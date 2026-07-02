Jerry Hall: Ein Leben zwischen Glamour und Gelassenheit

Ob Jerry Hall ihrem jüngeren Ich einen Ratschlag geben würde? "Vielleicht öfter Zahnseide benutzen?", sagte sie jüngst im Interview mit der britischen "Vogue" lachend. Nein, Jerry Hall bereut definitiv nichts. Und sie lässt auch weiterhin nichts aus. Ein Elvis-Imitator, ein Festzelt im Garten, mehr als 200 Gäste: Wenn das Topmodel am 2. Juli seinen 70. Geburtstag feiert, gibt es eine große Party, bei der ihre vier Kinder aus ihrer Ehe mit Mick Jagger – die Models Elizabeth und Georgia Jagger, der Unternehmer Gabriel und der Schauspieler James – sowie ihre drei Enkelkinder dabei sein werden. Ob ihre Ex-Ehemänner auch eingeladen sind? Darüber schwieg sich Hall in der "Vogue" aus – obwohl sie sonst völlig offen über ihr turbulentes Leben als Model, Rockstar-Muse und Schauspielerin erzählt.

Alles begann mit einer falschen Arztbehandlung: Mit 800 Dollar, die die in Texas geborene Jerry Faye Hall als Entschädigung für eine schlechte medizinische Versorgung nach einem Autounfall erhalten hatte, reiste sie kurz vor ihrem 17. Geburtstag nach Frankreich. Gemeinsam mit ihrer Mutter ging es an die Riviera: "Ich gab mein letztes Geld für einen rosa Metallic-Häkelbikini und ein paar High Heels aus, spazierte am Strand von Saint-Tropez entlang, und da kam ein Mann auf mich zu und fragte: 'Möchtest du Model werden?' Was für ein Glück!", erinnerte sie sich 2010 im "Guardian." Sie zog nach Paris, wo sie sich eine Wohnung mit der Sängerin Grace Jones und Schauspielerin Jessica Lange teilte.

Nicht Mick Jagger: Dieser Rockstar war Halls erste große Liebe Bald darauf lernte sie ihre erste große Liebe kennen: Roxy-Music-Sänger Bryan Ferry. Der engagierte die damals 19-Jährige, um sie für das Cover seines Albums "Siren" blau anzumalen und als Meerjungfrau zu verkleiden – und aus dem Job wurde mehr. "Als ich jung war, hatte ich eine Schwäche für charmante Männer", erinnerte sich Hall im "Guardian". "Es war Liebe auf den ersten Blick." Die beiden verlobten sich – bis Hall sich Mitte der Siebziger in Mick Jagger verliebte. Ferry war so verletzt, dass er ihre zurückgelassene Kleidung behielt.

Ihr Aufstieg zum Topmodel fiel in die wildesten Jahre des Jetset: Sie wurde zum Studio-54-Fixpunkt, Kampagnengesicht für Dior und Versace, Laufstegstar für Oscar de la Renta. Schlagzeilen machte auch ihre Beziehung zu Mick Jagger – etwa durch die 1990 auf Bali vollzogene hinduistische Trauung, die in Großbritannien nie rechtlich anerkannt wurde. 1999 zerbrach die Beziehung, nachdem eine Affäre Jaggers mit dem Model Luciana Gimenez zu einer Schwangerschaft geführt hatte. Die Ehe wurde annulliert statt geschieden – ein Umstand, der Hall bis heute sichtbar ärgert: "Mir gefiel der Gedanke einer Annullierung nach 23 Jahren und vier Kindern nicht. Das schien mir ein bisschen unhöflich." Wann genau sie wusste, dass Schluss war? "Nach dem vierten Kind. Ich dachte: So, das war's, er hat seinen Zweck erfüllt", sagte sie dem "Guardian".

Trotzdem beschreibt sie Jagger heute versöhnlich als Vater und Großvater: Er helfe bei Hausaufgaben, liebe Cricket und Wanderungen mit den Hunden. Bei Familientreffen auf Mustique kämen inzwischen rund zwei Dutzend Menschen zusammen – Jaggers heutige Verlobte Melanie Hamrick eingeschlossen. "Mick ist ein großartiger Diplomat. Alle Kinder lieben sich. Alle Mütter der Kinder lieben sich", schwärmte sie jüngst im Gespräch mit der "Vogue".

Männer? "Habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt" 2016 überraschte Hall mit ihrer Hochzeit mit Medienmogul Rupert Murdoch – eine Verbindung, die sie näher an die Schnittstelle von Politik und Macht rückte als es je zuvor, inklusive eines Staatsbanketts im Weißen Haus bei Donald Trump 2018. 2022 wurde die Ehe geschieden; über Details darf Hall aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung nicht sprechen, die Trennung sei aber "traumatisch" gewesen. Kontakt zu Murdoch gibt es seither keinen mehr: "Ich habe ihn seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Seit der Scheidung."

Von einer erneuten Beziehung will Hall derzeit nichts wissen, Dating-Apps schließt sie kategorisch aus: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt", sagte sie der "Vogue". "Ich mag die Gesellschaft von Männern, aber ich glaube eigentlich nicht, dass ich jemals wieder mit einem von ihnen zusammenleben möchte."

Hall: "Warum sollten wir versuchen, wie 50 auszusehen? Dass sie auch mit 70 immer noch Modeljobs übernehmen kann, verdankt sie einigen wenigen Grundsätzen: kein Nachtisch, viel Wasser, viel Schlaf, dazu Gartenarbeit statt Fitnessstudio. Harte Drogen hatte sie selbst zu ihren Jetset-Zeiten nie genommen, ein Glas Wein gönnt sie sich aber gerne, auch das Rauchen will sie sich nicht abgewöhnen. Einen festen Vorsatz hinsichtlich ihrer Gesundheit habe sie aber: Sie wolle nicht hinfallen, wie es ihrer 106 Jahre alt gewordenen Urgroßmutter am Ende zum Verhängnis wurde.

Sie setzt auf ihre natürliche Schönheit – Botox oder Filler lehnt sie strikt ab: "Ich finde, wir sollten so aussehen dürfen, als wären wir 70. Warum nicht? Warum sollten wir versuchen, wie 50 auszusehen?" Falten störten sie nicht, sagt sie: "Ich bin 70, da sollte ich Falten haben. Ich will nicht komisch aussehen, ich will meine Enkelkinder nicht erschrecken."

Auch beim Kleidungsstil verweigert sie sich jeder Altersnorm. Beige Cardigans und bequeme Schuhe seien nichts für sie: "Ich finde, man sollte das nicht tun, egal was die Zeitschriften sagen." Ohnehin sollte man sich nicht zu viel verbieten lassen, so Hall in der "Vogue": "Das Leben ist ziemlich hart und kurz. Man sollte so viel Spaß haben, wie man nur kann."

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