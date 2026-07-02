Danny Glover offenbart seine Alzheimer-Erkrankung

Danny Glover leidet an Alzheimer. Bei einem Auftritt in der US-amerikanischen "Today"-Show erklärte der Schauspieler, die Diagnose bereits vor geraumer Zeit erhalten zu haben – kurz, nachdem er 2022 mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet worden war. "Ich kann damit leben, in gewissem Sinne", sagte er nun in der Sendung.

Auch im "People"-Magazin sprach Glover über seine Erkrankung. Er könne seine Diagnose "immer noch nicht ganz akzeptieren", gestand der 79-Jährige. "Es gibt Momente, an die man sich immer wieder erinnert und die bestätigen, dass man sich an Dinge erinnern kann. Und es gibt Momente, die ich nie vergessen werde."

"Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Leben vorbei ist", betont Glover. "Es gibt noch viel zu tun." Zeitgleich wisse er, dass seine Krankheit zunehmend seine kognitiven Fähigkeiten einschränken werde. "Wenn sie fortschreitet, wird vieles anders werden und sich verändern", erklärte er im "Today"-Interview.

Glovers Tochter spricht über die Krankheit ihres Vaters Auch seine Tochter Mandisa äußerte sich gegenüber "People" und erklärte, dass ihr Vater sich seiner Krankheit "mal bewusst und mal nicht bewusst" sei. Der 50-Jährigen zufolge habe ihr Vater sich zuvor "an jede einzelne Kleinigkeit bis ins Jahr 1970" erinnern können, "an welcher Ecke er stand, mit wem er gesprochen hat, worüber sie gesprochen haben, welche Kleidung sie trugen". Vor einigen Jahren sei ihr aufgefallen, dass sich dies geändert habe. "Er erzählte einem so viel über seine Eltern – und ich habe diese Geschichten immer und immer wieder gehört – aber es fehlten immer wieder Teile der Geschichte."

Danny Glover feierte vor allem mit der "Lethal Weapon"-Reihe Erfolge, ließ sich aber nie auf die Rolle des Actionhelden festlegen. So stand er in so unterschiedlichen Filmen wie dem Horrorklassiker "Saw", der Wes-Anderson-Komödie "The Royal Tenenbaums", der Musicalverfilmung "Dreamgirls" und der Seniorenkomödie "Ein Gauner & Gentleman" vor der Kamera. Zuletzt war Glover meist in kleineren Rollen zu sehen.

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