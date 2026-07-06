"Die letze Nacht in Palermo": Kritik zum italienischen Thriller mit Elena Kampouris

Blaues Meer, weißer Strand und eine malerische Altstadt statt Hochhäusern: Gabriele Muccino, der auch bei "Das Streben nach Glück" (2006) mit Will Smith Regie führte, holte 2024 den mehrfach ausgezeichneten deutschen Kinofilm "Victoria" (2015) von Sebastian Schipper nach Italien. Die Handlungskonstellation blieb in "Die letzte Nacht in Palermo" gleich. Statt einer spanischen Urlauberin in Berlin erlebt im Remake jedoch die US-Amerikanerin Sophie (Elena Kampouris) eine schicksalshafte und schreckliche Nacht. Im ZDF-Montagskino ist das Drama erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen.

Die letze Nacht in Palermo Thriller • 06.07.2026 • 23:30 Uhr

Sophie lernt an ihrem letzten Urlaubstag in der sizilianischen Hauptstadt Palermo den charismatischen Giulio (Saul Nanni) kennen. Zwischen ihr und dem Italiener funkt es sofort. Und weil sie von ihrer pedantischen Schwester Rachel (Ruby Kammer) genervt ist, verbringt sie ihren Abend lieber mit ihrem Urlaubsflirt und seiner Freundesgruppe. Doch die wilde und heiße Partynacht bleibt nicht lange ausgelassen, denn Giulios Clique hat sich mit zwielichtigen Personen eingelassen. Und genau diese fordern jetzt einen Gefallen ein: Die Gruppe soll einen Geldtransporter überfallen. Für Sophie beginnt ein wahrer Albtraum. Sie wird in die kriminelle Welt Palermos hineingezogen und muss dem Tod ins Auge blicken.

Während "Victoria" in einem einzigen Kamera-Take und mit einem Budget von weniger als einer Million Euro gedreht wurde, entschied sich Muccino für einen klassischen Schnitt. Dafür stand ihm mit elf Millionen Euro ein deutlich höheres Budget zur Verfügung, das "Die letzte Nacht in Palermo" jedoch nicht wieder einspielen konnte. Von Kritikerinnen und Kritikern erhielt der Thriller gemischte Bewertungen.

Die letze Nacht in Palermo – Mo. 06.07. – ZDF: 23.30 Uhr