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Sorge um Christina Applegate: Wie geht es der Schauspielerin wirklich?

Applegates Gesundheit

Sorge um Christina Applegate: Wie geht es der Schauspielerin wirklich?

21.04.2026, 11.16 Uhr
von Gianluca Reucher
Christina Applegate gibt einen Einblick in ihren Gesundheitszustand. Die Schauspielerin, bekannt aus "Eine schrecklich nette Familie" und "Dead to Me", kämpft mit Multipler Sklerose.
Christina Applegate
Christina Applegate leidet an Multipler Sklerose.  Fotoquelle: 2020 Getty Images/Matt Winkelmeyer

Die Kult-Serie "Eine schrecklich nette Familie" machte sie berühmt. In der beliebten Sitcom spielte Christina Applegate das älteste Kind der Bundys, "Dumpfbacke" Kelly. Anschließend war die US-Schauspielerin in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, hatte unter anderem im Netflix-Hit "Dead to me" bis vor wenigen Jahren eine Hauptrolle inne. Während der Dreharbeiten kam es allerdings zu einer bitteren Diagnose.

2021 machte Christina Applegate öffentlich, an Multipler Sklerose (MS) zu leiden. Die Autoimmunerkrankung ist unheilbar und greift das zentrale Nervensystem an. In ihrem "MeSsy Podcast" gibt die 54-Jährige regelmäßig ehrliche Einblicke in ihren Alltag. Zuletzt war es allerdings länger ruhig um Applegate. Als das US-Promiportal "TMZ" dann berichtete, sie würde seit mehreren Wochen in einem Krankenhaus in Los Angeles liegen, machten sich viele Fans große Sorgen.

"Gesundheitliche Probleme sind mein ständiger Begleiter"

Zwar gab die Sprecherin des US-Stars keine Bestätigung des Klinik-Aufenthalts ab, dementierte diesen aber auch nicht. Jetzt hat sich Christina Applegate selbst zu Wort gemeldet. Am Montag postete sie ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das eine Kaffeetasse und eine Ausgabe ihrer Autobiografie auf einem Balkongeländer zeigt, Sie selbst ist nicht zu sehen.

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"Vielen Dank für die Welle an Liebe und guten Wünsche", schreibt die Darstellerin in dem Beitrag, geht jedoch nicht darauf ein, ob sie sich gerade in einer Klinik befindet oder sich kürzlich dort befunden hat. Ein kleines Update zu ihrem Zustand gibt sie aber dann doch: "Gesundheitliche Probleme sind mein ständiger Begleiter, aber ich bin eine starke Frau und ich erhole mich von Tag zu Tag mehr." Weiterhin gibt sie an, sich noch etwas Zeit zu nehmen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Bald wolle sie sich allerdings mit mehr Informationen melden.



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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