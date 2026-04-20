Trailer zeigt: So sieht verstorbener Val Kilmer als KI-Version in neuem Kinofilm aus

Im April 2025 starb Val Kilmer im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Schon seit Längerem ist bekannt, dass der Schauspieler dennoch ins Kino zurückkehren wird – dank Künstlicher Intelligenz. So übernimmt eine digitale Version des verstorbenen US-Amerikaners eine zentrale Rolle im Film "As Deep as the Grave" ("So tief wie das Grab"). In einem Trailer ist nun zu sehen, wie der KI-generierte Kilmer in dem Western als katholischer Priester und indigener Spiritualist aussieht.

"Fürchte dich nicht vor den Toten. Und fürchte dich nicht vor mir", sagt der KI-Klon bedeutungsschwanger in dem Clip, der jüngst auf der Filmmesse Cinemacon in Las Vegas veröffentlicht wurde. Die Fans scheint der Ausschnitt nicht zu überzeugen. "Manche Szenen basieren fast ausschließlich auf KI und das merkt man auch", schreibt ein YouTube-Kommentator, dessen Meinung auch zahlreiche weitere Nutzer zu teilen scheinen. Ein anderer moniert: "Das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich."

"Auch wenn manche es als kontrovers betrachten, war es genau das, was Val wollte" Dem Regisseur Coerte Voorhees zufolge sei bereits 2020 vorgesehen gewesen, dass Val Kilmer den Part in dem Film übernehme. Damals sei Kilmer jedoch von seiner Kehlkopfkrebserkrankung so eingeschränkt gewesen, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, ans Set zu kommen.

Dass der "Batman"-Star nach seinem Tod nun doch Teil des Ensembles sein wird, sei laut Voorhees auch dessen Familie zu verdanken, die das Projekt unterstütze. Kilmers Angehörige "betonten stets, wie wichtig ihnen der Film sei und dass Val unbedingt dabei sein wollte", erklärte der Filmemacher gegenüber dem US-Branchenblatt "Variety". "Er hielt es wirklich für eine wichtige Geschichte, die er mit seinem Namen in Verbindung bringen wollte. Diese Unterstützung gab mir das Selbstvertrauen, zu sagen: 'Okay, dann machen wir es.'" Dass das Vorhaben auch kritische Stimmen auf den Plan rufe, sei Voorhees bewusst: "Auch wenn manche es als kontrovers betrachten, war es genau das, was Val wollte."

Neben Kilmers KI-Klon sind auch zahlreiche reale Darstellerinnen und Darsteller Teil des Films. Zum Cast zählen unter anderem Tom Felton, Abigail Breslin und Wes Studi. Wann "As Deep as the Grave" in den Kinos zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

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