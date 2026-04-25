Home News Star-News

"Surrealer Moment" als Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennenlernte

Kennenlernen erst mit 16 Jahren

Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen

25.04.2026, 10.58 Uhr
von Annika Schmidt
Esther Sedlaczek, bekannt als Moderatorin der "Sportschau" und des "Quizduells", spricht über ihre ungewöhnliche Kindheit.
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.  Fotoquelle: SWR / Christian Koch

Esther Sedlaczek ist seit 2021 "Sportschau"-Moderatorin und führt zudem durch das "Quizduell" im Ersten. Die 40-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Ihr Familienleben scheint harmonisch, doch ihre eigene Kindheit ist außergewöhnlich. Erst im späteren Alter lernte sie ihren Vater kennen - den berühmten Schauspieler Sven Martinek. Esther Sedlaczek hat nun Einblicke in ihr Privatleben gegeben und verraten, wie sie aufgewachsen ist und unter welchen Umständen sie ihren Vater kennenlernte. 

Pikantes Angebot: Helene Fischer und die "Playboy"-Nacktfotos
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt. Das Erotikmagazin "Playboy" versucht seit Jahren, die Schlagerikone für ein Shooting zu gewinnen – vergeblich.
Schlagerstar im Wandel
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt.

Der besondere Anruf

Lange wusste Esther Sedlaczek nichts von ihrem Vater. Die Moderatorin wuchs in Berlin bei ihrer Mutter auf. Die Rolle eines Vaters übernahm ihr Opa. Doch mit 16 Jahren wollte die Wahl-Münchnerin mehr wissen und schrieb an ihren Vater einen Brief mit ihrer Telefonnummer. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eines Tages klingelte plötzlich das Telefon und der Schauspieler war am Apparat. "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erinnert sich Esther Sedlaczek.

Derzeit beliebt:
>>Schockierend: Diese Prominente töteten Menschen!
>>Beatrice Egli spricht über Pläne nach Show-Aus
>>"Gefällt mir nicht nur optisch": Schweinsteiger bringt Sedlaczek mit frechem Spruch zum Schmunzeln
>>Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Tochter Sophia vielleicht nicht

Sven Martinek in seiner Rolle als Finn Kiesewetter in der TV-Serie "Morden im Norden". (Foto: ARD/Georges Pauly)

Das heutige Verhältnis von Esther Sedlaczek und Sven Martinek

Dass Sven Martinek nicht schon früher den Kontakt zu seiner Tochter gesucht hat, kann die 40-Jährige verstehen. Wer nicht anwesend ist im Leben des Kindes, könne nicht den Anspruch auf Kontakt haben. Heutzutage pflegt die Moderatorin ein freundschaftliches Verhältnis zu dem 62-Jährigen. "Ich sag bis heute nicht Papa. Er ist mein Papa, aber er ist Sven für mich", verriet Esther Sedlaczek im Interview mit Sky. 

"Let's Dance"-Star verliebt: Das ist der neue Freund von Simone Thomalla
Bei Simone Thomalla überschlagen sich die Ereignisse. Die Schauspielerin begeistert in "Frühling", tanzt bei "Let"s Dance' und ist frisch verliebt. Nun hat die Ex-"Tatort"-Kommissarin mehr aus ihrem Liebes-Leben verraten.
Auf Wolke 7
Verliebt auf dem "Let's Dance"-Parkett: Simone Thomalla verrät, wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

Das turbulente Liebesleben von Sven Martinek

Esther Sedlaczek hat sechs Halbgeschwister, denn Sven Martinek kann auf ein turbulentes Liebesleben zurückblicken. Die Mutter der Moderatorin steht nicht in der Öffentlichkeit. Der gebürtige Magdeburger war bereits mit den Schauspielerinnen Simone Thomalla, Diana Frank, Judith Kernke, Xenia Seeberg und Kader Loth liiert. Seit 2018 ist Sven Martinek mit Bianca Rütter zusammen, der Exfrau von Hunde-Profi Martin Rütter.

