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"Sketch History – USA Spezial": Satirische Geschichtsstunde mit Max Giermann

US-Geschichte mal anders

"Sketch History – USA Spezial": ZDF feiert 250 Jahre USA satirisch

05.06.2026, 07.05 Uhr
von Elisa Eberle
Zum 250. Geburtstag der USA zeigt das ZDF mit "Sketch History – USA Spezial" eine humorvolle Rückschau auf die Geschichte des Landes. Comedy-Größen nehmen sich historischen Ereignissen an und bringen satirisch zum Lachen.
"Sketch History - USA Spezial"
Bernd (Carsten Strauch, links) und Frauke (Lou Strenger) aus Kassel mischen die WG von ihrem Idol Andy Warhol (Tom Böttcher) auf.   Fotoquelle: ZDF/Erik Haffner
"Sketch History - USA Spezial"
Der Börsencrash im Jahr 1929, über das der Zeitungsjunge (Paul Sedlmeir) berichtet, ist nur ein historisches Ereignis aus der Geschichte der USA, das in "Sketch History - USA Spezial" ein wenig anders verläuft als in Wirklichkeit.   Fotoquelle: ZDF/Dea Atanasova
"Sketch History - USA Spezial"
Welches Lied spielte die Kapelle beim Untergang der Titanic? Auch diese Frage wird bei "Sketch History - USA Spezial" von Alexander Schubert (links), Max Giermann (zweiter von links), Carsten Strauch (zweiter von rechts) und Matthias Matschke beantwortet.   Fotoquelle: ZDF/Kai Schulz
"Sketch History - USA Spezial"
"Jetzt bin ich mal dran", fordert Co-Pilot Mitch (Max Giermann, rechts) als es um den Abwurf der letzten Atombombe über Japan geht.   Fotoquelle: ZDF/Tom Holzhauser
"Sketch History - USA Spezial"
Beim Telefonat mit dem sowjetischen Politiker Nikita Chruschtschow löst der amerikanische Präsident John F. Kennedy (Matthias Matschke, Mitte) zum Entsetzen seines Beraters McNamara (Max Giermann) versehentlich eine neue Krise aus, anstatt sie zu lösen. Grund dafür ist die Dolmetscherin Irina (Isabell Polak).   Fotoquelle: ZDF/Tom Holzhauser

Witze über die USA schreiben sich dieser Tage oftmals fast von allein, möchte man meinen: zu skurril (und oftmals leider auch bedrohlich) sind viele der Nachrichten, die regelmäßig in hoher Frequenz über den großen Teich nach Europa schwappen. Anlässlich des 250-Jahre-Jubiläums der Unterzeichnung der Unabhän gigkeitserklärung rückt "Sketch History – USA Spezial" allerdings weniger die Gegenwart als vielmehr die Vergangenheit einer der mächtigsten Nationen der Welt in den Blick.

ZDF
Sketch History – USA Spezial
Comedy • 05.06.2026 • 23:00 Uhr

In den bisher vier Staffeln des komödiantischen Geschichtsformats wurden immer wieder Ereignisse aus den USA sendungstypisch frei wiedergegeben. Die besten davon werden nun zu einem neuen "Spezial" gebündelt. Das Ensemble, bestehend aus Comedy-Größen wie Benito Bause, Tom Böttcher, Max Giermann, Nora Islei, Matthias Matschke, Isabel Polak, Judith Richter, Alexander Schubert, Paul Sedlmeir, Holger Stockhaus, Carsten Strauch, Lou Strenger und Jan van Weyde, beantwortet unter anderem Fragen zu den Verhandlungen zwischen John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow nach der Kuba-Krise: Wie liefen sie wirklich ab? Und war der Kalte Krieg am Ende gar nicht kalt? Auch geht es um den verheerenden Börsencrash im Jahr 1929 und um den Untergang der Titanic, an deren Bord sich, nach "Sketch History", der Vorfahre eines besonders exzentrischen deutschen Schauspielers befand. In der Künstler-WG von Andy Warhol sorgte derweil ein deutsches Touristenpaar für Chaos ...

Die vierte Staffel "Sketch History" lief Ende Dezember 2025 bei ZDFneo und auf zdf.de. Zuvor hatte das Format sechs Jahre pausiert. Ob es eine fünfte Staffel geben wird, ist nicht bekannt.

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Sketch History – USA Spezial – Fr. 05.06. – ZDF: 23.00 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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