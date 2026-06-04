"Masters of the Universe": Wer ist der neue He-Man?

Fast 40 Jahre ist es her, dass der Film "Masters of the Universe" mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle in den Kinos lief. Nun folgt in der Neuauflage Shootingstar Nicholas Galitzine in der Rolle als mächtigster Mann des Universums. Mit seinen 31 Jahren hat der gebürtige Londoner bereits eine stattliche Hollywood-Karriere hingelegt. Größere Bekanntheit erlangte er aber erst durch den Netflix-Film "Purple Hearts" (2022). Die Schauspielerei entdeckte der Brite, der auch schon einen eigenen Song veröffentlicht hat, eher zufällig. In seiner Jugend galt seine große Leidenschaft stattdessen dem Rugby-Sport.

Per Zufall zum Schauspieler Nicholas Dimitri Constantine Galitzine war auf dem besten Weg, Profisportler zu werden. Er spielte bereits für die Jugendmannschaft des Harlequins F.C. Doch eine Schulterverletzung beendete seine Karriere, bevor sie begann. Gegenüber "Screendaily" verriet er, dass die Verletzungen dazu führten, dass er die Liebe zu Rugby verlor und sich deshalb der Schauspielerei und der Musik zugewandt hat.

Eine klassische Schauspielausbildung besitzt Galitzine allerdings nicht. Stattdessen wurde sein Talent beim Edinburgh Fringe Festival entdeckt. Im Interview mit dem "Wonderland Magazin" gestand er, dass er sich bei dem Festival nur beworben hatte, um bei einem Mädchen zu landen. Vor dem Auftritt hatte so großes Lampenfieber, dass er fast nicht aufgetreten wäre. Nur ein Telefonat mit seinem Vater konnte ihn dazu ermutigen.

Schauspielerische Karriere Sich der Schauspielerei zu widmen, scheint jedenfalls nicht seine schlechteste Entscheidung gewesen zu sein. Sein Debüt vor der Kamera gab er bereits 2014 in dem Film "The Beat Beneath My Feet". Danach spielte er unter anderem in Filmen wie Streetdance New York" (2016) und Der Hexenclub" (2020) mit. In dem Amazon-Prime-Film "Royal Blue" (2023) hatte er eine der beiden Hauptrollen. In der romantischen Tragikomödie "Als du mich sahst" (2024) hatte er ebenfalls die männliche Hauptrolle an der Seite von Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway inne.

Abseits der Kamera modelt der 31-Jährige. 2023 war er Model und Markenbotschafter für die italienische Modemarke Fendi. Außerdem ist musikalisch begabt, bereits im Film "Cinderella" (2021) sang er die Songs seiner Rolle selber. Ein Jahr später veröffentlichte er mit "Comfort" seinen ersten eigenen Song. Als Beschützer von Castle Grayskull betritt Galitzine nun zum ersten Mal das Marvel-Universum.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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