Guido Maria Kretschmer will nichts mehr mit seinem Bruder zutun haben
Guido Maria Kretschmer hatte schon immer ein Problem mit seinem Bruder. Die Geschwister hätten wohl unterschiedlicher kaum sein können. Doch dann kam der Tag, der alles änderte. Von dem Zeitpunkt an, wollte der Modedesigner nichts mehr mit seinem Bruder zu tun haben.
Familiäre Konflikte
Guido Maria Kretschmer spricht über das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Sportschau Quizduell

Das könnte dich auch interessieren

"Stand by Me": Das machen die Stars des 80er-Kultfilms heute
Karrieren ehemaliger Kinderdarsteller
Stand by Me
"Crocodile Dundee"-Star: Was macht eigentlich Paul Hogan?
Australische Ikone
Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen
Zu extrem fürs Fernsehen? Diese Christian-Ulmen-Folge blieb unveröffentlicht
Was war da los?
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Dieses Interview mit Til Schweiger ließ Ina Müller „nachhaltig traumatisiert“ zurück
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Aram Arami über Diskriminierung in der Kindheit: "Früher war ich einfach hilflos"
Aramis Wandel
Aram Arami im Interview
Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand
Schauspieldebüt
Michael (2026)
Nach seinem Tod: Das passiert mit Mario Adorfs Millionen-Vermögen
Mit 95 Jahren verstorben
Mario Adorf lächelt.
Weniger Max Müller bei den „Rosenheim-Cops“: Darum zieht er sich zurück
Was ist da los?
Max Müller steht vor einem Auto und hält eine Kiste in der Hand.
"Als es merkwürdig wurde": Christian Ulmen verrät Grund für seinen MTV-Abgang
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Christian Ulmen mit speziellem Geständnis: „Du musst auch nicht gut stöhnen“
Altes Interview
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.
Harte Zeit in Israel: Andrea Kiewel spricht über ihr neues Umdenken
Ihr Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
"ZDFreportage: Luxusverkäufer in Deutschland": Darum geht's
Exklusive Dienste
ZDF.reportage: Luxusverkäufer in Deutschland
"ran racing: DTM 2026 live vom Red Bull Ring": Alle Infos zu der Übertragung auf ProSieben
DTM-Startschuss
ran racing
Eine Kritik zum dritten Fall von "Lost in Fuseta": Doppelmord und Drogenschmuggel in der ARD
"Weiße Fracht"
Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht
Eine Filmkritik zu: "Hits, Herz, Heimat – Kitsch und Kult" auf 3sat
Schlagerkult
Hits, Herz, Heimat - Kitsch und Kult
Wenn Elvis und Whitney wieder singen: So wird ProSiebens neue Show "Staying Alive"
ProSieben nutzt KI
Staying Alive
Die Gäste der "Die Giovanni Zarrella Show": Party pur im ZDF
Musikshow
Die Giovanni Zarrella Show
Ex-Bondgirl Gemma Arterton als Agentin: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Agentenaction
"Secret Service"
"Rosenheim-Cops" ohne Miriam Stockl: Das sagt Nachfolgerin Sarah Thonig
"Es ist schön, sich mit ihr gemeinsam weiterzuentwickeln"
Sarah Thonig steht vor einer Fotowand und lächelt.
Stephanie Stumph über ihre „Der Alte“-Rolle: „Annabell ist eine kleine Partymaus“
Darstellerin im Interview
Stephanie Stumpf in einem auffälligen Kleid
Tim Mälzer überrascht mit Aussage über vegane Ernährung
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer
Nach TV-Beben: Was bedeutet das für den ZDF-„Fernsehgarten“?
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
"Die Giovanni Zarrella Show": Diese Schlagerstars sind bei der ZDF-Show dabei
Schlagerparty
Giovanni Zarella
„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch
Wer ist der Überraschungsgast?
Das Key Art der 7. Staffel von LOL.
Roger Moore als James Bond: Der humorvolle Agent im Free-TV
Humorvoller Bond
"James Bond 007 - Leben und sterben lassen"
"My Ex": Palina Rojinski auf der Suche nach Mr. Right
Suche nach Liebe
"My Ex"
Große Namen beim GNTM-Finale: Heidi Klum holt diese Stars um Sharon Stone
Hollywood-Glamour
"Germany's Next Topmodel"
„Immer wieder sonntags“: SWR-Show im Ersten mit Stefan Mross geht zu Ende
Abschied
Stefan Mross steht vor einer Fotowand
Donald Trump faltet Prinz Harry nach Ukraine-Appell zusammen
Trump vs. Harry
Prinz Harry und Donald Trump