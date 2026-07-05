"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage

"Meld dich, wenn du zu Hause bist!" – In vielen Freundeskreisen ist das eine veritable Abschiedsformel. Denn auch wenn deutsche Städte in der europäischen Kriminalitätsstatistik erst auf den hinteren Plätzen auftauchen, fühlen sich vor allem Frauen auf dem nächtlichen Heimweg oft unwohl. Wie kann man das ändern? Diese Frage stellt der erste Film der zweiteiligen ZDF-Reportage "plan b: City Vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?"

plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer? Reportage • 05.07.2026 • 15:30 Uhr

Auf der Suche nach Antworten reist die Filmemacherin Babette Hnup quer durch die Bundesrepublik. In München trifft sie Tilman Rumland, der nach einem nächtlichen Übergriff auf seine damalige Freundin eine Sicherheitsapp entwickelt hat: Mit dem Alarmsystem Safe Now können Smartphone-User das Sicherheitspersonal alarmieren, wenn sie sich im Club oder auf der Wiesn unsicher fühlen.

Teil zwei zeigt: Wie wappnen sich Städte vor der Hitze? Konflikte lösen, bevor diese überhaupt entstehen, will das Berliner Unternehmen think SI3. Im Berliner Mauerpark und am Bahnhof Zoo begleitet die Kamera Varvara Borodkina und ihr Team beim Versuch, Aufmerksamkeit füreinander zu schaffen. Das Bremer Startup Just Ad AI wiederum will Künstliche Intelligenz nutzen, um Konfliktpotenzial im öffentlichen Nahverkehr frühzeitig zu erkennen. Auch ins Nachbarland blickt die Reportage: In Wien baut die Architektursoziologin Julia Girardi-Hoog bedrohlich wirkende Plätze zu einladenden und gut beleuchteten Begegnungsräumen um.

Wie sich europäische Städte für die immer häufiger auftretenden Hitzewellen wappnen, zeigt "plan b: City Vibes – Wie kühlen wir unsere Städte ab?" von Anni Brück am Sonntag, 28. Juni, um 15.30 Uhr, im ZDF. Beide Filme stehen zudem ab Donnerstag, 25. Juni, 10 Uhr, zum Abruf auf zdf.de bereit.

plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer? – So. 05.07. – ZDF: 15.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.