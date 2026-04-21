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Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe

Ex-Beziehungen

Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe

21.04.2026, 13.37 Uhr
von Annika Schmidt
Nach dem Ehe-Aus trennten sich ihre Wege komplett. Während Christian Ulmen bekannt blieb, veränderte sich das Leben seiner Ex grundlegend.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.   Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

2011 gaben sich Collien Fernandes und Christian Ulmen das Ja-Wort. Letztes Jahr erfolgte die Trennung des Paares. Damit ist es die zweite Ehe, die für den Schauspieler in die Brüche geht. Heutzutage betreibt Huberta Ulmen, die erste Ehefrau des Entertainers, eine Privatpraxis für Psychoanalyse, Psychotherapie und psychologische Beratung in Potsdam.

1999 kam Christian Ulmen mit der Tochter einer Italienerin zusammen. Die beiden heirateten und bekamen einen Sohn. Nach fünf Jahren erfolgte die Scheidung. Nach dieser Trennung verriet Christian Ulmen, dass das Ende ihrer Ehe nichts mit seinem speziellen Humor zu tun gehabt hätte. "Das war ja schon nach den ersten vier Wochen so. Daran kann es also nicht gelegen haben", erzählte er im Interview mit Bunte.  

Wer war vor Christian Ulmen mit Collien Fernandes zusammen?

Zu der Zeit, als Christian Ulmen sich scheiden ließ, trennte sich Collien Fernandes von ihrem damaligen Partner. Vier Jahre war die Schauspielerin mit dem Eiskunstläufer Rico Rex liiert. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Show "Dancing on Ice". Die beiden zeigten sich des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach ihrer Trennung verriet die 44-Jährige: "Wir haben uns am Ende fast gar nicht mehr gesehen, wie in einer WG gelebt. Das lief komplett aneinander vorbei".

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Christian Ulmen privat: Welche Rolle Religion in seinem Leben spielte

Christian Ulmen zog es schon früh in die Medienbranche. Bereits als Jugendlicher war er Moderator bei Radio Hamburg und war für Radio 107 und OK Radio tätig. Im Offenen Kanal Hamburg erhielt er seine eigene, monatliche TV-Sendung.

"Als es merkwürdig wurde": Darum verließ Christian Ulmen plötzlich MTV
Christian Ulmen begann seine Karriere als Moderator bei MTV und verließ den Sender plötzlich. Im Interview verriet der Entertainer, warum er MTV verließ und nach einer Zeit zurückkehrte.
Seine Karriere
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.

Auf der anderen Seite war Christian Ulmen Mitglied in der Jungschar, einer christlich geprägten Jugendgruppe. Nach seinem Abitur 1995 schrieb sich der Moderator an der Universität Hamburg für das Fach Evangelische Theologie ein. Drei Wochen vor Semesterbeginn soll er ein Angebot von MTV erhalten haben. Daraufhin schmiss er sein Studium. Trotz seiner christlichen Prägung bezeichnete sich Christian Ulmen als "nicht gläubig".

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