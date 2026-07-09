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31 Euro für Müll: Künstler treibt Wahnsinn um Taylor Swifts Hochzeit auf die Spitze

Promi-Hochzeit

31 Euro für Müll: Künstler treibt Wahnsinn um Taylor Swifts Hochzeit auf die Spitze

09.07.2026, 07.18 Uhr
Die Vermählung von Taylor Swift und Travis Kelce war DIE Promi-Hochzeit des Jahres. Entsprechend hoch war das Interesse der Öffentlichkeit an der elitären Promi-Party. Ein New Yorker Künstler machte aus dem Hype eine ziemlich irre Geschäftsidee ...
Taylor Swift und Travis Kelce
Seit der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce gibt es viele Spekulationen rund um die anstehende Hochzeit. Nun gibt es neue Hinweise auf den Ort der Feier.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Gregory Shamus

1.000 Gäste, ein abgeriegeltes Manhattan und eine hohe Promidichte: Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce war ein Medienereignis sondergleichen. Bilder vom Brautpaar oder der Feier selbst gerieten jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Trotzdem gelang es dem New Yorker Künstler Justin Gignac ein Teil des außergewöhnlichen Ereignisses zu werden – einer ziemlich abstrusen Geschäftsidee sei Dank.

Wie unter anderem "Bild" berichtet, machte der New Yorker einen Rundgang im Madison Square Garden und sammelte Müll ein. Zu seinen Fundstücken, die er stilecht im Smoking samt Müllzange zusammentrug, gehörten neben Zigarettenstummeln und Lutscherresten auch Absperrbänder der Polizei und sogar ein Ovulationstest. Letzterer wird zur Schwangerschaftsplanung benutzt.

Müll-Andenken an Taylor Swifts Hochzeit restlos ausverkauft

Nach der Müllsammlung war Gignac aber noch lange nicht am Ende. Seine Fundstücke packte der Künstler anschließend fein säuberlich in Plastikgehäuse und bot sie zum Verkauf im Internet an. Was irre klingt, entpuppte sich als zielsichere Geschäftsidee: Die als "New York City Garbage" und "Not Invited Edition (Taylor & Travis' Wedding)" betitelten Päckchen gingen blitzschnell über die Ladentheke. Dank eines Preises von 25 Dollar plus zehn Dollar Versandkosten nahm Gignac pro Sendung umgerechnet etwa 31 Euro ein.

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Insgesamt verbuchte der New Yorker laut der Nachrichtenagentur AFP so Einnahmen von 1.250 Dollar (etwa 1.095 Euro). Verfügbar ist übrigens keines der Päckchen mehr. "Vor allem Swifties, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollen, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat" hätten sich die Pakete gesichert, erklärte Justin Gignac. Er selbst habe die Aktion nicht aus Profitgier vollzogen, sondern aus einem anderen Grund: "Ich versuche, kulturelle Momente in New York festzuhalten, und dies schien ein bedeutender zu sein."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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