ARD-Schalte sorgt für Lacher: Spanischer Fan platzt ins Interview

Beim souveränen 3:0 Sieg von Spanien im WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich hatte Marc Cucurella bei allen Treffern seine Füße im Spiel. Als die ARD im Anschluss an die Partie nach Köln schaltete, musste ein Fan offenbar noch dringend etwas zum spanischen Linksverteidiger loswerden – das hatte allerdings nichts mit dem vorigen Spiel zu tun.

Nach der Analyse von Experte Bastian Schweinsteiger bei TV-Kollegin Esther Sedlaczek schaltete die ARD zu einer spanischen Kneipe in der Kölner Altstadt, wo Anna Klär das Gespräch mit einigen Fans suchte. Ein spanischer Besucher erklärte gegenüber der Reporterin, dass es ihm nach dem Sieg über Österreich "ziemlich gut" ginge – "vor allem nach dem Deutschland-Spiel kann ich endlich meine zweite Flagge zeigen", nahm er Bezug zum bitteren Ausscheiden der DFB-Elf drei Tage zuvor gegen Paraguay.

"Der steckt tief, der Stachel" Als Anna Klär dann einen weiteren Fan zum Spiel interviewen wollte, ging plötzlich ein anderer Kneipen-Besucher im Spanien-Trikot dazwischen. "Ich muss eine Sache sagen", rief er ins Mikrofon und fügte an: "Es war kein Handspiel von Cucurella, es war kein Handspiel." Damit spielte er auf das EM-Viertelfinale vor zwei Jahren zwischen Deutschland und Spanien an, wo Marc Cucurella den Ball in der Verlängerung an die Hand bekam und es – zum Unverständnis so ziemlich aller Deutschen – keinen Elfmeter gab. Am Ende gewann Spanien nicht nur die Partie, sondern auch die gesamte EM.

Die kleine Provokation des Fans wurde in der spanischen Kneipe in Köln von großem Gelächter der Anwesenden begleitet. "Der steckt tief, der Stachel", entgegnete Reporterin Anna Klär nur und leitete schließlich wieder zum spanischen Sieg gegen Österreich über. Bei diesem war Marc Cucurella nicht nur an allen drei Treffern beteiligt gewesen, sondern erzielte auch selbst ein Tor, das wegen eines vermeintlichen Fouls an Österreich-Torwart Alexander Schlager allerdings nicht zählte.

Es war eine ähnliche Szene wie zuvor im Deutschland-Spiel gegen Paraguay, wo der Treffer von Jonathan Tah wegen eines harmlosen Einsteigens gegen den südamerikanischen Keeper Orlando Gill aberkannt wurde. Der Unterschied: Den Spaniern dürfte diese ebenfalls fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidung nach ihrem souveränen Sieg inzwischen ziemlich egal sein.

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