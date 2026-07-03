ARD wirft Abendprogramm für Merz um

Mit einer Sondersendung meldet sich am Donnerstagabend "Maybrit Illner" kurzfristig aus der laufenden Sommerpause zurück. Das hat einen guten Grund: Die ZDF-Talkshow hat ab 19.25 Uhr Friedrich Merz zu Gast und behandelt das neue Reformpaket der Koalition in einem Einzelgespräch mit dem Bundeskanzler. Jetzt hat auch die ARD reagiert und wirft spontan ebenfalls das Abendprogramm um.

So wird Friedrich Merz nach seinem Gastaufritt bei "Maybritt Illner" im ZDF kurz darauf um 20.15 Uhr in einem 15-minütigen "Brennpunkt" mit dem Titel "Reformagenda oder Minimalkompromiss?" bei der ARD zu sehen sein. Moderiert wird die Sendung von Markus Preiß, der anlässlich des neuen Reformpakets außerdem mit Frank Werneke, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sowie Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des Mittelstandsverbands BVMW, spricht.

Durch den kurzfristig angesetzten "Brennpunkt" verschiebt sich das weitere Abendprogramm im Ersten um 15 Minuten. Die Übertragung der WM-Partie zwischen Spanien und Österreich beginnt bei der ARD im Anschluss um 20.30 Uhr. Im ZDF muss für die Sonderausgabe von "Maybrit Illner" wiederum "Notruf Hafenkante" weichen, das auf 2.30 Uhr geschoben wird und die dort für gewöhnlich gesendete Servicewiederholung ersetzt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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