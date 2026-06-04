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Peter Brugger: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut"

Einfluss der KI

Peter Brugger: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut"

04.06.2026, 00.00 Uhr
30 Jahre Sportfreunde Stiller! – Im Interview spricht Sänger Peter Brugger über Veränderungen in der Musikbranche und seinen Wunsch an die junge Generation.
Sportfreunde Stiller
Mit seinen Bandkollegen Florian Weber (links) und Rüdiger Linhof (rechts) blickt Peter Brugger auf 30 Jahre Sportfreunde Stiller zurück.   Fotoquelle: BR/Ingo Pertramer

Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz macht auch vor der Musikbranche nicht Halt. Einer, der sich davon nicht einschüchtern lassen möchte, ist Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller: "Ich tu mir im Moment in vielen Bereichen schwer, zu sagen, wird schon alles gut", betont der Sänger im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Aber: "Ich möchte darauf vertrauen, dass die Menschen schon erkennen, was echt und vom Menschen gemacht ist und nicht von Maschinen oder von Künstlicher Intelligenz."

Natürlich schwinge bei dem Thema auch eine große Unsicherheit mit, gesteht der 53-Jährige: "Wir wissen ja alle nicht, wohin es am Ende noch führen wird." Was die Zukunft seiner Band betrifft, so hofft Brugger, weiterhin auf die Kraft des Live-Erlebnisses: "Das Gefühl, Konzerte zu spielen oder sie zu besuchen, kann keine Maschine ersetzen", erklärt er, "und daraus ziehen wir als Menschen sehr viel."

"Ich hoffe sehr, dass sie die Ausgeh-Kultur wieder für sich entdecken"

Doch auch in der Konzertbranche stellte Peter Brugger in der 30 Jahre dauernden Bandgeschichte der Sportfreunde Stiller Veränderungen fest: "Sehr große Nummern haben im Moment sehr großen Zulauf, während sich kleine Bands oft schwertun", beschreibt er: "Das finde ich sehr schade, weil wir auch aus den kleinen Clubs kommen und wissen, wie geil Livekonzerte dort sind." Seit Corona höre er immer wieder, dass junge Leute "anders feiern, dass sie nicht mehr ausgehen, sondern sich lieber zu Hause treffen", fährt der gebürtige Germeringer fort: "Ich hoffe sehr, dass sie die Ausgeh-Kultur wieder für sich entdecken."

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Das Interview fand anlässlich des 30-Jahre-Bandjubiläums der Sportfreunde Stiller statt. Die ARD zeigt zu diesem Anlass die ARD-Doku "Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand" am Freitag, 12. Juni, um 23.30 Uhr, im Ersten, sowie bereits jetzt in der ARD Mediathek. Am 12. Juni erscheint zudem das neue Album der Sportfreunde Stiller "Happy Birthday" im Handel. Die Band ist im Sommer auf Tour in Deutschland, Österreich und angrenzenden Regionen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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