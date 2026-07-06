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"Die letze Nacht in Palermo": Kritik zum italienischen Thriller mit Elena Kampouris

Italienischer Thriller

Albtraum im Urlaub: "Die letzte Nacht in Palermo" erstmals im Free-TV

06.07.2026, 08.10 Uhr
von Friederike Hilz
Ein Urlaubsflirt in Palermo wird für Sophie zur schicksalshaften Nacht. Das ZDF zeigt das italienische Remake des Thrillers "Victoria" erstmals im Free-TV.
"Die letzte Nacht in Palermo"
Sophie wird plötzlich in die Unterwelt Palermos hineingezogen.  Fotoquelle: ZDF/Valentina Glorioso
"Die letzte Nacht in Palermo"
Ihren letzten Tag in Palermo verbringt Sophie (Elena Kampouris) am Strand. Dort lernt sie Giulio (Saul Nanni) kennen.  Fotoquelle: ZDF/Valentina Glorioso
"Die letzte Nacht in Palermo"
Gemeinsam mit Giulios (rechts) Freunden feiert Sophie in Palermo. Doch die ausgelassenen Partynacht wird zu einem Albtraum.   Fotoquelle: ZDF/Valentina Glorioso
"Die letzte Nacht in Palermo"
Giulios Clique schuldet einer zwielichtigen Person einen Gefallen: Sie müssen einen Geldtransporter überfallen.  Fotoquelle: ZDF/Valentina Glorioso
"Die letzte Nacht in Palermo"
Nach dem Überfall muss die Gruppe vor der Polizei flüchten.  Fotoquelle: ZDF/Valentina Glorioso

Blaues Meer, weißer Strand und eine malerische Altstadt statt Hochhäusern: Gabriele Muccino, der auch bei "Das Streben nach Glück" (2006) mit Will Smith Regie führte, holte 2024 den mehrfach ausgezeichneten deutschen Kinofilm "Victoria" (2015) von Sebastian Schipper nach Italien. Die Handlungskonstellation blieb in "Die letzte Nacht in Palermo" gleich. Statt einer spanischen Urlauberin in Berlin erlebt im Remake jedoch die US-Amerikanerin Sophie (Elena Kampouris) eine schicksalshafte und schreckliche Nacht. Im ZDF-Montagskino ist das Drama erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen.

ZDF
Die letze Nacht in Palermo
Thriller • 06.07.2026 • 23:30 Uhr

Sophie lernt an ihrem letzten Urlaubstag in der sizilianischen Hauptstadt Palermo den charismatischen Giulio (Saul Nanni) kennen. Zwischen ihr und dem Italiener funkt es sofort. Und weil sie von ihrer pedantischen Schwester Rachel (Ruby Kammer) genervt ist, verbringt sie ihren Abend lieber mit ihrem Urlaubsflirt und seiner Freundesgruppe. Doch die wilde und heiße Partynacht bleibt nicht lange ausgelassen, denn Giulios Clique hat sich mit zwielichtigen Personen eingelassen. Und genau diese fordern jetzt einen Gefallen ein: Die Gruppe soll einen Geldtransporter überfallen. Für Sophie beginnt ein wahrer Albtraum. Sie wird in die kriminelle Welt Palermos hineingezogen und muss dem Tod ins Auge blicken.

Während "Victoria" in einem einzigen Kamera-Take und mit einem Budget von weniger als einer Million Euro gedreht wurde, entschied sich Muccino für einen klassischen Schnitt. Dafür stand ihm mit elf Millionen Euro ein deutlich höheres Budget zur Verfügung, das "Die letzte Nacht in Palermo" jedoch nicht wieder einspielen konnte. Von Kritikerinnen und Kritikern erhielt der Thriller gemischte Bewertungen.

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Die letze Nacht in Palermo – Mo. 06.07. – ZDF: 23.30 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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