"Sketch History – USA Spezial": Satirische Geschichtsstunde mit Max Giermann

Witze über die USA schreiben sich dieser Tage oftmals fast von allein, möchte man meinen: zu skurril (und oftmals leider auch bedrohlich) sind viele der Nachrichten, die regelmäßig in hoher Frequenz über den großen Teich nach Europa schwappen. Anlässlich des 250-Jahre-Jubiläums der Unterzeichnung der Unabhän gigkeitserklärung rückt "Sketch History – USA Spezial" allerdings weniger die Gegenwart als vielmehr die Vergangenheit einer der mächtigsten Nationen der Welt in den Blick.

In den bisher vier Staffeln des komödiantischen Geschichtsformats wurden immer wieder Ereignisse aus den USA sendungstypisch frei wiedergegeben. Die besten davon werden nun zu einem neuen "Spezial" gebündelt. Das Ensemble, bestehend aus Comedy-Größen wie Benito Bause, Tom Böttcher, Max Giermann, Nora Islei, Matthias Matschke, Isabel Polak, Judith Richter, Alexander Schubert, Paul Sedlmeir, Holger Stockhaus, Carsten Strauch, Lou Strenger und Jan van Weyde, beantwortet unter anderem Fragen zu den Verhandlungen zwischen John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow nach der Kuba-Krise: Wie liefen sie wirklich ab? Und war der Kalte Krieg am Ende gar nicht kalt? Auch geht es um den verheerenden Börsencrash im Jahr 1929 und um den Untergang der Titanic, an deren Bord sich, nach "Sketch History", der Vorfahre eines besonders exzentrischen deutschen Schauspielers befand. In der Künstler-WG von Andy Warhol sorgte derweil ein deutsches Touristenpaar für Chaos ...