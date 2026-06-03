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"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Film auf 3sat

Touristenansturm

"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat

03.06.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
In Österreich sind die Einheimischen vielerorts vom Touristenansturm überfordert. Hotspots wie Salzburg und Hallstatt ziehen Massen an, während Einheimische mit Sofortmaßnahmen reagieren.
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
Die Chinesen kommen! - In der Heimat wurde erfolgreich geworben.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Landesstudio Salzburg
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
Schon jetzt gibt es in der Salzburger Getreidegasse oftmals kaum ein Durchkommen.  Fotoquelle: ZDF / ORF / Landesstudio Salzburg
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
Mit 750 Einwohnern, die täglich von 10.000 Besuchern behelligt werden, leidet das idyllische Hallstatt besonders unter den Touristen.  Fotoquelle:  ZDF / ORF / Landesstudio Salzburg

150 Millionen Besucher wollen bewältigt sein. Einerseits lebt die Alpenregion vom Tourismus, andererseits halten die Einheimischen vielerorts in Österreich den Massenandrang schlicht nicht mehr aus. Sie beginnen, sich mit Sofortmaßnahmen zu wehren.

3sat
Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich
Doku • 03.06.2026 • 21:00 Uhr

In Salzburg gehen selbst Hoteliers auf die Barrikaden. Der Millionenstrom der Touristen wird ihnen zu viel, obwohl sie ja von den Touristen leben. 150 Millionen Erholungssuchende wurden 2025 in Österreich gezählt. An den Hotspots wie Salzburg oder am Hallstätter See wird es eng. So eng, dass die Einheimischen unter dem Ansturm leiden und sich wie sonst nur Venedig oder Mallorca dagegen rüsten. Karl Kern (ORF) hat für den Film "Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich" die Hotspots von Hallstatt bis hin zu instagramtauglichen Hängebrücken und an sich verwunschenen Gebirgsseen besucht.

Die Gemeinde Hallstatt in Oberösterreich wird in der Hochsaison von 10.000 Menschen täglich besucht, was den 750 Einwohnern beträchtlich zu schaffen macht. Auslöser des Instagram-Ansturms soll ein Nachbau der örtlichen Szenerie in China und eine Erfolgs-TV-Serie in Korea gewesen sein. Städte wie Wien und Salzburg überlegen, es womöglich Orten wie Venedig gleichzutun, sprich einen Obolus für die Besichtigung zu erheben oder Zeitslots einzurichten.

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Aber auch dort, wo eigentlich Ruhe und Frieden herrschen, an verwunschenen Bergseen oder in versteckten Schluchten, ist nicht zuletzt wegen deren Kameratauglichkeit Hektik eingekehrt. Die Einheimischen leiden unter Lärm, Abgasen und Abfallbergen. Wie können sie Abhilfe leisten?

Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich – Mi. 03.06. – 3sat: 21.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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