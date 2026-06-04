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Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über riesige YouTube-Einnahmen

YouTube-Millionär

Ex-WWM-Kandidat Aaron Troschke spricht über seinen riesigen YouTube-Erfolg

04.06.2026, 08.40 Uhr
von Paulina Meissner
Aaron Troschke, Ex-Kandidat bei "Wer wird Millionär?", spricht im Podcast "Wolter Talks" über seine beeindruckenden YouTube-Einnahmen und seine Karriereentwicklung.
Aaron Troschke
Aaron Troschke hat im Podcast "Wolter Talks: Der Podcast mit Markus Wolter" über seine YouTube-Einnahmen gesprochen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

.Im Jahr 2012 nahm Aaron Troschke an der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" teil. Bis heute gehört er zu den bekanntesten Teilnehmern der Show. Denn Troschke holte sich neben den 125.000 Euro nicht nur die Sympathie des Publikums, für den mittlerweile 36-Jährigen war es auch der Startschuss einer erfolgreichen Medienkarriere. Im Podcast "Wolter Talks: Der Podcast mit Markus Wolter" gab Troschke nun einen Einblick in seine Finanzen und verriet, wie viel er mit seinem YouTube-Account "Hey Aaron!!!" aktuell verdient.

Dass seine Teilnahme bei "Wer wird Millionär?" zum wichtigsten Wendepunkt seiner Karriere wurde, dafür sei er bis heute dankbar: "Günther Jauch würde ich sofort eine Niere spenden", witzelt Troschke und betont: "Ich glaube, er weiß gar nicht, was er für einen Input auf mein Leben hatte."

Seit 2013 führt Aaron Troschke seinen YouTube-Kanal – und ist dort extrem erfolgreich. Aktuell hat er 1,56 Millionen Abonnenten und über 700 veröffentlichte Video. Wie er dem erstaunten Markus Wolter offen berichtet, mache er "im Jahr mit YouTube und Placements circa 1,5 Millionen Euro Umsatz." Dafür lädt der 36-Jährige seit 13 Jahren jede Woche ein Video hoch. Nur ein einziges Mal sei der wöchentliche Upload ausgefallen – weil sein Kameramann Vater wurde. "Da war ich auch echt zornig", scherzt Troschke lachend im Podcast.

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Aaron Troschke: "Ich geb mir einfach Mühe und hab Spaß"

Die Regelmäßigkeit zahlt sich finanziell für den YouTuber aus. Er erklärt: "Sagen wir mal, ich mache ein Video pro Woche, vier im Monat – da verdiene ich mit YouTube etwa so 10.000 bis 20.000 Euro." Dazu kommen dann die Placements und Kooperationen, die Troschke mit Marken eingeht.

Mittlerweile ist Troschke selbst Unternehmer und hat insgesamt 40 Mitarbeiter. An seiner Management-Agentur halte er aktuell 25 Prozent. "Ich würde sagen, wir machen fünf Millionen Umsatz im Jahr", verrät Troschke, betont aber gleichzeitig: "Aber du weißt ja, Umsatz ist nicht Gewinn."

Der Influencer meint zu seinem Erfolg: "Glück kannst du erzwingen." Entscheidend sei vor allem Beständigkeit: "Der Algorithmus auf YouTube, Instagram und TikTok ist wie der alte Fußballtrainer: Wenn du nicht zum Training kommst, spielst du nicht."

Markus Wolter spricht Troschke auf ein früheres Zitat an, in dem Troschke sagte: "Ich bin überbezahlt für meine Inkompetenz, das muss man ganz klar sagen". Aaron Troschke bestätigt: "Ja, bin ich." Und erklärt dann: "Eine Sache, die ich dir, glaube ich, immer nur anbieten kann, wenn wir jetzt etwas machen, ist: Ich gebe mir Mühe. Und für mich ist ein Handschlag mehr wert als alles andere." Diese Einstellung habe ihn zwar auch bereits "sehr viel Geld" gekostet, doch Troschke betont: "Ich geh in die Medienbranche rein und gebe mir einfach Mühe und hab Spaß und ich glaube, das war gut!"


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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