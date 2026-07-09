Fußball-WM 2026: Deswegen feiern die Rolling Stones England-Trainer Thomas Tuchel

Fünf Spiele, vier Siege: Mit dieser eindrucksvollen Bilanz unterstrich die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre Titelambitionen beim laufenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Neben Torjäger Harry Kane ist dafür besonders einer verantwortlich: Thomas Tuchel. Entgegen medialer Kritik in England fällte der deutsche Trainer unpopuläre Kaderentscheidungen, absolvierte bis dato aber eine sehr erfolgreiche WM. Das sehen auch die bekennenden Fußball-Fans Mick Jagger und Ron Wood so.

Im Gespräch mit "Bild" fand Mick Jagger für Tuchel nur lobende Worte. Auch die Diskussion, ob Tuchel die englische Nationalhymne singen solle, sah der Rockstar entspannt. "Wenn Du mich fragst, ob Thomas singen darf und sollte? Absolut. Ja, Mann, er soll einfach loslegen und braucht sich da nicht zurücknehmen", befand Jagger. Tuchel, der erst dritte ausländische Trainer der "Three Lions", hatte zuvor betont, er wolle erst mit in die Hymne einstimmen, wenn er es sich verdient habe.

England trifft im WM-Viertelfinale auf Norwegen Das sei schon jetzt der Fall, betonte Mick Jagger. "Wir haben ja hoffentlich noch ein paar Spiele bei der WM", blickte er optimistisch auf den weiteren Turnierverlauf. Mit einem Augenzwinkern sagte der 77-Jährige in Bezug auf Thomas Tuchel: "Da kann er gar nicht früh genug anfangen zu üben und immer besser werden."

An den größten bisherigen Triumph der englischen Fußball-Geschichte fehlt Jagger derweil die Erinnerung, wie er gegenüber "Bild" einräumte. "Ich überlege die ganze Zeit. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Es muss also ziemlich gut gewesen sein", entgegnete er die Frage, wie er den englischen WM-Titel 1966 erlebt hat.

Bis zur möglichen Wiederholung des Triumphs bei der laufenden WM fehlen noch drei Siege. Zunächst bekommt es Tuchels Elf am Samstag, 11. Juli, mit Norwegen zu tun. Das Spiel im Hard Rock Stadium von Miami wird um 23 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und exklusiv bei MagentaTV live gezeigt. Im Mittelpunkt des Viertelfinales dürfte das Duell der Torjäger stehen. England bestem Schützen Harry Kane gelangen im Turnierverlauf bis dato sechs Tore. Noch einmal mehr netzte sein Konkurrent auf norwegischer Seite, Erling Haaland, ein.