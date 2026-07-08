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Achterbahnfahrten mit Humor: "Trying" Staffel 5 bringt das Familienleben durcheinander

Patchwork-Chaos

Achterbahnfahrten mit Humor: "Trying" Staffel 5 bringt das Familienleben durcheinander

08.07.2026, 11.27 Uhr
von Friederike Hilz
In der fünften Staffel von "Trying" auf Apple TV stellen sich Nikki und Jason neuen Herausforderungen im Familienalltag. Die Rückkehr der leiblichen Mutter ihrer Adoptivkinder sorgt für Spannungen und unerwartete Wendungen. Auch beruflich gibt es Veränderungen für die beiden Hauptfiguren.
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Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) gehen unterschiedlich mit dem Auftauchen von Kat (Charlotte Riley), der leiblichen Mutter ihrer beiden Kinder, um.  Fotoquelle: Apple TV
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Im Büro lernt Nikki (Esther Smith) den charmanten Kerry (Colin Morgan) kennen und erzählt ihrem Ehemann erstmal nichts von ihrer neuen Bekanntschaft.  Fotoquelle: Apple TV
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Jason (Rafe Spall) will Sozialarbeiter werden und trifft dabei auf die Horderin Harriet (Celia Imrie).  Fotoquelle: Apple TV
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Auch in der fünften Staffel "Trying" geht es chaotisch zu. Von links: Jason (Rafe Spall), Tyler (Cooper Turner), Princess (Scarlett Rayner), Nikkis Mutter Jilly (Marian McLoughlin) und Nikki (Esther Smith).  Fotoquelle: Apple TV

Nikki (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) scheinen in der fünften Staffel "Trying" (ab Mittwoch, 8. Juli, acht Folgen wöchentlich auf Apple TV) endlich ihr Glück gefunden zu haben: Nachdem sie erst mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten, adoptierten sie die Geschwister Princess (Scarlett Rayner) und Tyler (Cooper Turner). Inzwischen haben sich die vier als Familie gefunden und aus den jungen Kindern sind zwei Teenager geworden. "Trying" ist eine der am längsten laufenden Serien bei Apple TV und bekam für die vergangenen vier Staffeln größtenteils positive Kritiken, insbesondere für den Humor des Drehbuchs und für die Chemie zwischen den Hauptdarstellern.

Ausgerechnet jetzt, als alles gut zu laufen scheint, bringt die leibliche Mutter von Princess und Taylor die Familie durcheinander – insbesondere Nikki. Die hasst Achterbahnfahren, aber Princess mit Kat alleine lassen? Da nimmt sie doch lieber Looping um Looping in Kauf. Denn, so vermutet die überfürsorgliche Nikki, die eher chaotische Kat könnte ja ein schlechter Einfluss auf ihre Teenie-Tochter sein. Da helfen auch die beruhigenden Worte von Ehemann Jason nicht weiter. Die Situation zu Beginn der fünften Staffel ist denkbar kompliziert und knüpft damit nahtlos an die Ereignisse der vorherigen Staffel an.

Da tauchte Kat plötzlich vor der Tür der Familie auf und will nun doch ein Teil vom Leben ihrer beiden Kinder sein. So findet sich die etwas ungewöhnliche Familie nun in einem Erlebnispark und Nikki, besorgt wie sie ist, auf den verhassten Fahrgeschäften wieder. Während Princess überglücklich ist, ihre leibliche Mutter, die so viel freier und unbedarfter als ihre Adoptivmutter scheint, endlich kennenzulernen, hält ihr jüngerer Bruder Tyler allerdings erst mal etwas Abstand. Indes gehen Nikki und Jason auch beruflich neue Wege, was den Alltag unweigerlich weiter durcheinanderwirbelt: Jason bemüht sich als alter Student zwischen seinen jungen Kommilitonen und Nikki versteht sich in ihrem neuen Job besonders gut mit dem charmanten Kerry (Colin Morgan) ...

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Gleichgewicht zwischen Humor und Ernsthaftigkeit

Bezog sich der Titel "Trying" (zu Deutsch: versuchen, bemühen) zu Beginn der Serie 2020 noch auf Nikkis und Jasons zahlreiche und teils skurrile Versuche, eine eigene Familie zu gründen, bleibt er auch in der neuesten Staffel und mit Kindern weiterhin Programm. Es geht nicht darum, im Familienalltag alles richtig zu machen, sondern es nur zu versuchen und sich um seine Mitmenschen, aber auch um sich selbst ernsthaft und von Herzen zu bemühen. Serienschöpfer und Drehbuchautor Andy Wolton findet dabei abermals das Gleichgewicht zwischen kurzweiligem Humor und Ernsthaftigkeit und greift die durchaus sensiblen Themen rund um die Patchworkfamilie mit charmantem Witz auf.

Neben Esther Smith und Rafe Spall kehren für die fünfte Staffel der von BBC Studios produzierten Serie auch Sian Brooke als Nikkis Schwester Karen und Darren Boyd als ihr exzentrischer Ehemann Scott zurück. Außerdem stoßen Celia Imrie ("The Thursday Murder Club"), Gbemisola Ikumelo ("The Paper") und Colin Morgan ("Belfast") neu zum Cast hinzu.

"Trying": Auf Umwegen zum Wunschkind
Nikki und Jason wollen unbedingt ein Kind. Doch so sehr sie es auch versuchen – selbst im Bus wird daran "gearbeitet" – Nikki wird einfach nicht schwanger. Also soll nun ein Kind adoptiert werden.
Neue Apple-Serie

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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