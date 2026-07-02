Neue Folgen, neue Eventshow: So geht es nach der Sommerpause für Stefan Raab bei RTL weiter

Aktuell befindet sich die "Stefan Raab Show" bei RTL in der Sommerpause. Wie der Sender bereits im Mai bekannt gab, soll es mit dem Show-Format trotz schwacher Einschaltquoten im September weitergehen. Und auch an anderer Stelle setzt der Kölner Sender weiterhin auf den Entertainer. So soll es nicht nur neue Ausgaben von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" geben, auch ein neues Eventformat ist für den Spätsommer eingeplant.

Mit der "ersten Jetski Star WM im deutschen Free-TV" meldet sich Stefan Raab sogar noch vor Ende der geplanten Sommerpause zurück. Die Eventshow auf dem Wasser ist für Samstag, 29. August, angekündigt und wird auf der Regattabahn Duisburg stattfinden.

In der Liveshow mit 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern werden dann prominente Persönlichkeiten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Gefragt seien "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision". Mit der "Jetski Star WM" führt RTL die Tradition sportlicher Raab-Events fort und verspricht ein "Live-Spektakel, das Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort und zu Hause begeistern wird".

RTL-Format mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger wird fortgesetzt Für den Winter 2026 sind außerdem neue Ausgaben von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" geplant. Das Format mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger, das am 14. März dieses Jahres sein Debüt feierte, wurde für den Sender – anders als viele andere Raab-Shows – zum Quoten-Erfolg.

Die Show sicherte sich den doppelten Primetime-Sieg, mit 15,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Samstagabendshow. In der Quizshow treten drei Generationen gegeneinander an und testen gemeinsam mit prominenten Paten ihr Wissen rund um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Die neuen Folgen von "Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen" sind für Dezember geplant. Dann soll die Show erneut Samstagabend in der Primetime zu sehen sein.