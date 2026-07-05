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"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage

Sicherheitslösungen

"plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?": Kritik zur ZDF-Reportage

05.07.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Eine ZDF-Reportage untersucht, warum sich viele Frauen auf dem nächtlichen Heimweg unsicher fühlen und welche Maßnahmen Städte wie München, Berlin und Bremen ergreifen, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern.
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
Das Münchner Oktoberfest ist ein Ort, an dem es nicht zuletzt durch den Alkoholkonsum häufig zu Konflikten kommt.   Fotoquelle: ZDF/Luca Zanner
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
Tilman Rumland (rechts) und sein Kollege Maximilian List präsentieren in der Reportage die von ihnen entwickelte Sicherheits-App Safe Now.  Fotoquelle: ZDF/Luca Zanner
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
Varvara Borodkina vom Berliner Unternehmen think SI3 möchte mit ihrem Team Konflikte im öffentlichen Raum lösen.   Fotoquelle: ZDF/Felix Korfmann
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
Mit einem KI-gestützten Überwachungssystem soll die Bremer Straßenbahn für alle Fahrgäste sicherer werden.   Fotoquelle: ZDF/Sebastian Wagner
"plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?"
Stadtplanerin Julia Girardi-Hoog setzt in Wien auf gute Beleuchtung, wenn es um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum geht.   Fotoquelle: ZDF/Felix Korfmann

"Meld dich, wenn du zu Hause bist!" – In vielen Freundeskreisen ist das eine veritable Abschiedsformel. Denn auch wenn deutsche Städte in der europäischen Kriminalitätsstatistik erst auf den hinteren Plätzen auftauchen, fühlen sich vor allem Frauen auf dem nächtlichen Heimweg oft unwohl. Wie kann man das ändern? Diese Frage stellt der erste Film der zweiteiligen ZDF-Reportage "plan b: City Vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?"

ZDF
plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer?
Reportage • 05.07.2026 • 15:30 Uhr

Auf der Suche nach Antworten reist die Filmemacherin Babette Hnup quer durch die Bundesrepublik. In München trifft sie Tilman Rumland, der nach einem nächtlichen Übergriff auf seine damalige Freundin eine Sicherheitsapp entwickelt hat: Mit dem Alarmsystem Safe Now können Smartphone-User das Sicherheitspersonal alarmieren, wenn sie sich im Club oder auf der Wiesn unsicher fühlen.

Teil zwei zeigt: Wie wappnen sich Städte vor der Hitze?

Konflikte lösen, bevor diese überhaupt entstehen, will das Berliner Unternehmen think SI3. Im Berliner Mauerpark und am Bahnhof Zoo begleitet die Kamera Varvara Borodkina und ihr Team beim Versuch, Aufmerksamkeit füreinander zu schaffen. Das Bremer Startup Just Ad AI wiederum will Künstliche Intelligenz nutzen, um Konfliktpotenzial im öffentlichen Nahverkehr frühzeitig zu erkennen. Auch ins Nachbarland blickt die Reportage: In Wien baut die Architektursoziologin Julia Girardi-Hoog bedrohlich wirkende Plätze zu einladenden und gut beleuchteten Begegnungsräumen um.

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Wie sich europäische Städte für die immer häufiger auftretenden Hitzewellen wappnen, zeigt "plan b: City Vibes – Wie kühlen wir unsere Städte ab?" von Anni Brück am Sonntag, 28. Juni, um 15.30 Uhr, im ZDF. Beide Filme stehen zudem ab Donnerstag, 25. Juni, 10 Uhr, zum Abruf auf zdf.de bereit.

plan b: City vibes – Wie machen wir unsere Städte sicherer? – So. 05.07. – ZDF: 15.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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