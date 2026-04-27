"Sarah Kohr – Bis auf den Grund": Kritik zur Krimifolge voller Action mit Lisa Marie Potthoff

Als die "Lara Croft" des deutschen TV-Krimis wurde ZDF-Krimireihe "Sarah Kohr" mit Lisa Maria Potthoff in der Titelrolle schon öfter mal bezeichnet. Im nun erstausgestrahlten 13. Film "Sarah Kohr – Bis auf den Grund" scheinen die Macher um Regisseur Christian Theede noch mehr in Richtung Action-Kino gegangen zu sein. Zu den reihentypischen Zweikämpfen gesellen sich diesmal diverse Rauchbomben und die ein oder andere Explosion.

Sarah Kohr – Bis auf den Grund Krimi • 27.04.2026 • 20:15 Uhr

Demo gegen die Trinkwasserprivatisierung Alles beginnt mit einer friedlichen Demonstration: In Blankenfleet bei Hamburg protestiert eine Bürgerinitiative gegen eine Grundwasserbohrung. Ihren Schildern nach zu urteilen, gibt es bereits ein Todesopfer zu beklagen: Klaus Falkenberg starb bei einer früheren Demo durch einen Schlag auf den Kehlkopf. So berichtet es der zuständige Polizeizugführer Till Ruprecht (Kostja Ullmann). Die Polizistin Jule Hohenbeck (Alva Schäfer) sitzt deswegen inzwischen in U-Haft. Unmittelbar nach dem Vorfall wurden in ihrem Blut Drogen festgestellt. Sarah Kohr glaubt an ihre Unschuld und ist deshalb als Beobachterin vor Ort, als es erneut zu Ausschreitungen kommt.

Ausgelöst werden diese allerdings nicht von den friedlichen Demonstranten, sondern von einer externen Gruppe Krawallmachern. Zwei von ihnen, Nina Glanz (Bineta Hansen) und Robert Lichtenberg (Michelangelo Fortuzzi) kann Kohr in eine Scheune verfolgen, ehe sie fliehen. Sehr zum Ärger ihres Chefs Anton Mehringer (Herbert Knaup) beginnt Kohr – natürlich unter Einsatz ihres eigenen Lebens – auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf ein Geflecht aus Lügen und wirtschaftlichen Interessen ...

Kostja Ullmann in einer Episodenhauptrolle Kostja Ullmann ist ein Schauspieler, den die meisten doch eher mit Kino oder Streaming (zuletzt war er in Amazons "Dinner for One"-Prequel "Miss Sophie – Same Procedure as Every Year" zu sehen) verbinden. Die Tatsache, dass er nun als Polizist in einem ZDF-Krimi um 20.15 Uhr auftritt, lässt schnell vermuten, dass seine Rolle weitaus wichtiger für den Verlauf der Handlung sein dürfte. Interessant, jedoch eher für Fernsehkrimi-Fans auffällig, ist auch die Besetzung von "Tatort"-Kommissar Daniel Strässer als Geschäftsführer der umstrittenen Aqualis AG.

Ohne zu viel zu verraten schneidet Drehbuchautor Timo Berndt im Krimi heikle gesellschaftsrelevante Themen wie den Streit um die Privatisierung von Trinkwasser und nicht immer rechtskonform handelnde Polizisten an. Das alles verweben er und Regisseur Christian Theede in "Sarah Kohr – Bis auf den Grund" zu einem durch und durch spannenden Thriller, der bereits ab Samstag, 18. April, zum Stream auf zdf.de bereits steht.

Ein 14. Film unter dem Arbeitstitel "Sarah Kohr – Schmutzarbeit" ist bereits abgedreht. Der Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt, dürfte allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte liegen.

Sarah Kohr – Bis auf den Grund – Mo. 27.04. – ZDF: 20.15 Uhr