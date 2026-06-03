Das "ist schon etwas Besonderes": Moderator Elton feiert Debüt auf der Musical-Bühne

Moderator und Entertainer Elton betritt Ende Juli das erste Mal die Musical-Bühne: Der 55-Jährige übernimmt eine Gastrolle in "Zurück in die Zukunft – Das Musical". Für zwei exklusive Vorstellungen wird er in Hamburg als Schulleiter Gerald Strickland zu sehen sein.

Für Elton ist es ein besonderes Engagement: Der Moderator wird erstmals Teil einer Musicalproduktion – und das in einem Universum, für das er große Begeisterung zeigt. Bereits bei der Deutschlandpremiere des Musicals im März hatte sich der ehemalige "TV Total"-Star beeindruckt von der Inszenierung und der Umsetzung des Filmklassikers gezeigt.

In seiner Gastrolle verkörpert Elton den strengen Schuldirektor Gerald Strickland, der Hauptfigur Marty McFly immer wieder zurechtweist. Die Figur zählt zu den bekanntesten Nebencharakteren der erfolgreichen Filmreihe.

Elton beschreibt Musical-Debüt als "spannend und unvergesslich" Mit Elton hat dieser Charakter zwar wenig gemein, dennoch freut sich der Moderator bereits auf das Engagement: "Schon bei der Premiere hat mich begeistert, wie mitreißend und energiegeladen die Geschichte als Musical umgesetzt wurde. Jetzt selbst auf der Bühne zu stehen – und dann auch noch als Strickland – ist schon etwas Besonderes", erklärt Elton. Sein Ausflug nach Hill Valley werde "spannend und unvergesslich".

"Zurück in die Zukunft – Das Musical" basiert auf dem Kultfilm von Robert Zemeckis und Bob Gale. In dem Musical gerät der Teenager Marty McFly (Raphael Groß) durch die Zeitmaschine seines besten Freundes Doc Brown (Jan Kersjes) versehentlich ins Jahr 1955. Dort trifft er auf die jugendliche Version seiner Eltern – bringt durch sein Eingreifen jedoch deren erstes Kennenlernen durcheinander. Um seine eigene Zukunft nicht zu gefährden, muss Marty dafür sorgen, dass seine Eltern doch noch zueinanderfinden.

Die Vorstellungen mit Elton als Gaststar finden am Mittwoch, 29. Juli, und Donnerstag, 30. Juli, im Stage Operettenhaus Hamburg statt.