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"My Ex": Palina Rojinski auf der Suche nach Mr. Right

Suche nach Liebe

"My Ex": Palina Rojinski auf der Suche nach Mr. Right

24.04.2026, 11.12 Uhr
von Paula Oferath
In der ZDFneo-RomCom "My Ex" begibt sich Palina Rojinski auf eine emotionale Mission: Ivy sucht die Liebe in der Vergangenheit und stößt auf Überraschungen, Chaos und Erkenntnisse.
"My Ex"
Ivy (Palina Rojinski) kann es nicht glauben: Nach einem Orakel kennt sie ihre große Liebe bereits.  Fotoquelle: ZDF und Tomáš Mikule
"My Ex"
Ivys (Palina Rojinski, zweite von links) Freunde Jobst (Max Schimmelpfennig, links), Flo (Caro Cult) und Philipp (Helgi Schmid) stehen ihr bei ihrer Reise durch die Vergangenheit bei.  Fotoquelle: ZDF und Tomáš Mikule
"My Ex"
Ivy (Palina Rojinski) trifft ihren Ex Paul (Tim Oliver Schultz).  Fotoquelle: ZDF und Tomáš Mikule
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Auch Caro Daur übernimmt eine Nebenrolle in der sechsteiligen Serie.  Fotoquelle: ZDF und Anne Bolick
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Philipp (Helgi Schmid) ist Ivys (Palina Rojinski) bester Freund. Er steht der Suche nach der großen Liebe skeptisch gegenüber.  Fotoquelle: ZDF und Tomáš Mikule
"My Ex"
Boris (Daniel Zillmann) ist sich sicher: Ivys (Palina Rojinski) hat ihre große Liebe bereits getroffen.  Fotoquelle: ZDF und Tomáš Mikule

Eigentlich will Ivy (Palina Rojinski) in der Serie "My Ex" nur eines: endlich die große Liebe finden. Klingt simpel, ist es aber ganz und gar nicht. Nach ihrer jüngsten Beziehung steht die impulsive Interior-Designerin vor einem emotionalen Neustart, inklusive Chaos, Selbstzweifeln und jeder Menge Fragen. Auf dem Junggesellinnenabschied einer Freundin bekommt das ganze Drama dann eine überraschende Wendung: Eine Tarot-Lesung verkündet, dass ihre große Liebe irgendwo in ihrer Vergangenheit steckt. Na toll!

In der sechsteiligen ZDF-RomCom-Serie macht sich Ivy also auf die Mission, ihre, wie der Titel schon verrät, Ex-Partner noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und diese Reise ist alles andere als langweilig. Ihre bisherigen Beziehungen reichen von übergriffiger Mutterbindung bis hin zu toxischer Abhängigkeit. Kurz gesagt: ein emotionales Best-of, auf das man eigentlich gern verzichten würde. Trotzdem sucht Ivy in den turbulenten Folgen nach etwas, das sie bisher nie wirklich gefunden hat, das aber vielleicht doch noch auf sie wartet.

Die Gegenwart verstehen

Damit das Ganze noch ein bisschen spannender wird, tickt auch noch die Uhr. Der Tarot-Leser hat ihr nämlich eröffnet, dass sie genau drei Monate Zeit hat. Kein Druck also. Zum Glück steht Ivy das Chaos nicht allein durch. Ihr bester Freund Phillip (Helgi Schmid) begegnet der ganzen Sache mit wissenschaftlicher Skepsis, während seine Freundin Flo (Caro Cult) fest an Astrologie glaubt und Ivy eher anfeuert als bremst. Und dann ist da noch Jobst (Max Schimmelpfennig ), Phillips chaotischer Bruder, der seit über einem Jahr bei ihm wohnt und zuverlässig für zusätzliche Turbulenzen sorgt. Zwischen schrägen Begegnungen, alten Gefühlen und neuen Erkenntnissen merkt Ivy irgendwann, dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, die Vergangenheit aufzuräumen, sondern auch die Gegenwart endlich zu verstehen.

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Die Serie ist witzig, charmant und manchmal herrlich unangenehm ehrlich. Sie zeigt Liebe nicht als perfektes Märchen, sondern als das, was sie oft ist: kompliziert, überraschend und gelegentlich eben auch ein kleines Desaster. Genau darin liegt der Reiz der Geschichte, denn sie erinnert daran, dass sich die große Liebe eben nicht einfach planen oder erzwingen lässt.

Caro Daur übernimmt Nebenrolle

Auch Schauspieler Jörg Schüttauf ist mit dabei – als Ivys Vater. In einem Interview mit dem Sender sagte der ehemalige "Tatort"-Star, dass ihm besonders "der Humor und die Vitalität der Hauptdarstellerin aufgefallen" sei, als er das erste Mal das Drehbuch gelesen habe. "Allgemein finde ich es immer spannend, neuen Formaten und Ideen eine Chance zu geben", so der 64-Jährige. Neben Schüttauf sind unter anderem auch August Wittgenstein, Benno Fürmann, Tim Oliver Schultz und Caro Daur Teil des hochkarätigen Ensembles, dem man an den Spaß an der Sache durchaus anmerkt. Die Serie basiert auf dem erstmals 2007 veröffentlichten Format "The My(thological) Ex". Eine US-amerikanische Version mit dem Titel "The Ex List" lief bereits 2008 beim Sender CBS.

Ab Montag, 27. April, können alle Folgen in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Auf ZDFneo ist "My Ex" ab Mittwoch, 6. Mai, um 21.45 Uhr, wöchentlich in Doppelfolgen zu sehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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