Mit Söder-Tochter Gloria-Sophie: Neues Doku-Format gibt Einblick in Leben von Promi-Kindern

Wie ist das Leben als Kind bekannter Eltern? Dieser Frage geht die neue Langzeit-Reality-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" ab Juli auf den Grund. Das ProSieben-Format gewährt Einblicke in das Leben von Gloria-Sophie Burkandt, Summer Terenzi, Josefine Scholl und Diego Pooth.

Sie sind jung, erfolgreich und haben alle eines gemeinsam: prominente Eltern. Nun bekommen sie ihre eigene TV-Show und zeigen in "Born Famous – Fluch oder Segen?", wie das Leben als Promi-Tochter oder Promi-Sohn wirklich aussieht.

Das neue Joyn-Format läuft ab Donnerstag, 16. Juli, 20.15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Begleitet werden in dem Reality-TV-Format Gloria-Sophie Burkandt (27), Tochter von Markus Söder, Summer Terenzi (19), die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, Josefine Scholl (18), Tochter von Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl, sowie Diego Pooth (22), der Sohn von Verona und Franjo Pooth.

In der von Constantin Entertainment produzierten Langzeit-Doku werden die Nachwuchs-Promis "mehrere Monate lang auf ihrem Weg begleitet, sich selbst und ihre eigene Persönlichkeit zu finden", so heißt es.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sowohl private als auch berufliche Einblicke in das Leben der vier Protagonisten bekommen und erfahren: "Was bedeutet es, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? Können sie die großen Erwartungen erfüllen? Wollen sie überhaupt Erwartungen erfüllen?"

Gloria-Sophie Burkandt spricht auf Instagram über neues Doku-Format Das Leben im Rampenlicht sind die Vier gewohnt. Einige der Protagonisten standen zudem schon für andere TV-Formate vor der Kamera. So machte Diego Pooth etwa 2025 mit seinen Tanzkünsten in der RTL-Show "Let's Dance" auf sich aufmerksam – und wurde zum "Dancing Star 2025" gekürt.

Model und Influencerin Gloria-Sophie Burkandt war im Herbst 2025 in der RTL-Sendung "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen. Die älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder studiert Wirtschaft und arbeitet derzeit an ihrer Doktorarbeit. Auf Instagram erklärt sie zu der neuen Doku: "Ich freue mich sehr, wenn ihr auf die Reise mitkommt, und erlebt, wie ich mit Herausforderungen in meinem Leben klarkomme (...), wie ich aber auch mit den Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens klarkomme." Wie die 27-Jährige betont, sei es "gar nicht immer so einfach, wenn man einen starken Vater oder starke, tolle Eltern hat, seinen eigenen Weg zu finden."

Summer Terenzi ist als Sängerin und Songwriterin aktiv und tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. Die 19-Jährige hat in London studiert und stand bereits mehrfach gemeinsam mit ihrer Mutter Sarah Connor auf der Bühne.

Die 18-jährige Josefine Scholl hielt sich bislang eher aus der TV-Öffentlichkeit heraus und teilt ihren Alltag stattdessen auf Instagram mit rund 140.000 Followern sowie auf TikTok. Im Sommer 2025 machte sie ihre Beziehung zum Bayern-Spieler Tom Bischof (20) öffentlich.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels