überraschend, ungefiltert – irgendwo in Deutschland", lautet die Devise beim Sender, der sich dafür auch auf einen enormen logistischen Aufwand einlässt. Immerhin müssen Übertragungswagen, eine mobile Regie, Show-Verantwortliche und nicht zuletzt Sicherheitspersonal kreuz und quer durch die Republik geschickt werden. Auf einer Seebrücke am Ostseestrand. Oder auf eine abgelegene Autobahnraststätte. Dort war der Treck nämlich schon einmal. Erst kurz vor der Ausstrahlung wird bekannt, wo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal ihre Quizpulte aufbauen. Die Show verlässt bewusst das klassische Studio und bringt das Quiz direkt zu den Menschen.

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Das Fernsehteam ist in der Nachbarschaft? Nichts wie hin!

Zuschauerinnen und Zuschauer können also nicht nur vor dem Bildschirm mitfiebern, sondern selbst Teil der Sendung werden. Wer kurz vorher oder noch während der Live-Ausstrahlung von den TV-Aufzeichnungen in der Nähe erfährt, kann sich kurzentschlossen auf den Weg machen. Die Teilnahme erfolgt also spontan und vor Ort – ein Konzept, das für zusätzliche Dynamik sorgt.

Inhaltlich bleibt das Prinzip vertraut: Wissen, Schnelligkeit und Nervenstärke entscheiden über Sieg oder Niederlage. Doch durch den offenen Schauplatz und die unmittelbare Einbindung des Publikums entsteht eine besondere Atmosphäre, die sich deutlich von klassischen Quizshows abhebt.

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) – ab So. 19.04., vier mal wöchentlich auf ProSieben: 20.15 Uhr

"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF
"Der Quiz-Champion" im ZDF bietet spannende Wissensduelle mit prominenten Experten. Klaas Heufer-Umlauf und Co. fordern die Kandidaten heraus, 100.000 Euro zu gewinnen.
Prominente Quiz-Experten
Der Quiz-Champion

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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