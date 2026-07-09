Jan Hofer und Phong Lan: Vom Tagesschau-Sprecher zum Inselbewohner

Erstmals ist Jan Hofer bei "DAS! Rote Sofa" nicht alleine zu Gast: Der frühere ARD-"Tagesschau"-Sprecher (1985 bis 2020) hat seine Frau Phong Lan dabei, mit der er gemeinsam auf Mallorca lebt und seit inzwischen acht Jahren verheiratet ist. "Wir haben trotzdem einen Alltag", erzählt Phong Lan in der NDR-Talkshow über das Leben auf der spanischen Urlaubsinsel: "Es fühlt sich natürlich schön an, wenn du morgens das Fenster aufmachst und diesen blauen Himmel siehst. Da wachst du ganz anders auf."

Was 2021 mit einem Zweitwohnsitz in Palma begann, wurde vor zwei Jahren zu einem festen Leben auf Mallorca. Ihrem früheren Wohnort Hamburg hat das Paar inzwischen komplett den Rücken gekehrt, wenn sie auch unter anderem im Urlaub immer noch gerne nach Deutschland kommen, wie die beiden verraten. Dort haben sich Jan Hofer und Phong Lan immerhin auch kennengelernt: bei einer Oldtimer-Rallye zwischen Berlin und Hamburg.

Als sie sich zwei Jahre später in Hamburg zufällig erneut über den Weg laufen, freunden sie sich zunächst an. "Wir haben uns viel unterhalten, haben viel zu bereden gehabt" Und weiter: "Wir haben uns sehr lange angenähert." Wie sie schließlich ein Paar geworden sind? Die 48-Jährige lacht: "Er hat nach meiner Hand gegriffen und ich habe gedacht: 'Was macht er denn da?'"

Phong Lan: "Eigentlich haben sich die Rollen ein bisschen vertauscht" Das war 2014. 2015 kam bereits ihr gemeinsamer Sohn Henry zur Welt. Seit mittlerweile acht Jahren sind Jan Hofer und Phong Lan verheiratet. Das Geheimnis ihrer Beziehung beschreibt der 76-Jährige so: "Wir glauben, dass eine gute Beziehung nur möglich ist, wenn man auch Nähe hat, wenn man sich viel unterhält, auch mal frotzelt und den gleichen Humor hat."

Über das Leben mit ihrem berühmten Mann sagt Phong Lan: "Ich habe mit der Aufmerksamkeit am Anfang meine Probleme gehabt, aber ich kann mittlerweile damit umgehen." Ohnehin würde Jan Hofer auf Mallorca nicht mehr so oft erkannt werden. Denn die beiden leben in einem Viertel, in dem es nur wenige Touristen gibt. "Eigentlich haben sich die Rollen ein bisschen vertauscht bei uns. Im Grunde bin ich überall die Mama von Henry, aber du bist auch immer der Mann von Lani", verrät Phong Lan. Den bekannten Moderator stört das gar nicht: "Ich komme damit super klar. Ich kann mich gut zurückziehen."

Über die Touristen staune Jan Hofer aber auch trotz des geringen Kontaktes dann doch immer wieder, wie er in der NDR-Sendung schildert: "Wie die sich teilweise da benehmen und wie die sich teilweise auch abzocken lassen, das finde ich schon spannend. Das passiert uns nicht."

Jan Hofer war 35 Jahre lang das Gesicht der "Tagesschau" und moderierte am 14. Dezember 2020 seine letzte Sendung in der ARD. Anschließend blieb der Journalist im Fernsehen aktiv, nahm 2021 bei "Let's Dance" teil (achter Platz) und moderierte von 2021 bis 2024 das Nachrichtenjournal "RTL Direkt". Phong Lan arbeitete bis vor wenigen Jahren als Medienmanagerin. Sie stammt gebürtig aus Vietnam.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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