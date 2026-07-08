Bill Kaulitz zieht über Hochzeit von Taylor Swift her: "Geschmackloser geht es nicht!"

Vergangene Woche legten Sängerin Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) mit ihrer Hochzeit einen Teil von New York lahm. Die Feierlichkeiten wurden von den Fans mit Hochspannung verfolgt – Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) hat in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" dagegen wenig warme Worte für das frischvermählte Paar übrig.

Im Gespräch mit seinem Bruder Tom Kaulitz (36) verkündet er: "Ich möchte noch über einen ganz, ganz dunklen traurigen Tag sprechen, den es für mich in dieser Woche gab, und zwar ist Travis Kelce offiziell verheiratet." Der Sänger hatte schon in früheren Podcast-Episoden verraten, durchaus Gefallen an dem American-Football-Spieler der Kansas City Chiefs gefunden zu haben.

Dass dieser nun den Bund der Ehe eingegangen ist, missfällt Kaulitz daher hörbar. Auf die Nachfrage seines Zwillingsbruders erklärt Bill, es gehe ihm "nicht gut" und stichelt Richtung Taylor Swift: "Ich finde auch einfach, es passt so gar nicht zusammen!"

Bill Kaulitz stichelt im Podcast gegen Taylor Swift Auch der gewählten Location des Brautpaares – dem berühmten Madison Square Garden in New York – kann Bill Kaulitz wenig abgewinnen: "Ich meine, geschmackloser geht es nicht! Das hat alles bestimmt sie zu verantworten." Trotz der prominenten Lage fand die Trauung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, alle Details wurden streng geheim gehalten.

Für Kaulitz ein widersprüchliches Verhalten: "Wir möchten nicht fotografiert werden, wir möchten es geheim halten und dann heiratest du im Madison Square Garden!", spottet er. In einer "Halle" zu heiraten, finde er zudem "typisch amerikanisch": "Mach das doch in Europa, geschmackvoll, in einer tollen Location!"

Bruder Tom Kaulitz gibt sich versöhnlich: "Jeder, wie er will. Das ist die Hochzeit, die sollen es so machen, wie die es toll finden." Doch Bill kann er damit nicht besänftigen. "Da fehlt es nur noch, dass sie ein rotes Kleid mit einem schwarzen Tattoo drauf hat, das würde auch noch passen in den Madison Square Garden", stichelt er weiter. "Das fand ich jedenfalls ganz schlimm!"

Du möchtest immer up to date ins Wochenende starten? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter findest du jeden Freitag Promi-News und aktuelle TV- und Streaming-Tipps. Jetzt direkt anmelden und wissen, was am Wochenende läuft – im TV und bei den Stars:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren