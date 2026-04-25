"Surrealer Moment" als Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennenlernte

Esther Sedlaczek ist seit 2021 "Sportschau"-Moderatorin und führt zudem durch das "Quizduell" im Ersten. Die 40-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Ihr Familienleben scheint harmonisch, doch ihre eigene Kindheit ist außergewöhnlich. Erst im späteren Alter lernte sie ihren Vater kennen - den berühmten Schauspieler Sven Martinek. Esther Sedlaczek hat nun Einblicke in ihr Privatleben gegeben und verraten, wie sie aufgewachsen ist und unter welchen Umständen sie ihren Vater kennenlernte.

Der besondere Anruf Lange wusste Esther Sedlaczek nichts von ihrem Vater. Die Moderatorin wuchs in Berlin bei ihrer Mutter auf. Die Rolle eines Vaters übernahm ihr Opa. Doch mit 16 Jahren wollte die Wahl-Münchnerin mehr wissen und schrieb an ihren Vater einen Brief mit ihrer Telefonnummer. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eines Tages klingelte plötzlich das Telefon und der Schauspieler war am Apparat. "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erinnert sich Esther Sedlaczek.

Sven Martinek in seiner Rolle als Finn Kiesewetter in der TV-Serie "Morden im Norden". (Foto: ARD/Georges Pauly)

Das heutige Verhältnis von Esther Sedlaczek und Sven Martinek Dass Sven Martinek nicht schon früher den Kontakt zu seiner Tochter gesucht hat, kann die 40-Jährige verstehen. Wer nicht anwesend ist im Leben des Kindes, könne nicht den Anspruch auf Kontakt haben. Heutzutage pflegt die Moderatorin ein freundschaftliches Verhältnis zu dem 62-Jährigen. "Ich sag bis heute nicht Papa. Er ist mein Papa, aber er ist Sven für mich", verriet Esther Sedlaczek im Interview mit Sky.

Das turbulente Liebesleben von Sven Martinek Esther Sedlaczek hat sechs Halbgeschwister, denn Sven Martinek kann auf ein turbulentes Liebesleben zurückblicken. Die Mutter der Moderatorin steht nicht in der Öffentlichkeit. Der gebürtige Magdeburger war bereits mit den Schauspielerinnen Simone Thomalla, Diana Frank, Judith Kernke, Xenia Seeberg und Kader Loth liiert. Seit 2018 ist Sven Martinek mit Bianca Rütter zusammen, der Exfrau von Hunde-Profi Martin Rütter.

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